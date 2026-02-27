Rashmika wedding: ना पुरोहित , ना अग्नि; तरीही पवित्र! जाणून घ्या रश्मिका–विजयच्या कोडावा पद्धतीतील विवाहसोहळ्यामागील अनोख्या परंपरा

Coorg Kodava marriage rituals explained: तेलुगू पद्धतीतील सकाळच्या विधीनंतर दुपारी आणि संध्याकाळी अभिनेत्री रश्मिका मंदाना आणि अभिनेता विजय देवरकोंडा यांनी रश्मिकाच्या मातृसंस्कृतीचा सन्मान करत पारंपरिक कोडावा (कूर्गी) पद्धतीने लग्नाचा दुसरा टप्पा साजरा केल्याचं समोर आलं आहे.भारतीय लग्न म्हटलं की पुरोहित, मंत्रोच्चार आणि अग्निपूजा हे चित्र आपोआप डोळ्यांसमोर येतं. त्याचही दाक्षिणात्य लग्नसोहळा म्हणजे संपूर्ण साग्रसंगीत. मात्र रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांनी केलेल्या लग्नपद्धतीने ही सगळी चौकट मोडून काढली आहे. कोडावा विवाहसोहळा हा ना वेद, ना फेरे, ना अग्नि; तरीही हे काहीच नसताना देखील तितकाच पवित्र आणि अर्थपूर्ण मानला जातो. निसर्ग, पूर्वज आणि समुदायाला साक्षी मानणाऱ्या या कूर्गी परंपरेत प्रत्येक विधीमागे खोल सांस्कृतिक अर्थ दडलेला आहे. नेमक्या कोणत्या रितीरिवाजांमुळे हा विवाह इतरांपेक्षा वेगळा ठरतो, ते जाणून घेऊया..कूर्ग (कोडागू)ची वैशिष्ट्यपूर्ण परंपराकर्नाटकातील Kodagu (कूर्ग) प्रदेशातील कोडावा समाजाचा विवाह हा योद्धा परंपरेचा, साधेपणाचा आणि सामूहिकतेचा संगम मानला जातो. येथे विधीपेक्षा प्रतीकात्मक कृतींना अधिक महत्त्व असते.तयारीची सुरुवात: ऊरकुडुवोलग्नाआधी ऊरकुडुवो या विधीने तयारी होते. दोन्ही कुटुंबे एकत्र येऊन विवाहस्थळ सजवतात, भाज्या-मांस (विशेषतः डुकराचे मांस) कापण्याची परंपरागत तयारी करतात आणि पाच पायांचा पंडाल (पेंडल) उभारतात. या पंडालातील एक खांब ‘दूध देणाऱ्या झाडा’पासून घेतला जातो; त्यावर फणसाची पाने व आंब्याच्या पानांची तोरणे लावली जातात. नवविवाहितांच्या एकत्रित आयुष्याचे प्रतीक म्हणून हा पंडाल काही दिवस उभा ठेवला जातो..पारंपरिक पोशाखकूर्गी विवाहातील पोशाख खास ओळख निर्माण करतो.वर: पांढरा कुप्या (लांब अंगरखा), लाल-सोनेरी रेशमी चिले (कमरपट्टा), कमरेला पीचे काठी (परंपरागत कट्यार) आणि डोक्यावर पेटा (पागडी).वधू: रेशमी साडी कोडावा शैलीत नेसलेली, घड्या मागे खोचलेल्या आणि मानेमागे व्यवस्थित बांधलेला पदर..मुख्य विधी: प्रतीकांचा अर्थवराचा शुद्धीविधी: लग्नाआधी दाढी-मुंडणाचा विधी पार पाडला जातो. गवताच्या पात्यांनी चेहऱ्यावर दूध लावले जाते आणि त्यानंतर आई व दोन विवाहित स्त्रिया वराला स्नान घालतात, हे शुद्धीकरणाचे प्रतीक आहे.बाळे इडुवा: वधूच्या हातात पारंपरिक काचबांगड्या चढवल्या जातात. नजरेपासून संरक्षणासाठी किमान एक जोडी काळ्या बांगड्यांची असते.बाळे केथुवध: दोन्ही कुटुंबांचे मामा ओडिकाठीने एका फटक्यात नऊ केळीच्या खोडांना छेदतात. त्यानंतर वलगाच्या तालावर जोशपूर्ण नृत्य करत योद्ध्यांच्या परंपरेची झलक दाखवली जाते..विवाहाचा केंद्रबिंदू: दंपती मुहूर्तसजवलेल्या मंचावर अग्नि किंवा फेरे नसतात. वधू-वर मुक्कलीवर बसतात. ज्येष्ठ मंडळी तांदळाची उधळण करून आशीर्वाद देतात. वर वधूला दूधाचा घोट देतो आणि चिला पाणा अर्पण करतो. हारांची देवाणघेवाण होते आणि वर वधूला उभे राहण्यास मदत करतो. ही साथसंगत आयुष्याची प्रतिज्ञा असते..शेवटचे विधी: हास्य, सन्मान आणि स्वीकारबत्ते थडपो: वधूची चुलत बहीण विनोदी अडथळा निर्माण करते - ‘वराने मलाच का नाही निवडलं?’ असा मजेशीर दावा. सोनेरी नाणे देऊन हा अडथळा दूर होतो.गंगा पूजा (नीर एदपो): वधू डोक्यावर थोंबुडा ठेवून विहिरीतून पाणी आणते; कुटुंबीय नाचत-गात तिचे स्वागत करतात. हा नव्या घरातील जबाबदाऱ्या पेलण्याची ताकद दर्शवणारा विधी आहे.कोंबरेक कुट्टुवो: वर वधूचे खासगी कक्षात औपचारिक स्वागत करतो, सोन्याची अंगठी भेट देतो आणि दोघे अंतिम आशीर्वाद घेतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.