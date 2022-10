Relationship Tips : जोडीदारासोबतच्या रोजच्या भांडणाला कंटाळलाय? अमेरिकन कपल थेरपी करेल मदत

पती-पत्नीचे नाते नाजूक आहे. त्यामुळे हे नाते नाजुकपणे हाताळावे लागते. भांड्याला भांडे लागते आणि या नात्याला दृष्ट लागते. घराला आणि तूमच्या रोजच्या भांडणाची सवय होते.त्यामुळे जोडीदार आणि नाते नकोसे वाटते. पण, अशाकाळात जोडप्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे असते. यासाठीच कपल्स थेरपी उपयोगी पडते.

नात्यातली ही दुरावा दूर करण्यासाठी कपल थेरपीचा वापर केला जातो. ही थेरपी करण्यासाठी कोणाच्या मदतीची गरज नाही. कपल्स स्वत: तीचा अवलंब करू शकतात. कधी कधी छोट्या छोट्या गोष्टींमुळे नात्यात अंतर वाढते. बरेच दिवस जोडपे एकमेकांशी बोलत नाहीत. अशा परिस्थितीत कपल थेरपी जोडप्यांमधील अंतर कमी करण्यासाठी काम करू शकते. पाहुयात ती कशी करायची.

