सणानंतर मनाचं ‘डिटॉक्स’

शलाका तांबेसण संपले. नवरात्रीचे गरबा ताल, दसऱ्याची उत्साहाची पताका, दिवाळीतील गोडधोड आणि दिव्यांची उजळण, या सगळ्याचा आपण अगदी मानसोक्त आनंद घेतला आणि या सगळ्या धामधुमीनंतर आपण वळतो, शरीराच्या डिटॉक्सकडे. 'गेल्या काही दिवसांत खूप गोड-धोड, तेलकट, तुपकट पदार्थ खाल्ले आहेत, अनेक festive treats चा आनंद घेतला आहे; पण आता diet! पोस्ट फेस्टिव्हल डिटॉक्स!'...आणि शरीराच्या डिटॉक्सबरोबर, आपल्या मनाच्या डिटॉक्सचा विचारही करायला हवा, नाही का? .आज आपण आपले सण साजरे करण्यात, आणि त्यातून आनंद मिळवण्यासाठी, कोणतीही कसर बाकी ठेवत नाही. सण म्हणजे, आनंद, नाती, मित्रमंडळी, प्रेम, उत्साह; आणि या सगळ्या बरोबर असतो एक अदृश्य पैलू - परफेक्शनचा. परफेक्ट घर, परफेक्ट सजावट, परफेक्ट कपडे, परफेक्ट फोटो, परफेक्ट सोशल मीडिया पोस्ट, परफेक्ट पाहुणचार... आणि या 'परफेक्ट' धावपळीत बऱ्याचदा आपण स्वतःलाच हरवतो.खरंतर सण म्हणजे, आपली माणसं, मित्र परिवार, यांचं एकत्र येणं, गप्पा मारणं, एकत्र हसणं, चांगला वेळ घालवणं, आपल्या परंपरा, आपली संस्कृती सांभाळणं, त्यातून भक्तीरसाचा आनंद देखील घेणं.पण आज आपल्याला, सणांच्या सहज सुंदरतेची नाही, तर कदाचित परफेक्ट सणाची ओढ जास्त आहे. परफेक्ट सजलेले घर, परफेक्ट रोषणाई, परफेक्ट मेनू, परफेक्ट सजलेली थाळी, परफेक्ट रंगसंगती, asthetic फोटो, इन्स्टाग्रामसारखी रांगोळी, आणि अशा अनेक परफेक्ट गोष्टी ज्या आपल्या सणांचा नकळत ताबा घेतात. या सगळ्यामागचा उद्देश नेहमीच आनंद देण्याचा आणि घेण्याचाच असतो; पण हे सगळं काही घडवून आणताना होते ती आपली मनाची कसरत. सगळं काही परफेक्ट असण्याचा प्रयत्न, सगळ्यांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न, खर्चाचं गणित, आणि या सगळ्यात खर्च होणारी मानसिक ऊर्जा. आनंदाबरोबर कधी नकळत आपण या अदृश्य ताणाला आपल्या मनात आमंत्रण देतो ते आपल्यालाही कळत नाही. आणि मग एक आवाज हळूच म्हणतो - 'हे सगळं छान झालं; पण बापरे, मी खरंच थकले.'.सोशल मीडिया सण विरुद्ध खरा सणइंटरनेटवर सगळं स्वच्छ, सुंदर, आणि ग्लॅमरस दिसतं. आपणही नकळत तसं बनण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु, इन्स्टाग्रामच्या फ्रेममध्ये खरा सुगंध येत नाही. स्टोरीतून आपल्या परंपरांची भावनिक उब दिसत नाही. रील्समध्ये घरच्या हसण्याचा मृदू आवाज जुळत नाही आणि मग सणाचा आनंद 'कॅप्चर' होताना कधी कधी 'अनुभव' मागे राहतो.सगळं 'परफेक्ट' असण्याची खरंच गरज आहे का?सणाचा खरा हेतू बघितला तर तो हेतू होता, तो म्हणजे आपली मन उजळणं. आपल्या घरातील वातावरण उजळणं, आपली चेतना उजळणं. आपली संस्कृती, आपले सण, आपल्या परंपरा हे सगळं काही मुळातच अतिशय सुंदर आणि अर्थपूर्ण आहे. प्रत्येक सणामागे उत्साह आणि ऊर्जा, नवीन संकल्पांसाठी आशा आणि आशीर्वाद आहेत. असं खूप सुंदर स्वरूप आपल्या सणांचं मुळातच आहे. आपल्याला या मूळ स्वरूपाशी फक्त परत जुळायचं आहे, आणि हाच आहे आपल्या मनाचा डिटॉक्स. सण फक्त घराच्या सजावटीत आहे, की आपल्या आणि इतरांच्या मनाच्या सजावटीतही आहे? दिव्यांच्या उजेडात आहे, की नात्यांच्या प्रकाशात? आपण प्रेम, शांतता, उब यासाठी सण करतो..मग मनाचा डिटॉक्स करण्यासाठी काही विचारांना आपण नक्कीच आल्या मनात आमंत्रण देऊ शकतो...आपले सण, आपल्या परंपरा आपण परफेक्ट दिसावं, यासाठी नव्हत्या. आपलं मन स्वच्छ व्हावं, नात्यांमध्ये उब यावी, घरात प्रेम आणि शांतता नांदावी, देवावर विश्वास वाढावा, यासाठी त्या होत्या.घराच्या सजावटीसोबत मनाची प्रसन्नताही तेवढीच महत्त्वाची. परफेक्शनच्या नादात जर घरातल्या सगळ्यांना ताण येत असेल, तर ते किती योग्य असेल? आनंद फक्त दाखवायचा, की खरंच मनापासून अनुभवायचा?आनंदासोबत आत्मनिरीक्षण, हा समतोल परत कसा आणायचा, या विचारांचं चिंतन म्हणजे मनाचा डिटॉक्स.सणांच्या आधी आपण जसं घर स्वच्छ करतो, सणांनंतर शरीर डिटॉक्स करतो, तसंच आता मनालाही विसरू नका. कारण जसं उजळ घर सुंदर दिसतं, तसंच उजळ मनदेखील सुंदर दिसतं आणि खऱ्या अर्थानं सुख, समाधान आणि समृद्धी आणतं. तर मग 'मानसभान' ठेवून आपण आपल्या मनाचं डिटॉक्स नक्की करूया..