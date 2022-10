Relationship Tips : नवरात्रीत Sex करावा का?

Should We Keep Sexual Relations During Navratri : नवरात्रोत्सव हा जेवढा आनंदाचा उत्सव आहे तेवढाच आराधनेचा आणि संयमाचाही उत्सव समजला जातो. यात तरूण-तरूणींच्या उत्साला एक नवी उर्जाच मिळेली असते. नटून-थटून गरबा खेळण्याकडे युवक-युवतींचा विशेष ओढा असतो.

अशावेळी काँडोमची विक्री वाढली, वेश्या व्यवसाय तेजीत अशा बातम्या बऱ्यचदा ऐकायला, वाचायला मिळतात. पण दुसरीकडे याकाळात Sex करू नये असेही सांगितले जाते. यातलं नेमकं काय खरं असा संभ्रम असतो. अर्थात हे नियम पाळणे, न पाळणे हा वयक्तिक प्रश्न आहे. याविषयी तज्ज्ञांचे मत जाणून घ्या.

तज्ज्ञांचे मत

नवरात्री चे ९ दिवस बरीच जण व्रत करतात. उपवास हा त्यांतील एक भाग आहे. कुठलंही व्रत म्हटलं की त्यात षड्रिपु मारणारे नियम असतातच. सामन्यात उपवास हा भाग समजून घ्यायला सोप्पा आहे. काही जण चप्पल घालत नाही. काही जण फक्त जोगवा मागून मिळेल तेवढच खातात. उपवसामुळे, शारीरिक भुकेवर नियंत्रण ठेवता येते, तसेच ठरलेले पदार्थ खायचे, इच्छा असलेले नाही, हेही आपण शिकतो.

शारीरिक संबंध न ठेवणे हे देखील त्यातील एक घटक आहे. काम ह्या षड्रिपु वर नियंत्रण ठेवणे ही शक्य झाले पाहिजे. देवासाठी, किंवा आपल्या शारीरिक मानसिक कणखरते साठी आपण हे करणे फार काही कठीण नाही. हवं ते खाणे, हवे त्याचा भोग घेणे, तेव्हडी कुवत असणे हे जसे, ताकतिचे लक्षण आहे, तसेच समोर असूनही नियंत्रण ठेवणे हे एक मानसिक कणखरतेचे लक्षण आहे.