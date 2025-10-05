लाइफस्टाइल

Psychiatrist Tips: किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक समस्या असल्यास दिसतात 'हे' 10 लक्षण

किशोरवयीन मुलांच्या मानसिक आरोग्याची काळजी कशी घ्यावी?
Psychiatrist Tips:

Psychiatrist Tips:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on
Summary

किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक समस्या ओळखण्यासाठी १० चेतावणी चिन्हे आहेत ज्याकडे पालकांनी लक्ष ठेवले पाहिजे. यामध्ये कुटुंब आणि मित्रांपासून दूर जाणे, अचानक गुण कमी होणे, स्वतःची काळजी न घेणे, झोप आणि भूकमध्ये बदल, मित्रमंडळात बदल, पदार्थांच्या वापराची चिन्हे, चिडचिड किंवा रागीट स्वभाव, स्वतःला दुखापत, कामांमध्ये रस कमी होणे आणि शाळेत वारंवार गैरहजर राहणे यांचा समावेश आहे.

psychiatrist tips for spotting mental health issues in adolescent boys: मानसिक आरोग्याच्या समस्या अनेकदा शांतपणे विकसित होतात. परंतु मिथक आणि गैरसमज अनेकांना वेळेवर मदत घेण्यापासून रोखतात. किशोरवयीन मुलांसाठी, शैक्षणिक आणि भावनिक आव्हानांचा अतिरिक्त दबाव संघर्ष आणखी कठीण बनवू शकतो. एचटी लाइफस्टाइलला दिलेल्या मुलाखतीत, फोर्टिस गुडगाव येथील मानसिक आरोग्य आणि वर्तणूक विज्ञानाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. मंतोष कुमार यांनी किशोरवयीन मुलांमध्ये मानसिक समस्या असल्यास कोणते १० लक्षणे दिसतात हे सांगितले आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
stress
doctor
mental stress
Psychiatrist
health
Mental Stress and Health

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com