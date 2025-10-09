लाइफस्टाइल

तुळशीबाग अन् दिवाळी खरेदी... कपड्यांपासून ते स्वयंपाकघरातील वस्तूंपर्यंत सर्व काही एका ठिकाणी; पण ‘ही’ काळजी नक्की घ्या!

Tulshibaug Diwali Shopping Guide: Safe, Smart & Festive Tips for Pune Shoppers | तुळशीबागेत खरेदी करताना गर्दीची काळजी घ्या, सुरक्षिततेसाठी काही टिप्स
दिवाळी आता जवळ आली आहे. खरेदीसाठीही शेवटचा आठवडा उरला आहे. थेट दुकानात जाऊन खरेदी करण्याची मजा काही वेगळीच असते. पुणेकर मोठ्या प्रमाणावर तुळशीबागेत खरेदीसाठी जातात. उत्सवाच्या काळात तुळशीबागेत प्रचंड गर्दी असते. त्यामुळे खरेदीला जाताना काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे.

