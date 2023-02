Propose Day : प्रपोज केलंय अन् समोरच्याने थेट नकार दिला? मग काय कराल?

Propose Day : वॅलेंनटाईन वीक सुरू आहे. सगळीकडे प्रेमाचा माहोल आहे. अनेकजण आपल्या जवळच्या व्यक्तीजवळ प्रेम व्यक्त करतयं. आज प्रपोज डे असल्याने अनेकजण आपल्या मनातल्या भावना बोलून दाखवेल. अनेकांचे प्रपोजल स्वीकारल्या जाईल पण काही लोकांना प्रपोज केल्यानंतर नकारही मिळू शकतो.

तुम्ही कोणाच्या तरी प्रेमात आहात पण त्या व्यक्तीचं तुमच्यावर प्रेम नाही. अशा वेळी तो नकार पचवणं कठीण जातं. जर तुम्हाला नकार मिळाला तर तुम्ही तो नकार कसा पचवायचा? याविषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (Propose Day when you get no to your proposal what should we do read story)

मुळात समोरच्या व्यक्तीवर तुमचं खूप प्रेम आहे पण त्या व्यक्तीचं तुमच्यावर प्रेम नाही. अशावेळी समोरचा व्यक्ती तुम्हाला नकार देतो. हा नकार पचवाचला खरं तर खूप मोठं मन लागतं.

नकार पचवताना त्या माझ्या भावना आहे आणि स्वत:च्या भावनांवर ताबा ठेवा. मनाला ठामपणे सांगा की प्रत्येक आवडणारी गोष्ट मिळू शकत नाही.

जर तुम्हाला नकार मिळाला असेल तर खचून जाऊ नका. तुमच्यात काही दोष आहे, असं गृहीत धरू नका.

हेही वाचा: Rose Day : मुलींना गुलाब का आवडतो?