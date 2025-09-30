लाइफस्टाइल

Prada Tote Bag Indian Railway: काय काय चोरणार! कोल्हापुरी चपलेनंतर लालपरीची फ्लोअर डिझाईन चोरली; 'प्राडा' विकतंय पावणेतीन लाखांना बॅग

Prada's ₹2.73 Lakh Tote Bag Compared to ST Bus and Indian Railway Floor: कोल्हापुरी चपला चोरीनंतर लालपरीची फ्लोअर डिझाईन चोरी झाली; प्राडा बॅग विकत घेण्याची माहिती सोशल मीडियावर चर्चेत.
Prada bag inspired by Lalpari bus design

Prada bag inspired by Lalpari bus design

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Prada's New Tote Bag: काही महिन्यांपूर्वी कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्यामुळे प्राडा ब्रँड वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. आता एका नवीन उत्पादनामुळे प्राडा चर्चेत आला आहे. प्राडाच्या नवीन टोट बॅगची तुलना भारतातील एसटी बसच्या फ्लोअरच्या डिझाइनशी केली जात आहे. सोशल मीडियावर चर्चा जोरात असून मिम्सचा पाऊस पडत आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
railway
Life
st bus
Indian

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com