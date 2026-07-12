लाइफस्टाइल

Premature Grey Hair Causes: कमी वयात केस पांढरे होतायत? फक्त ताण नाही, 'हे' ५ आजारही असू शकतात कारण

कमी वयात केस पांढरे होण्यामागे फक्त ताणच नाही, तर व्हिटॅमिनची कमतरता, थायरॉइडसह अजून काही आजारही कारणीभूत असू शकतात.
Early Grey Hair Warning: 5 Medical Conditions You Shouldn't Ignore

Early Grey Hair Warning: 5 Medical Conditions You Shouldn't Ignore

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

Early Grey Hair Warning: वय वाढल्यानंतर केस पांढरे होणं ही नैसर्गिक प्रक्रिया मानली जाते. मात्र, वीस-पंचवीशी किंवा तिशीच्या आतच केस पांढरे होऊ लागले, तर त्यामागे फक्त ताणतणाव किंवा अनुवांशिक कारणंच असतील असं नाही. काही वेळा शरीरातली व्हिटॅमिनची कमतरता, थायरॉइडचा त्रास, अॅनिमिया किंवा इतर आरोग्य समस्या यामुळेसुद्धा केस लवकर पांढरे होऊ शकतात. त्यामुळे ही समस्या वारंवार जाणवत असेल आणि त्यासोबत इतर शारीरिक लक्षणंही दिसत असतील, तर ती दुर्लक्षित करू नका. जाणून घेऊया, कमी वयात केस पांढरे होण्यामागे कोणते ५ आजार कारणीभूत ठरू शकतात.

Loading content, please wait...
hair
Grey Hair
Vitamins