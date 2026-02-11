लाइफस्टाइल

Promise Day 2026: शब्दांच्या पलीकडलं एक नातं, जिथे वचनच सर्वस्व होतं: जाणून घ्या प्रॉमिस डेचं महत्त्व

Promise Day Significance: शब्दांच्या पलीकडे जाणारा एक नातं जिथे वचनच सर्वस्व असतं; जाणून घ्या प्रॉमिस डेचं खरे महत्त्व.
Anushka Tapshalkar
The Importance of Promises: व्हॅलेंटाईन वीक म्हणजे प्रेम, जिव्हाळा आणि आपुलकी व्यक्त करण्याचा सुंदर आठवडा. या आठवड्यातील प्रत्येक दिवस वेगळा अर्थ सांगतो. त्यापैकी आज म्हणजेच ११ फेब्रुवारीला ‘प्रॉमिस डे’ साजरा केला जातो. हा नात्यांमधील विश्वास आणि बांधिलकी अधोरेखित करणारा खास दिवस आहे. या दिवशी आपण आपल्या आयुष्यात महत्त्वाच्या असलेल्या व्यक्तींशी जसेकी जोडीदार, मित्र, मैत्रीण किंवा कुटुंबीयांशी मनापासून दिलेली आश्वासनं (Commitments) व्यक्त करतो.

