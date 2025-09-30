Prada Tote Bag Indian Railway: काय काय चोरणार! कोल्हापुरी चपलेनंतर लालपरीची फ्लोअर डिझाईन चोरली; 'प्राडा' विकतंय पावणेतीन लाखांना बॅग

Prada's New Tote Bag: काही महिन्यांपूर्वी कोल्हापुरी चप्पलची नक्कल केल्यामुळे प्राडा ब्रँड वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. आता एका नवीन उत्पादनामुळे प्राडा चर्चेत आला आहे. प्राडाच्या नवीन टोट बॅगची तुलना भारतातील एसटी बसच्या फ्लोअरच्या डिझाइनशी केली जात आहे. सोशल मीडियावर चर्चा जोरात असून मिम्सचा पाऊस पडत आहे..एसटी बसच्या फ्लोअर डिझाइनची टोट बॅगप्राडा हा जगप्रसिद्ध लक्झरी फॅशन ब्रँड आहे, ज्याच्या प्रत्येक उत्पादनाची किंमत लाखो किंवा कोटी रुपयांत असते. हा प्रसिद्ध ब्रँड काही काळापूर्वी महाराष्ट्रातील कोल्हापुरी चप्पलांच्या नक्कल केल्यामुळे वादात सापडला होता. आता या ब्रँडने पुरुषांसाठी एक नवीन टोट बॅग बाजारात आणली आहे, ज्यावर एसटी बस किंवा भारतातील रेल्वेच्या फ्लोअरच्या डिझाइनसारखी प्रिंट आहे.धातूसारखी चमक असलेल्या या बॅगला हॉट-स्टॅम्प्ड लेदरची किनार आहे आणि त्यात वेगळा वॉटर बॉटल कम्पार्टमेंट आहे. मिनिमलिस्टिक आणि आधुनिक शैली दाखवण्याचा प्रयत्न असून या बॅगचा पॅटर्न एसटी बस किंवा रेल्वेच्या डब्यातील फ्लोअर सारखा असल्याचे नेटकऱ्यांनी लागेच ओळखले आहे. .सोशल मीडियावरील चर्चाया बॅगची किंमत विशेष आणि चर्चेत आहे; ती २.७३ लाख रूपये आहे. ट्विटरवर एकाने लिहिले आहे, "आम्हाला क्रेडिट हवे आहेत #mumbailocals", तर दुसऱ्याने मस्करीत लिहिले आहे, "प्राडा म्हणजे तो एक्स-प्रियकर जो भारतावर फिदा आहे" आणखी एकाने म्हटले आहे, "ही डिझाइन नाही, तर रेल्वेच्या फ्लोअरची हुबेहूब नक्कलच आहे." काहींनी तर या मोठ्या ब्रँड्सच्या खरेपणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत..कोल्हापूरी चप्पलेची कॉपीप्राडाने या आधी देखील भारतीय प्रोडक्टची नक्कल केली आहे. जून २०२५ मध्ये मिलन स्प्रिंग/समर २०२६ पुरुष फॅशन शोमध्ये फूटवेअर म्हणून कोल्हापूरी चप्पल वापरली होती. पण तेव्हा फॅशन प्रेमी आणि संपूर्ण भारतीयांनी नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच डिझाइनची चोरी केल्याचा आरोपही लावण्यात आला होता. त्यांनतर प्राडाने कोल्हापुरी डिझाइनचा उल्लेख मान्य केला होता..आता टोट बॅगच्या वादामुळे पुन्हा एकदा भारतीयांना आपल्या ओळखीच्या आणि नेहमीच नजरेस येणाऱ्या डिझाइनला जागतिक फॅशनमध्ये चमकताना पाहून हसू आवरत नाहीये. काहींना हे नवीन काही नाही असं वाटत असलं तरी, अनेकांना आपल्या रोजच्या जीवनातले परिचित डिझाइन जगभर लोकांच्या चर्चेत येताना बघून मजा येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.