Pregnancy Health Tips : गर्भधारणेदरम्यान डेंग्यूंची लागण ठरू शकते घातक; जाणून घ्या लक्षणं आणि उपाय!

Womens Health Care : देशभरात डेंग्यूची प्रकरणे वेगाने वाढत आहेत, त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी धोक्याची घंटा वाजत आहे. एका अहवालानुसार, या वर्षी 5 ऑगस्टपर्यंत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांची संख्या गेल्या 10 वर्षांतील सर्वाधिक आहे.

लोकसंख्येतील असुरक्षित वर्गांनी डासांमुळे पसरणाऱ्या रोगाच्या झपाट्याने त्यांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घेतली पाहिजे. यामध्ये गरोदर महिलांचाही समावेश आहे कारण त्यांना डेंग्यूची लागण होण्याचा धोका तर वाढतोच, पण त्यामुळे अकाली जन्म आणि अगदी गर्भाच्या मृत्यूचाही समावेश होतो.

डेंग्यू हा एक विषाणू आहे. ‘एडिस इजिप्ती’ नावाच्या डासामुळे डेंग्यूचा प्रसार होतो. या डासाच्या पायावर पांढरे चट्टे असतात. त्यामुळे त्याला ‘टायगर मॉस्क्युटो’ म्हणतात. हा डास दिवसा चावतो. त्यामुळे केवळ घरीच नव्हे तर इतरत्र कोठेही चावू शकतो. या डासांची अंडी वर्षभर पाण्याशिवाय राहू शकतात. (Pregnancy Health Tips : Dengue can be fatal during pregnancy, know the symptoms, complications and methods of prevention)

पाणी उपलब्ध झाल्यास त्यातून पुन्हा अळी तयार होते. अमेरिकेच्या नॅशनल हेल्थ एजन्सी सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिवेंशनच्या अहवालानुसार, डेंग्यू हा जगातील 100 हून अधिक देशांमध्ये एक सामान्य आजार आहे. जगातील सुमारे 40% लोकसंख्या अशा ठिकाणी राहते जिथे डेंग्यूचा धोका असतो.

पावसाळा आणखी काही काळ टिकणार असल्याने आणि डेंग्यूच्या रुग्णांमध्ये वाढ होताना दिसत असल्याने, ताप, अंगावर पुरळ येणे, डोळा दुखणे, स्नायू, सांधे किंवा हाडे दुखणे, उलट्या होणे, मळमळ होणे. इत्यादी लक्षणांवर बारकाईने लक्ष ठेवले पाहिजे. गर्भवती मातांसाठी हे महत्वाचे आहे. डास चावण्याचा धोका कमी करण्यासाठी लांब बाह्यांचे शर्ट आणि लांब पँट घाला.

गरोदर महिलांना डेंग्यूचा धोका अधिक का असतो?

गर्भधारणेदरम्यान, वाढत्या गर्भाला आधार देण्यासाठी रोगप्रतिकारक शक्तीमध्ये बदल घडतात, ज्यामुळे गर्भवती महिलांना डेंग्यू सारख्या संक्रमणास अधिक धोका निर्माण होतो. याशिवाय, गर्भधारणेदरम्यान हार्मोनल बदल देखील संसर्ग झाल्यास रोगाच्या तीव्रतेवर परिणाम करू शकतात.

त्याच वेळी, गर्भधारणेदरम्यान डेंग्यूच्या संसर्गामुळे आई आणि बाळ दोघांनाही समस्या उद्भवू शकतात, ज्यात अकाली जन्म, कमी वजन आणि गर्भाचा मृत्यू यांचा समावेश होतो.

डेंग्यूची लक्षणे

डेंग्यूच्या लक्षणांबद्दल स्वत: ला परिचित करणे महत्वाचे आहे, कारण हे सहसा इतर रोगांसाठी चुकीचे असू शकते. तुम्हाला डेंग्यूची कोणतीही लक्षणे आढळल्यास, जसे की उच्च ताप, तीव्र डोकेदुखी, सांधे आणि स्नायू दुखणे किंवा पुरळ, ताबडतोब डॉक्टरांना भेटा.

डेंग्यू टाळण्यासाठी उपाय

डासांपासून संरक्षण

डासांच्या चावण्यापासून बचाव करण्यासाठी, प्रामुख्याने डास चावण्यापासून बचाव करण्यासाठी उपाययोजना करा. घराबाहेर पडताना आणि झोपताना मच्छर घालवणारे उपाय करा. डास घरात येणारच नाहीत याची काळजी घ्या.

डेंग्यूच्या डासांची पैदास होण्यासाठी पाणी साचलेली ठिकाणे स्वच्छ ठेवा. भांडी, कुलर आणि इतर ठिकाणी पाणी साचू नये याची काळजी घ्या. (Health Tips)

पूर्ण कपडे परिधान करा

वेळेनुसार शक्य तितके पूर्ण कपडे घालण्याचा प्रयत्न करा. डेंग्यूपासून बचाव करण्यासाठी आरामदायक आणि लांब बाह्यांचे कपडे सर्वोत्तम आहेत.

स्वच्छतेची काळजी घ्या

डेंग्यूच्या डासांच्या उत्पत्तीसाठी स्वच्छ आणि स्वच्छ पाणी आवश्यक आहे. तुमच्या आजूबाजूच्या परिसरात जिथे पाणी साठते ते स्वच्छ करा.

घराची साफसफाई

आपले घर नीटनेटके ठेवल्याने डेंग्यूसारख्या आजाराच्या डासांची उत्पत्ती होण्याचा धोका कमी होतो.

पाण्याची ठिकाणे रिकामी ठेवा: पाणी साठवण्याची ठिकाणे रिकामी ठेवा जेणेकरून डासांची पैदास होण्याची जास्त शक्यता नाही. (Pregnancy)

डेंग्यू झाल्यास काय करावे?