R. Madhvan Parenting Tips: "मुलांना मोकळा वेळ देऊ नका!" आर. माधवनने दिल्या यशस्वी आणि शिस्तबद्ध मुलं घडवण्याच्या टिप्स

Smart Ways to Guide Your Kids: बॉलीवूड अभिनेता आर माधवन नेहमीच त्याच्या सध्या, सरळ आणि शिस्तबद्ध आयुष्याबद्दल आणि त्याच्या स्वीमर मुलाबद्दल चर्चेत असतो. त्याने अलीकडेच एका खास अनुभवातून घेतलेली पॅरेंटिंग टीप शेअर केली आहे. आर माधवन कॉलेजमध्ये असताना काही काळासाठी कॅनडामध्ये स्टुडंट-एक्स्चेंज प्रोग्राम अंतर्गत राहत होता. तेव्हा तो ज्यांच्याकडे राहत होता, त्या होस्ट आईने दिलेला साल तो आजही त्याचा मुलगा वेदांतला वाढवताना वापरतो. एडेलवाइस असेट मॅनेजमेंटच्या सीईओ राधिका गुप्ता यांच्याशी एका सवांद साधताना त्याने याविषयी खुलासा केला. .कॅनडामधील कॉलेजचा काळआर माधवन जेव्हा कॅनडामधील एका छोट्या शहरात राहत होता, तेव्हा तेथील अनेक तरुण व्यसनाधीनता, वाईट संगत, आणि अनिश्चित भविष्य या समस्यांना सामोरे जात होते. पण तो ज्या कुटुंबासोबत राहत होता, त्या घरातील मुलं शिस्तबद्ध, कोणत्याही व्यसनांच्या आहारी न गेलेले आणि त्यांच्या आयुष्याच्याबाबतीत स्पष्ट होते. तसेच ती मुलं प्रगतीशीलही होती.आर माधवनच्या लक्षात आलं की, या मुलांची वागणूक, राहणीमान आणि एकंदरीत आयुष्याच्या योग्य वळणावर जाण्याला कारणीभूत त्यांच्या आई- वडिलांचा दृष्टिकोन होता. इतर मुलं बराच फावला वेळ वाया घालवत होते, तर तो राहत होता त्या घरातील मुलांना त्यांच्या आई-वडिलांनी वेगवेगळ्या उपक्रमात, उपयुक्त कामांमध्ये आणि जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त ठेवत होते. त्यामुळे त्यांची मनं वाईट गोष्टींपासून दूर राहायचं..R. Madhavan Son's Daily Routine: "लवकर झोपा, लवकर उठा!" आर. माधवनचा मुलगा रोज उठतो पहाटे ४ वाजता! आयुर्वेदानुसार ब्रह्म मुहूर्तात उठणं आरोग्यासाठी का ठरते गेमचेंजर?.आरा माधवनच्या होस्ट आईने दिलेली परेंटींग टीप कोणती?आर माधवनच्या शिस्त आईने दिलेली परेंटींग टीप म्हणजे- मुलांना मोकळा वेळ देऊ नका! यावर आर मसधवन म्हणाला की, "रिकामा वेळ मुलांसाठी नेहमीच फायदेशीर नसतो. विशेषतः आजच्या काळात, जेव्हा सोशल मीडिया आणि बाहेरच आकर्षण खूप जास्त आहे. त्यामुळे योग्य मार्गदर्शनाशिवाय मुलांना मोकळा वेळ कधी कधी चुकीच्या सवयीनकडे नेऊ शकतो."आर माधवन आपला मुलगा वेदांतसाठीही रोजचा ठराविक दिनक्रम, अभ्यास, व्यायाम आणि इतर उपक्रम ठरवून देतो, ज्यामुळे त्याच्या मुलाचे लक्ष ध्येयापासून केंद्रित राहते असे तो म्हणाला..संशोधन काय सांगते?संशोधनानुसारही मुलांना वेळापत्रक आणि रचनात्मक काम दिल्यास ते जबाबदार, आत्मविश्वासू आणि लायक बनतात..R Madhavan Fitness Secrets: 55 व्या वर्षीही 'जोश' कायम! आर. माधवनचं तरुण दिसण्याचं हे आहे 'अस्सल' सिक्रेट.पालकांसाठी उपायदिनक्रममुलांच्या दिनक्रमात शाळा, क्लासेस व्यतिरिक्त अराम करण्यासाठी, खेळायला आणि त्यांचे छंद जोपासायला वेळ द्या. तसेच एकतरी उपक्रम त्यांची शारीरिक आणि मानसिक जडघडण यासाठी द्या.जबाबदाऱ्यामुलांना लहानपणापासूनच त्यांच्या वयानुसार त्यांना जबाबदाऱ्या द्या. भांडी लावायला मदत करणे. स्वतःची खेळणी स्वतः जागेवर ठेवणे, घरात पाळीव प्राणी असेल तर त्याची काळजी घेणे अशा जबाबदाऱ्या द्या जेणेकरून त्यांना त्यांची भूमिका समजेल..प्रायोगिक प्रकल्पलहान मुलं बघून बघून शिकतात. त्यामुळे विज्ञान, कला अशा विषयांचे दैनंदिन जीवनातील वस्तूंच्या मदतीने त्यांना धडे द्या. छोटी बालनाटकं दाखवा. यामुळे मुलं कायम उत्साही राहतात.नियमित लक्ष ठेवाबदलत्या जीवनशैलीत, सोशल मीडिया आणि इट्स बदलत्या काळामुळे आणि स्मार्ट मुलांमुळे ते कोणतीही अनावश्यक गोष्ट शिकण्याच्या शक्यता आता वाढल्या आहेत. त्यामुळे ते काय करत आहेत, हे वेळोवेळी पाहणे आवश्यक आहे.पूरक उपक्रमऑलिम्पियाड स्पर्धा, वादविवाद स्पर्धा (Debate Competition), कोडिंग कॅम्प अशा अभ्यासाबाहेरील उपक्रमात सहभागी होण्यास प्रोत्साहन द्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.