Raksha Bandhan Gift Ideas : घरात असलेले बहिण-भाऊ आयुष्यभर या ना त्या कारणासाठी भांडत असतात. पण, तेच नंतर एकमेकांसोबत वेळ घालवण्यासाठी वाट पाहत असतात. बहिणीचं लग्न झालं की ती कधी ती माहेरी येतेय याचीच भाऊ वाट पाहत असतो.

बहिण भावाच्या प्रेमाचा धागा अधिक घट्ट करणारा सण म्हणजे रक्षाबंधन होय. या दिवशी बहिण भावाला राखी बांधते तर भाऊ ओवाळणी म्हणून तिला गिफ्ट देतो. बहीण-भावाच्या नात्याला घट्ट करणारा हा सण भारताच्या बहुतांश भागात मोठ्या थाटामाटात साजरा केला जातो.

रक्षाबंधनाचा सण यावर्षी 30 ऑगस्ट रोजी साजरा होणार आहे. सण साजरा करण्यासाठी मिठाईपासून वेशभूषेपर्यंत सर्व गोष्टींची विशेष काळजी घेतली जाते. रक्षाबंधनाच्या या सणावर बहिणीला भेटवस्तू देण्याचा ट्रेंड गेल्या काही वर्षांत खूप वाढला आहे. (Raksha Bandhan Gift Ideas : Gift something unique to sister on Raksha Bandhan, take tips from these ideas)

चिमूटभर भेटवस्तू चेहऱ्यावर हसू आणते असे म्हणतात. यंदा तुमच्या बहिणीलाही काहीतरी वेगळं गिफ्ट करायचं असेल, तर या झकास आयडिया तुम्हाला नक्कीच मदत करतील. यावेळी तुम्ही रक्षाबंधनाचा सण आणखी खास कसा बनवू शकता ते आम्ही तुम्हाला सांगतो.

स्वसंरक्षण क्लासेस

प्रत्येक भाऊ आपल्या बहिणीला राखी बांधून तिचे रक्षण करण्याचे वचन देतो. आपण त्याला फक्त त्याच्या संरक्षणासाठी तयार करू शकता. तुमच्या बहिणीला स्वसंरक्षण वर्गात सहभागी होण्याची भेट द्या. हे अगदी अनोखे आहे आणि याद्वारे ती गरज पडल्यास तिच्या सुरक्षेची अधिक चांगल्या प्रकारे काळजी घेऊ शकेल. (Gifts)

स्मार्ट वॉच

एक काळ असा होता की भाऊ बहिणींना राखी बांधण्यासाठी पैसे द्यायचे. आता परिस्थिती बदलली आहे. आधुनिक जगात, भेटवस्तू अद्वितीय असणे महत्वाचे आहे. तुम्ही बहिणीला स्मार्ट घड्याळ भेट देऊ शकता. आरोग्यापासून ते लेटेस्ट अपडेट्सपर्यंतचे फिचर्स यात पाहायला मिळतील. विशेष म्हणजे ते प्रत्येक आउटफिटला सूट देते किंवा क्लासी लुक देते.

इअर फोन

संगीत हा अनेकांच्या अगदी जिव्हाळ्याचा विषय असतो. त्यामुळे तुमची बहिण देखील संगीतप्रेमी असेल तर हे गिफ्ट तिला नक्कीच आवडेल. हेडफोनचा वापर प्रत्येकाला होतच असतो. त्यामुळे या राखीपौर्णिमेला बहीणीला हे छानसं हेडफोन देण्यास काहीच हरकत नाही. शिवाय हे फार महागडं गिफ्ट नसल्यामुळे तुम्हाला परवडण्यासारखं आहे.

योगा मॅट

जर तुमची बहीण आरोग्याबाबत गंभीर असेल तर तुम्ही तिला योगा मॅट भेट देऊ शकता. आरोग्याची काळजी घेण्याबरोबरच हा दीर्घकाळ टिकणारा पदार्थ असल्याने ही एक खास भेट आहे.

तुम्ही पुस्तकही भेट देऊ शकता

जर तुमच्या बहिणीला वाचनाची आवड असेल तर तिला एक पुस्तक भेट द्या. यात त्याची निवड काय आहे हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करा आणि राखीच्या दिवशी एक पुस्तक भेट म्हणून द्या. ही पद्धत तुमच्या बहिणीला विशेष वाटेल. (Raksha Bandhan)

दागिन्यांचा बॉक्स

दागिन्यांचा बॉक्स तुमची बहिण फॅशनेबल असेल तर तिला विविध प्रकारचे दागदागिने परिधान करणं नक्कीच आवडेल. मात्र जर तुम्हाला कोणते दागिने द्यावेत याबाबत शंका वाटत असेल तर या गिफ्टचा नक्कीच विचार करा. या राखीपौर्णिमेला तुम्ही तिला एखादा ज्वेलरी बॉक्स नक्कीच देऊ शकता.