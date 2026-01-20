लाइफस्टाइल

Republic Day 2026: ७७वा की ७८वा? यंदा आपण कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार?

Which Republic Day in 2026: भारताचा प्रजासत्ताक दिन ७७वा की ७८वा, यामागचं नेमकं कारण आणि इतिहास सोप्या शब्दांत जाणून घ्या.
Republic Day 2026

Is it the 77th or 78th Republic Day 2026

Anushka Tapshalkar
77th or 78th Republic Day: दरवर्षी २६ जानेवारीला सर्व भारतीय मोठ्या उत्साहात प्रजसत्ताक दिन साजरा करतात. कर्तव्य पथावर भव्य परेड आयोजित केली जाते. दिल्लीमध्ये पार पडणाऱ्या या परेडमध्ये देशाची सशस्त्र सेने, विविध प्रदेश, राज्य यांची सांस्कृतिक झलक आणि शाळा- कॉलेजच्या मुलांचे गट सहभागी असतात. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, इतर प्रमुख पाहुणे यांचं भाषण देखील होतात.

