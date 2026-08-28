Raksha Bandhan Wishes in Marathi: आईसारखी माया करणारी बहीण अन् देवासारखं रक्षण करणारा भाऊ! रक्षा बंधनानिमित्त भांवंडांना द्या खास मराठी शुभेच्छा आणि प्रेमळ संदेश!

RAKSHA BANDHAN WISHES: रक्षाबंधन हा भाऊ-बहिणीच्या प्रेमाचा, जिव्हाळ्याचा आणि विश्वासाचा सण आहे. या खास दिवशी बहिण भावाच्या मनगटावर राखी बांधून त्याच्या सुखी आणि निरोगी आयुष्यासाठी प्रार्थना करते, तर भाऊही बहिणीला सदैव साथ देण्याचं वचन देतो. यंदाच्या रक्षाबंधनानिमित्त तुमच्या भाऊ-बहिणीच्या नात्यातील प्रेम अधिक घट्ट करण्यासाठी खास रक्षाबंधनाच्या शुभेच्छा, संदेश आणि व्हॉटेसअॅप स्टेटस आम्ही घेऊन आलो आहोत..कुठल्याच नात्यात नसेल एवढी ओढ आहे, म्हणूनच भाऊ बहिणीचं हे नातं, खूप खूप गोड आहे… रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!कितीही भांडलो तरी तुझ्याशिवाय माझे जीवन अपूर्ण आहे. तू आहेस माझा सर्वात मोठा मित्र आणि आधार. रक्षाबंधनाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा, भाऊ!तुझी साथ म्हणजे माझ्यासाठी खरा खजिना आहे. तुझ्या आयुष्यातील प्रत्येक दिवस सुखाचा आणि आनंदाचा जावो! रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.Raksha Bandhan 2026: पौर्णिमा 9:47 ला संपणार, मग राखी बांधायची कधी? ‘हे’ 3 मुहूर्त ठरतील खास.तू फक्त माझी बहीण नाहीस, तर माझी सख्खी मैत्रीण आहेस. प्रत्येक क्षणी तुझं हसू पाहण्यातच मला समाधान आहे. रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा, लाडक्या बहिणी!श्रावणाच्या सरी अखंड बरसू दे भाऊ माझा यशाने न्हाऊ दे... राखीशिवाय काही नाही माझ्याकडे म्हणून रक्षणाचे वचन मागते तुझ्याकडे... राखी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!एक धागा, एक विश्वास, हा सण प्रत्येक भावाबहिणीसाठी खास रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.नातं बहीण-भावाचं म्हणजे टॉम अँड जेरी जेवढा राग, तेवढंच प्रेम हे म्हणजे लय भारी रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!बंध हा प्रेमाचा,नाव ज्याचे राखी, बांधिते भाऊराया आज तुझ्या हाती राखी पौर्णिमेच्या हार्दिक शुभेच्छा!कधी खोडकर भांडण, तर कधी मायेची थाप, देवाने जुळवली आपली ही जगावेगळी छाप. जन्मोजन्मी अशीच साथ राहो, रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधनाच्या दिवशी राखी बांधताना किती गाठी बांधायच्या असतात? जाणून घ्या यामागची खास मान्यता.रक्षणाचे वचन आणि प्रेमाचे बंधन घेऊन आला हा सण, भाऊ-बहिणीच्या दृढ नात्याची हीच खरी गोडी! रक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!प्रेमाचा धागा, विश्वासाची गाठ आणि आयुष्यभराची साथ—हीच आपल्या नात्याची खरी ओळख. रक्षाबंधनाच्या तुम्हा सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!दृढ बंध हा राखीचा, दोन मनांचं ते अतूट असं बंधन आहे…हळव्या नात्याच्या धाग्यावर उमलणारं, अलवार स्पंदन आहे… रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.बहीण म्हणजे दुसरी आई, जगावेगळी माझी ताईती माझी सावली, आणि माझ्या आयुष्यातली खरी माऊलीरक्षाबंधनाच्या खूप खूप शुभेच्छा!कधी भांडलो, कधी हसलो, कधी रुसलो, पण एकत्र असल्यावरच झालो खरे सुखी… रक्षाबंधनाच्या दिवशी, हे नातं आणखी घट्ट होवो… रक्षाबंधनाच्या हार्दिक शुभेच्छा!.Raksha Bandhan 2026: यंदा राखीच्या थाळीला द्या हटके लुक; काही मिनिटांत करा अशी सुंदर सजावट, सगळेच करतील कौतुक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.