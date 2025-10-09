तुळशीबाग अन् दिवाळी खरेदी... कपड्यांपासून ते स्वयंपाकघरातील वस्तूंपर्यंत सर्व काही एका ठिकाणी; पण ‘ही’ काळजी नक्की घ्या!

दिवाळी आता जवळ आली आहे. खरेदीसाठीही शेवटचा आठवडा उरला आहे. थेट दुकानात जाऊन खरेदी करण्याची मजा काही वेगळीच असते. पुणेकर मोठ्या प्रमाणावर तुळशीबागेत खरेदीसाठी जातात. उत्सवाच्या काळात तुळशीबागेत प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे खरेदीला जाताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे..गाडी सुरक्षितपणे पार्क कराजर तुम्ही स्वतःच्या गाडीने जात असाल, तर आधी गाडी सुरक्षितपणे पार्क करा. तुळशीबागेच्या बाहेर पे अँड पार्कची सुविधा उपलब्ध आहे. तसेच पुणे महानगरपालिकेचीही पार्किंग व्यवस्था आहे. त्यामुळे गाडी पार्क करून नंतर पायी खरेदीला जा..तुळशीबागेत नेहमीच खूप गर्दीतुळशीबागेत नेहमीच खूप गर्दी असते. त्यामुळे शक्य असल्यास सकाळी लवकर जा. यामुळे गर्दीमुळे होणारा त्रास कमी होईल आणि शांतपणे खरेदी करता येईल. तसेच, गर्दीच्या ठिकाणी चोरीचा धोका असतो. त्यामुळे तुमचा मोबाइल, पाकीट आणि इतर मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवा. अनेकांनी याबाबत अनुभव शेअर केले आहेत..Pune ZP Election : पुणे जिल्हा परिषद निवडणूक; प्रारूप मतदार याद्यांवर हरकती व सूचना नोंदविण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर.रोख रक्कम सोबत ठेवारोख रक्कम सोबत ठेवा, कारण अनेक दुकानांमध्ये ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा नसते. तसेच गर्दीत मोबाईल काढून पेमेंट करणे वेळखाऊ ठरते. खरेदी करण्यापूर्वी वस्तू नीट तपासा, कारण एकदा वस्तू घेतल्यावर ती परत केली जात नाही. काही ठिकाणी “नो रिटर्न” सिस्टिम असते, असा काही ग्राहकांचा अनुभव आहे..तुळशीबागेत खरेदी करताना वेळ कसा जातो हे कळतही नाही! त्यामुळे किमान तीन तास लागतील हे लक्षात घेऊन नियोजन करा. तुळशीबाग गृहसजावटीच्या वस्तू, क्रॉकरी आणि बनावट दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्ही विविध प्रकारचे कपडे, दागिने, स्वयंपाकघरातील वस्तू अशा अनेक गोष्टी खरेदी करू शकता.जर तुम्ही तुळशीबागेत जात असाल, तर जवळच्या रविवार पेठ आणि लाइट मार्केटलाही नक्की भेट द्या. या ठिकाणी तुम्हाला कपड्यांची उत्कृष्ट बाजारपेठ मिळेल..Pune University Exam : विद्यार्थ्यांसाठी हिवाळी परीक्षा अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत १४ ऑक्टोबरपर्यंत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.