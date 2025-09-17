PM Modi Birthday Look: टोपीवर कमळ, खांद्यावर रंगबिरंगी शाल, पंतप्रधान मोदींचा वाढदिवसानिमित्त पाहायला मिळाला खास लूक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींचा ७५ वा वाढदिवस मध्य प्रदेशातील धार येथे साजरा करत आहे. या दिवशी त्यांनी 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियानाची सुरुवात केली आणि राष्ट्रीय पोषण महिना व पीएम मित्रा पार्कचा शिलान्यास केला. त्यांच्या खास लूकने सर्वांचे लक्ष वेधले आहे. .PM Modi birthday look: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांचा ७५ वा वाढदिवस आहे. ते आज मध्यप्रदेशच्या दौऱ्यावर असून, त्यांनी धारमध्ये पीएम मित्र पार्कचे उद्घाटन तसेच 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार' अभियानासह अनेक उपक्रमांची सुरुवात केली. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधानांच्या खास लूकने मात्र सगळ्यांचेच लक्ष वेधून घेतले. तसेच त्यांचा हा लूक सोशल मिडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. .पंतप्रधान मोदींचा खास लूकपतंप्रधान नरेंद्र मोदींचा लूक नेहमीच खास असतो. प्रत्येक कार्यक्रमातील पेहरावा लोकांचे लक्ष वेधून घेत असतो. आज वाढदिवसानिमित्त मध्य प्रदेशमध्ये त्यांचा खास लूक पाहायला मिळाला. त्यांनी पांढरा कुर्ता त्यावर करड्या रंगाचे जॅकेत परिधान केले होते. .तसेच त्यांची टोपी सर्वांचे लक्ष वेधून घेत होती. कारण त्या टोपीवर गुलाबी- लाल रंगांचे कमळ लावले होते. तसेच खाद्यांवर सुंदर विनकाम केलेली रंगबिरंगी शाल होती. असा संपुर्ण पारंपारिक लूक मोदींचा पाहायला मिळाला.नरेंद्र मोदींना आवडतात 'हे' 6 पदार्थ .हे लूक सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. ज्यात मोदींनी ट्रायबल आउटरीच आणि विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले. मोदींचा हा लूक साधेपणा आणि परंपरा, संस्कृतिच्या प्रतिमेला साजेसा होता. या लुकमध्ये कमळ हे भाजपचे राष्ट्रीय प्रतीक दर्शवते, तर रंगबिरंगी शाल मध्य प्रदेशाच्या सांस्कृतिक विविधतेचे प्रतीक आहे. मोदींच्या जन्मदिनानिमित्त देशभरात ७५००+ रक्तदान शिबिरे आयोजित झाली, आणि मध्य प्रदेशात विशेष कार्यक्रम झाले..पीएम मोदींचा ७५ वा वाढदिवस कुठे साजरा झाला? पीएम मोदींचा ७५ वा वाढदिवस १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी मध्य प्रदेशच्या धार जिल्ह्यात साजरा झाला, जिथे त्यांनी विकास प्रकल्पांचे उद्घाटन केले आणि जनसभा घेतली..मोदींच्या जन्मदिन लुकमध्ये टोपीवर कमळ कशाचे प्रतीक आहे? टोपीवर कमळ हे भाजपचे राष्ट्रीय प्रतीक आहे, जे मोदींच्या राजकीय ओळखीचे आणि सांस्कृतिक वारशाचे प्रतीक आहे, जे पहाडी टोपी स्टाइलमध्ये दिसले..मध्य प्रदेशमधील जन्मदिन कार्यक्रमांमध्ये काय विशेष झाले? धारमध्ये रोड शो, ट्रायबल आउटरीच, राष्ट्रीय पोषण महिन्याची सुरुवात आणि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्कचा शिलान्यास झाला, ज्यात ६ लाख किसानांना लाभ होईल..मोदींच्या लुकमध्ये रंगबिरंगी शाल कशासाठी होती?रंगबिरंगी शाल मध्य प्रदेशाच्या सांस्कृतिक विविधतेचे आणि उत्सवाच्या वातावरणाचे प्रतीक होती, जी सॅफ्रन स्टोलसह नेहरू जॅकेटवर घातली गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.