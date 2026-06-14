Post Lunch Slump: दुपारच्या जेवणानंतर झोप का येते? डॉक्टर सांगतात ताटातील 'ही' एक चूक ठरते कारणीभूत

What is Food Sequencing: दुपारचं जेवण झालं की काही वेळातच डोळे जड व्हायला लागतात. काम करताना जांभया यायला लागतात. आणि संध्याकाळी बरोबर ४ वाजता चहा प्यायची तीव्र इच्छा होते. तुमच्यासोबतही असं होतं का?अनेकांना वाटतं की हे आळसामुळे किंवा कमी झोपेमुळे होतं. पण खरं कारण काही वेगळंच असू शकतं. याचा संबंध तुमच्या जेवणाशी आणि ते खाण्याच्या पद्धतीशी असू शकतो. जेवणातील एक छोटी सवय बदलली, तर जेवणानंतर येणारी झोप आणि थकवा कमी होण्यास मदत होऊ शकते..विशेष म्हणजे तुम्हाला यासाठी भात, पोळी किंवा आवडते पदार्थ सोडण्याची गरज नाही. फक्त जेवणाचा क्रम बदलल्यानं रक्तातील साखरेची अचानक होणारी वाढ आणि घसरण नियंत्रित ठेवता येऊ शकते.त्यासाठी पुढे दिलेला सोपा पण वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रभावी उपाय जाणून घ्या..रोज सकाळी फक्त १०० उड्या मारा; शरीरात दिसतील असे बदल की तुम्हीही थक्क व्हाल, यास्मिन कराचीवालांचा खुलासा.भारतीय जेवणात प्रामुख्याने कार्बोहायड्रेट्सचं प्रमाण जास्त असतं. आपण जेव्हा भात, पोळी आणि वरण एकाच वेळी खायला सुरुवात करतो, तेव्हा त्यातले कार्बोहायड्रेट्स पटकन पचून रक्तात ग्लुकोजची मात्रा वाढते. यामुळे स्वादुपिंड (Pancreas) मोठ्या प्रमाणात इन्सुलिन तयार करतं. इन्सुलिनमुळे रक्तातली साखर लवकर खाली येते आणि त्यानंतर झोप येणं, थकवा जाणवणं, चिडचिड होणं किंवा डोकं जड वाटणं अशा समस्या जाणवू शकतात..यावर उपाय म्हणजे खाण्याचा पदार्थ बदलणं नाही, तर खाण्याचा क्रम बदलणं!काही संशोधनांनुसार, कार्बोहायड्रेट्स खाण्याच्या आधी भाज्या आणि प्रोटीनयुक्त पदार्थ खाल्ले जेवणानंतर रक्तातली साखरेची वाढ कमी होऊ शकते.यासाठी जेवताना हा साधा क्रम पाळा:पहिले भाज्या, कोशिंबीर किंवा हिरव्या पालेभाज्या खाफक्त काही घास जरी खाल्ले तरी त्यातलं फायबर अन्नातली साखर हळूहळू रक्तात मिसळण्यास मदत करते..नंतर डाळ, कडधान्ये किंवा इतर प्रोटीनयुक्त पदार्थ खाडाळ, कडधान्य आणि बाकी प्रोटीनयुक्त पदार्थांमधल्या प्रोटीनमुळे अन्न हळूहळू पचतं आणि रक्तातील साखर नियंत्रित राहण्यास मदत होते.शेवटी भात किंवा पोळी खाकार्बोहायड्रेट्स पूर्णपणे टाळण्याची गरज नाही. फक्त ते शेवटी खाल्ले तर रक्तातली साखरेची वाढ तुलनेने कमी होऊ शकते..Healthy Lifestyle Tips: ५ मिनिटांची एक्स्ट्रा झोप, २ मिनिटांचं एक्स्ट्रा चालणं तुमचं आयुष्य एक वर्षाने वाढवतं! वाचा संशोधन काय सांगतं.जेवणात हा छोटासा बदल केल्यामुळे जेवणानंतर येणारा आळस, थकवा आणि अचानक भूक लागण्याची समस्या कमी होण्यास मदत होऊ शकते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.