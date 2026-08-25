Raksha Bandhan 2026 Gift Ideas: बहिणीच्या चेहऱ्यावर हसू आणतील ‘या’ ८ गोष्टी; पाहा एका-पेक्षा-एक भन्नाट गिफ्ट आयडियाज

RAKSHA BANDHAN GIFT IDEAS 2026: रक्षाबंधन म्हटलं की बहिणीची मस्करी, जुन्या भांडणांच्या आठवणी आणि भावाकडून मिळणाऱ्या गिफ्टची उत्सुकता आलीच! पण यंदा बहिणीला नेहमीचं चॉकलेट, परफ्यूम किंवा कपडे देण्याऐवजी असं काहीतरी द्या, जे पाहून तिच्या चेहऱ्यावर हसू येईल आणि ती मनापासून म्हणेल, “तुला हे अजूनही आठवतं?” महागडं गिफ्ट नाही, तर तिच्या आवडी-निवडी आणि तुमच्या नात्याची आठवण जपणारं छोटंसं सरप्राइज यंदाचं रक्षाबंधन खास बनवू शकतं..१. जुन्या आठवणींचा बॉक्सतुमच्या दोघांचे जुने फोटो, बालपणीच्या आठवणी, शाळेतील फोटो किंवा जुन्या छोट्या चिठ्ठ्या एका सुंदर बॉक्समध्ये ठेवा. त्यासोबत बहिणीसाठी स्वतःच्या हाताने एक छोटी चिठ्ठी लिहा. हे गिफ्ट तिच्यासाठी कायमची आठवण बनू शकते.२. फक्त तिच्यासाठी एक दिवसनेहमीच्या डिनरऐवजी तिच्यासाठी संपूर्ण दिवस प्लॅन करा. तिला आवडणाऱ्या कॅफेमध्ये जा, सिनेमा पाहा, लाँग ड्राइव्हला जा किंवा फक्त तिच्यासोबत निवांत वेळ घालवा. महत्त्वाचं म्हणजे त्या दिवशी तिच्या आवडीला प्राधान्य द्या..३. तिच्या आवडीच्या वस्तूंचं कॉम्बो गिफ्टबहिणीला दिवसभराच्या थकव्यानंतर काय आवडतं, हे तुम्हाला माहीत असेलच. तिचे आवडते स्नॅक्स, एखादं पुस्तक, चॉकलेट, स्किनकेअरच्या छोट्या वस्तू किंवा आरामदायी गोष्टी एका सुंदर बॉक्समध्ये द्या. गिफ्ट महाग असण्यापेक्षा ते तिच्या आवडीचं असणं महत्त्वाचं आहे.४. तिच्या नवीन छंदासाठी गिफ्टसध्या तिला बेकिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग, वाचन किंवा फिटनेस यापैकी कशाची आवड निर्माण झाली आहे का? मग तिच्या या छंदाला प्रोत्साहन द्या. त्यासाठी लागणाऱ्या सुरुवातीच्या वस्तूंचं छोटं किट तुम्ही गिफ्ट करू शकता. यातून तिला जाणवेल की ती तुमच्याशी बोलते तेव्हा तुम्ही तिचं लक्षपूर्वक ऐकता..५. स्वतःच्या हाताने लिहिलेलं पत्रआजकाल आपण सगळं मेसेजमधून सांगतो. पण हाताने लिहिलेल्या पत्राची गोष्टच वेगळी असते. बहिणीबद्दल तुम्हाला काय आवडतं, तिचा कोणता गुण तुम्हाला आवडतो आणि बालपणीची एखादी मजेशीर आठवण पत्रात लिहा. काही गोष्टी ज्या आपण बोलून सांगत नाही, त्या पत्रातून नक्की सांगा.६. ती बऱ्याच दिवसांपासून पुढे ढकलत असलेली वस्तूबहिणीच्या बोलण्यात एखादी वस्तू वारंवार येतेय का? कदाचित तिला कामासाठी, प्रवासासाठी किंवा घरासाठी काहीतरी हवं असेल. तिने एखादी गोष्ट एकापेक्षा जास्त वेळा सांगितली असेल, तर तेच तिच्यासाठी योग्य गिफ्ट असू शकतं..७. बालपणीची एखादी आठवण पुन्हा जगालहानपणी तुम्ही दोघांनी खेळलेला एखादा खेळ पुन्हा खेळा. घरातला एखादा जुना पदार्थ बनवा किंवा तुमच्या शाळेच्या दिवसांतील आवडत्या गाण्यांची प्लेलिस्ट तयार करा. या गोष्टी साध्या वाटतील, पण जुन्या आठवणी पुन्हा जगण्याची मजा वेगळीच असते.८. फक्त तिच्यासाठी असलेलं गिफ्टअसं गिफ्ट देऊ नका जे नंतर घरातील सगळेच वापरतील. तिच्यासाठी खास काहीतरी निवडा. उदाहरणार्थ, तिला शांतपणे वाचायला आवडत असेल तर एक छान पुस्तक, आरामदायी कुशन, ब्लँकेट आणि तिचे आवडते स्नॅक्स देऊन छोटासा 'रीडिंग कॉर्नर सेट' तयार करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.