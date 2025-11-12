Raisin Benefits: हिवाळ्यात रोज खायलाच हवा मनुका, मिळतील 'हे' 7 आरोग्यदायी फायदे

Top 7 Health Benefits of Raisin: मनुका किंवा बेदाणा ही अर्धवट वाळवलेली द्राक्षे असतात. काळ्या बेदाण्यांना मनुका म्हणतात. द्राक्षे वाळवून तयार केलेले बेदाणे व मनुका ताकदीसाठी अत्यंत लाभदायक ठरतात. मनुका हिवाळ्यात खाणे अधिक फायद्याचे असते..औषधी गुणधर्म:मनुक्यामध्ये पोटॅशियम, लोह, पोटॅशियम आणि फायबर मोठ्या प्रमाणात असते. मनुका शीतवीर्य व त्रिदोषशामक, मधुर, शीतल, हृदयासाठी हितकारक, श्रमनाशक, रक्तवर्धक असतो. मनुक्यामधील अँटिऑक्सिडेंट शरीरातील पेशीसांठी घातक असणाऱ्या फ्री रॅडिकल्सचे प्रमाण कमी करतात. यामुळे कॅन्सरपासून बचाव होतो. मुळात द्राक्षे ताकदीसाठी उत्तम असतातच. म्हणून द्राक्षे वाळवून तयार केलेले बेदाणे व मनुका ताकदीसाठी अत्यंत लाभदायक ठरतात. मनुका मधुर रसाच्या असल्याने उत्तम असतातच..Children’s Day 2025: बालदिनानिमित्त सरप्राईज द्यायचंय? घरच्या घरी बच्चे कंपनीसाठी करता येतील 'या' हटके गोष्टी.त्या पचायला सोप्या असतात. ताप येणे, हिमोग्लोबिन कमी होणे, ताकद कमी होणे या सर्वांसाठी मनुका उपयोगी असतात. मनुकांमधल्या बिया काढून त्यापासून धात्री रसायनासारखी औषधे आयुर्वेदात बनविली जातात..औषधी उपयोग:- शौचाला साफ होत नसेल तर मनुका तुपावर भाजून काळे मीठ लावून खाव्यात.- पायाची, शरीराची आग होत असेल तर मनुका व खडीसाखर एकत्र करून खाल्ल्याचा उपयोग होतो.- मोठ्या आजारातून उठल्यामुळे अशक्तपणा जाणवत असल्यास मनुका अवश्य खाव्यात.- जागरण करणाऱ्यांनी मनुका अवश्य खाव्यात, डोळ्यांची आग होत नाही.- पित्त वाढल्यामुळे उलट्या होत असल्यास मनुका व साळीच्या लाह्या पाण्यात भिजवून कुस्कराव्या व पाणी गाळून प्यावे.- गोवर, कांजिण्या येऊन गेल्यावर अंगात उष्णता राहते, अशा वेळी मनुका-तूप खाण्याने फायदा होतो..Maharashtra Police Bharti 2025: महाराष्ट्र पोलीस भरतीसाठी अर्ज, पात्रता, वय आणि शारीरिक अटी काय आहेत? जाणून घ्या संपूर्ण माहिती एका क्लिकवर.- मनुक्यामध्ये लोहाचे प्रमाण जास्त असल्याने रक्तासंदर्भातील आजारांवर मनुका गुणकारी ठरतो.- रात्री पाण्यात भिजत ठेवलेला मनुका सकाळी खाल्ल्यास ऍनिमिया आजार काही प्रमाणात कमी होण्यास मदत होते.- पोटातील गॅस दूर करण्यासाठी रोज रात्री पाच मनुका आणि एक लसणाची कळी खायला पाहिजे.- पित्त वाढल्यामुळे उलट्या होत असल्यास मनुका व साळीच्या लाह्या पाण्यात भिजवून कुस्कराव्या व पाणी गाळून घ्यावे.- मोठ्या आजारातून उठलेल्याला, वारंवार जागरण होत असणाऱ्यांना, अन्न नीट पचत नसल्यास, अंगात कडकी असल्यास मनुका खाव्यात.- गोवर, कांजिण्या येऊन गेल्यावर अंगात उष्णता राहते, अशा वेळी मनुका-तूप खाण्याने फायदा होतो.- रोज एक चमचा मनुका लसणाच्या पाकळीसोबत खाल्ल्यास रक्तदाबावर नियंत्रण ठेवण्यास मदत मिळते.- दररोज मनुका खाल्ल्याने रक्तप्रवाह सुरळीत होतो. यामुळे त्वचा चमकदार होते आणि रंगही उजळतो.(सकाळ अर्काईव्हमधून).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.