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Raksha Bandhan Wishes in Marathi: आईसारखी माया करणारी बहीण अन् देवासारखं रक्षण करणारा भाऊ! रक्षा बंधनानिमित्त भांवंडांना द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेमळ संदेश!

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन २०२६ निमित्त भाऊ-बहिणीचं प्रेम, माया आणि नात्याची घट्ट वीण जपणारे खास मराठी शुभेच्छा संदेश आणि WhatsApp Status जाणून घ्या.
Father's Day 2026: Best Wishes, Quotes & Messages in Marathi to Share

Raksha Bandhan 2026: Best Wishes, Quotes & Messages in Marathi to Share

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

RAKSHA BANDHAN WISHES: रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा, जिव्हाळ्याचा आणि विश्वासाचा सण आहे. या खास दिवशी बहिण भावाच्या मनगटावर राखी बांधून त्याच्या सुखी आणि निरोगी आयुष्यासाठी प्रार्थना करते, तर भाऊही बहिणीला सदैव साथ देण्याचं वचन देतो. यंदाच्या रक्षाबंधनानिमित्त तुमच्या भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेम अधिक घट्ट करण्यासाठी खास रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा, संदेश आणि व्हॉटेसअॅप स्टेटस आम्ही घेऊन आलो आहोत.

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