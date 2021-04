भन्नाट आयडिया! कणिस भाजण्यासाठी चक्क सोलार पॉवरचा केला वापर

सध्याच्या काळात सोशल मीडिया हे प्रभावी माध्यम झालं आहे. त्यामुळे कोणताही फोटो किंवा व्हिडीओ कमी कालावधीत तुफान व्हायरल होतो. विशेष म्हणजे हे व्हायरल होणारे फोटो किंवा व्हिडीओ सेलिब्रिटीदेखील शेअर करत असतात. अलिकडेच माजी भारतीय खेळाडू व्ही.व्ही. लक्ष्मण याने एक भन्नाट फोटो शेअर केला आहे. या फोटोमध्ये एक महिला सोलार पॉवरच्या मदतीने चक्क मक्याचे कणिस भाजतांना दिसत आहे.

भाजलेली मक्याची कणसं साऱ्यांनीच खाल्ली असतील. पावसाळा सुरु झाला की सर्वत्र कोळश्यावर भाजलेली मक्याची कणसं दिसून लागतात. परंतु, बंगळुरु येथील एका महिलेने कोळश्याऐवजी चक्क सोलार पॉवरच्या मदतीने ही कणसं भाजली आहेत. त्यामुळे सोशल मीडियावर या महिलेची जोरदार चर्चा रंगली आहे. विशेष म्हणजे व्ही. व्ही. लक्ष्मण याने या महिलेचा व्हिडीओ शेअर करत आश्चर्य व्यक्त केलं आहे.

Wonderful to see 75 year old Selvamma using high tech solar power fan to grill Bhutta on the rode side in Bangalore. The LED can run light and a regulated fan . Technology and innovation being embraced for a larger good is so pleasing to see. pic.twitter.com/KUktAm5lB8

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) April 10, 2021