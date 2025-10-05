Psychiatrist Tips: किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक समस्या असल्यास दिसतात 'हे' 10 लक्षण

किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक समस्या ओळखण्यासाठी १० चेतावणी चिन्हे आहेत ज्याकडे पालकांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. यामध्ये कुटुंब आणि मित्रांपासून दूर जाणे, अचानक गुण कमी होणे, स्वतःची काळजी न घेणे, झोप आणि भूकमध्ये बदल, मित्रमंडळात बदल, पदार्थांच्या वापराची चिन्हे, चिडचिड किंवा रागीट स्वभाव, स्वतःला दुखापत, कामांमध्ये रस कमी होणे आणि शाळेत वारंवार गैरहजर राहणे यांचा समावेश आहे..psychiatrist tips for spotting mental health issues in adolescent boys: मानसिक आरोग्याच्या समस्या अनेकदा शांतपणे विकसित होतात. परंतु मिथक आणि गैरसमज अनेकांना वेळेवर मदत घेण्यापासून रोखतात. किशोरवयीन मुलांसाठी, शैक्षणिक आणि भावनिक आव्हानांचा अतिरिक्त दबाव संघर्ष आणखी कठीण बनवू शकतो. एचटी लाइफस्टाइलला दिलेल्या मुलाखतीत, फोर्टिस गुडगाव येथील मानसिक आरोग्य आणि वर्तणूक विज्ञानाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. मंतोष कुमार यांनी किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक समस्या असल्यास कोणते १० लक्षणे दिसतात हे सांगितले आहे. .कुटुंब आणि मित्रांपासून दूर जाणेजर किशोरवयीन मुलांमध्ये मानिसक ताण असेल तर ते कुटूंब आणि मित्रपरिवारापासून दूर जातात. घरी जास्त बोलत नाही. तसेच भावनिक गोष्टी शेअर करत नाही. अचानक गुण कमी होणेजर किशोरवयीन मुलाने आधी चांगली कामगिरी केली असेल तर शैक्षणिक कामगिरीत लक्षणीय घट होणे हे मानसिक ताणाच्या समस्येचे लक्षण आहे. स्वतःची काळजी न घेणेआंघोळ न करणे, वारंवार तेच कपडे घालणे किंवा अस्वच्छ दिसणे यामुळे त्यांना स्वतःची काळजी घेणे कठीण होत आहे..झोप आणि भूकमध्ये बदलजर एखाद्या किशोरवयीन मुलांमध्ये झापेच्या वेळेत बदल किंवा भूक कमी-जास्त होत असेल तर ते मानसिक ताणाचे लक्षण आहे. मित्रमंडळात बदलजर एखाद्या किशोरवयीन मुलाने अचानक त्यांच्या नेहमीच्या मित्रांसोबत वेळ घालवणे थांबवले आणि दुसऱ्या किंवा अनोळखी गटासोबत वेळ घालवू लागला, तर त्याकडे लक्ष देणे योग्य आहे..Sharad Purnima 2025: कोजागरी पौर्णिमेला करा 'हे' 7 उपाय, माता लक्ष्मीच्या कृपेने घरात कायम राहिल आर्थिक समृद्धी.चिडचिड किंवा रागीट स्वभावलहानसहान गोष्टींवरून रागावणे किंवा सतत चिडचिड करणे यातून किशोरवयीन मुले अशा भावना व्यक्त करू शकतात ज्या त्यांना शब्दांत मांडता येत नाहीत. हे देखील मानसिक तणावाचे लक्षण आहे. स्वतःला दुखापतस्वतःला दुखापत झाल्याची कोणतीही लक्षणे, जसे की भाजणे, शरीराला इजा होणे, गंभीर असतात आणि त्याकडे कधीही दुर्लक्ष करू नये. याचा अर्थ असा होतो की किशोरवयीन व्यक्तीला तीव्र भावनिक वेदना होत आहेत.कामांमध्ये रस कमी होणेएकेकाळी आवडणारे काम किंवा छंद जर त्यांनी पूर्वी आवडणारे काम करणे थांबवले असेल, तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की त्यांना निराशा किंवा दुरावल्यासारखे वाटत आहे.शाळेत वारंवार गैरहजर राहणेस्पष्ट कारणांशिवाय वारंवार शाळा चुकवणे किंवा जाणे टाळण्याचे कारण सांगणे हे किशोरवयीन व्यक्तीला चिंताग्रस्त किंवा नैराश्यात असल्याचे लक्षण असू शकते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.