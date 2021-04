April Fools Day: …लोकांना मुर्ख बनवण्याची प्रथा कशी सुरु झाली माहित आहे?

एप्रिल महिन्याची एक तारीख आली की प्रत्येक जण सांभाळून वागण्याचा प्रयत्न करतो. कारण, कधी कोण येईल आणि मुर्ख बनवून जाईल हे सांगता येत नाही. एखाद्याला अमूक एक गोष्ट सांगून त्याची खोड काढायची आणि त्यानंतर ही गोष्ट खोटी असल्याचं म्हणत त्याचा एप्रिल फूल करायचा हे दरवर्षी ठरलेलं आहे. विशेष म्हणजे लहान मुलंदेखील या दिवशी धम्माल करत एकमेकांना मुर्ख बनवतात आणि 'एप्रिल फूल डब्बा गुल..',असं म्हणत आनंद साजरा करतात. परंतु, ही संकल्पना कशी सुरु झाली किंवा नेमकी काय आहे 'एप्रिल फुल'ची गोष्ट? हे आज आपण जाणून घेऊयात. तसंच या दिवसाविषयी अनेक दंतकथादेखील आहेत तेदेखील पाहुयात. १५ व्या शतकापासून खरं तर एप्रिल फूल ही संकल्पना सुरु करण्यात आली. १५८२ मध्ये पोप तेरावे ग्रेगरी यांनी ज्युलिअन दिनदर्शिका बदलून ग्रेगरिअन दिनदर्शिका आणली. विशेष म्हणजे यापूर्वी सगळे जण १ एप्रिल रोजी नवीन वर्ष साजरे करत होते. परंतु, पोपच्या दिनदर्शिकेनुसार, १ एप्रिलऐवजी १ जानेवारीला नवीन वर्ष साजरं करण्यात येईल असा आदेश काढण्यात आला. मात्र, हा निर्णय अनेकांना रुचला नाही. त्यामुळे नागरिकांनी या निर्णयाला विरोध करत आंदोलने केली. परंतु, कालांतराने हा निर्णय साऱ्यांनी मान्य केला. परंतु, यात असेही काही लोक होते ज्यांनी १ जानेवारीला नववर्ष साजरं करण्यास ठामपणे नकार दिला आणि आम्ही १ एप्रिललाच नवीन वर्ष साजरं करू हे स्पष्टपणे सांगितलं. त्यामुळेच असा निर्णय घेणाऱ्यांना मुर्ख ठरवण्यात आले. तेव्हापासून १ एप्रिल हा दिवस मुर्खाचा दिवस म्हणजे ‘एप्रिल फुल’ डे साजरा करण्यात येऊ लागला. फ्रान्समधली ही गोष्ट युरोपभर पसरली आणि त्यानंतर ‘एप्रिल फुल’ साजरा करण्यात येऊ लागला अशीही ही गोष्ट सांगितली जाते. हेही वाचा : उष्णतेमुळे हैराण झालात? मग आहारात करा सब्जा बीचा समावेश एप्रिल फूलची आणखी एक गोष्ट आहे. त्यानुसार, कॉन्सन्टाइन द ग्रेट याच्या काळात काही विदूषक राजदरबारात गेले. आपण या राजपेक्षाही चांगला कारभार करू शकतो असे त्यांनी ठामपणे सांगितलं. त्यामुळे मग राजानेही यांची गंमत म्हणून एक दिवसासाठी त्यातल्या एका विदूषकाच्या हाती राज्यकारभार सोपवला, तर एका विदूषकाने फर्मानच काढले. वर्षातला एक दिवस सगळ्या जनतेने मुर्खासारखे वागायचे आणि विदूषकासारखे चाळे करायचे. विदूषकाचा हेतू एवढाच की इतरांना हसवणं किती कठीण असतं हे लोकांना दाखवून द्यावं आणि तेव्हा पासून ‘फुल डे’ साजरा करण्याची परंपराच सुरु झाली.



Web Title: the real reason why the world celebrates april fools day