८ महिन्यांच्या गर्भवतीने पटकावलं सुवर्णपदक; पाहा Video

आई होणं हा जगातला सगळ्यात सुंदर क्षण आहे. गरोदरपणा स्त्री ही दोन जीवांची असते. स्त्रिच्या गर्भात एक लहान बाळ आकार घेत असतं. त्यामुळे या काळात घरातील प्रत्येक व्यक्ती स्त्रियांची विशेष काळजी घेतात. चालतांना, एखादी कृती करतांना प्रत्येक वेळी तिला सावकाश आणि हळूवार पावलं टाकण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र, याच गरोदरपणाच्या काळात कधी कोणत्या स्त्रीने कराटे किंवा तायक्वांडो खेळल्याचं ऐकलं आहे का? नायजेरियामधील एका स्त्रीने चक्क गरोदरपणा तायक्वांडो स्पर्धेत सहभागी झाली असून त्यात तिने सुवर्णपदकही पटकावलं आहे. त्यामुळे सध्या सोशल मीडियावर या महिलेची जोरदार चर्चा रंगली आहे.

नायजेरिया येथे राहणाऱ्या Aminat Idrees ही महिला आठ महिन्यांची गर्भवती असतांना तिने तायक्वांडो स्पर्धेत सहभाग घेतला होता. इतकंच नाही तर तिने Mixed Poomsae या कॅटेगरीत सुवर्णपदकही पटकावलं. नॅशनल स्पोर्ट फेस्टिव्हलने त्यांच्या ट्विटर पेजवर Aminat Idrees चा एक व्हिडीओ शेअर करत याविषयी माहिती दिली. विशेष म्हणजे हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

"प्रेग्नंसीपूर्वीच मी या स्पर्धेसाठी तयारी सुरु केली होती. त्यामुळे मी गरोदर असल्याचं लक्षात येताच आता मला या स्पर्धेत सहभागी होता येईल की नाही हा मोठा प्रश्न माझ्या समोर उभा होता. मात्र, डॉक्टरांच्या सल्ल्याने मी या स्पर्धेत भाग घेऊ शकले", असं Aminat Idrees ने एका मुलाखतीत सांगितलं.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.

Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs

— National Sports Festival 2020 (@nsf_edo) April 5, 2021