Men In Relationships: पुरुषांना रिलेशनशिपमध्ये आवश्यक वाटतात 'या' 5 गोष्टी, पण कधीच होत नाहीत व्यक्त

relationship psychology men: दरवर्षी 19 नोव्हेंबर रोजी येणारा आंतरराष्ट्रीय पुरुष दिन साजरा केला जातो. रिलेशनशिपमध्ये महिला त्यांच्या भावना सहज व्यक्त करतात, पण पुरुष मात्र अनेकदा मनातल्या गोष्टी मनातच ठेवतात. त्यांना काय हवंय, काय त्रास होत आहे किंवा कोणत्या गोष्टींची गरज आहे, हे ते क्वचितच मनमोकळे करुन सांगतात. यामुळे अनेक रिलेशनशिपमध्ये गैरसमज, अंतर आणि संवादाची कमतरता निर्माण होते. खरं तर पुरुषांनाही प्रेम, आदर, भावनिक आधार, सुरक्षितता आणि साथीदाराकडून समजून घेण्याची गरज तितकीच असते. पण समाजाची मानसिकता, 'मजबूत राहा' अशी शिकवण आणि भावना व्यक्त करण्यातील संकोच यामुळे ते त्यांच्या गरजा बोलून दाखवत नाहीत. .भावनिक समजलहानपणापासूनच पुरूषांना भावना दाबून टाकण्याची आणि भावनिकरित्या मजबूत राहण्याची सवय लावली जाते. यामुळे अनेकदा भावनिक दरी निर्माण होते आणि त्यांच्या स्वतःच्या भावना, इच्छा आणि गरजा समजून घेण्याचा अभाव निर्माण होतो असे वचनबद्ध नातेसंबंधात असलेले २१ वर्षीय अवि गुप्ता सांगतात. "म्हणून, मला वाटते की पुरुषांना नातेसंबंधात सर्वात जास्त अपेक्षा असते आणि त्यांची गरज असते ती अशी व्यक्ती जी त्यांना समाजाने त्यांना कसे वागण्यास सांगितले आहे त्यापलीकडे जाऊन त्यांचे खरे स्वरूप दाखवू देते." पुरुषांना भावनिकरित्या समजून घेतलेले आवडते. .Friendship or Flirting: फक्त मैत्री की गुपचूप फ्लर्टिंग? 'हे' 10 पॉइंट्स देतील अचूक उत्तर.कौतुकाची थापपुरुषांना देखील महिलांप्रमाणेच त्यांनी केलेल्या कामासाठी कौतुकाची थाप हवी असते. कधीकधी कौतुक केल्याने त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. आयुष्यात पुढे अजून चांगले काम करण्याची इच्छा वाढते. "मला वाटते की माझ्या जोडीदाराकडून नियमित कौतुक केल्याने मला आमच्या नात्यात अधिक चांगले वाटू लागते. अनेकदा, तिच्या कौतुकामुळे मला असे गुण किंवा प्रतिभा शोधण्यास मदत झाली आहे ज्यांची मला स्वतःला माहिती नव्हती," असे ४८ वर्षीय विवाहित पुरुष विनीत गुप्ता सांगतात..परस्पर आदरमहिलांसाठी जेवणानंतर स्वच्छता करणे किंवा इतर दैनंदिन बाबींमध्ये जास्त मेहनत करणे यासारख्या प्रेमाच्या छोट्या कृतींमधून आदर मिळतो. दुसरीकडे, पुरुष प्रत्यक्ष आदरापेक्षा तोंडी आदराची प्रशंसा करतात. प्रत्येक वळणावर प्रश्न विचारण्याऐवजी तुमच्या जोडीदाराला स्वतःची व्यक्ती बनण्याची जागा द्या. त्यांच्यासाठी, कामांमध्ये सक्षम आणि विश्वासार्ह म्हणून दिसण्याची क्षमता ही शारीरिक कृतींपेक्षा पुरेशी आदर आहे जी तेच दर्शवते..जागा आणि वेळजोडीदारांमधील आणखी एक परस्परविरोधी मुद्दा अनेकदा रेषा कुठे काढायची या वादात येतो. महिलांना वाटते की सीमा ओलांडणे आणि त्यांच्या जोडीदाराच्या जागेत जाणे हे काळजी आणि काळजीचे प्रतीक आहे, तर पुरुष बहुतेकदा याला आक्रमण म्हणून पाहतात. त्यांच्यासाठी विश्वास म्हणजे त्यांचे वैयक्तिक जीवन टिकवून ठेवण्याची क्षमता प्रतिबिंबित होते आणि त्यांना माहित असते की त्यांचा जोडीदार पावसाळ्याच्या दिवशी त्यांना पाठिंबा देईल. "मला वाटते की नातेसंबंधातील वैयक्तिक जागा म्हणजे तुमच्या जोडीदाराच्या बाहेर ओळख विकसित करणे आणि जोडप्याच्या पलीकडे व्यक्तिमत्व राखणे," अवी पुढे म्हणतो..जोडप्यांमधील एकमेकांना वेळ देणे गरजेचे असते. पुरूषांनाही त्यांचा वेळ देणे गरजेच असते. यामुळे सकारात्मक विचार येतात.