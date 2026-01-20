Republic Day 2026: ७७वा की ७८वा? यंदा आपण कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार?

77th or 78th Republic Day: दरवर्षी २६ जानेवारीला सर्व भारतीय मोठ्या उत्साहात प्रजसत्ताक दिन साजरा करतात. कर्तव्य पथावर भव्य परेड आयोजित केली जाते. दिल्लीमध्ये पार पडणाऱ्या या परेडमध्ये देशाची सशस्त्र सेने, विविध प्रदेश, राज्य यांची सांस्कृतिक झलक आणि शाळा- कॉलेजच्या मुलांचे गट सहभागी असतात. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, इतर प्रमुख पाहुणे यांचं भाषण देखील होतात..भारताने १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळवले असले, तरी २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान अंमलात आले आणि देशाने स्वतःच्या संविधानानुसार कारभार सुरू केला. त्यामुळेच २६ जानेवारी हा दिवस प्रजासत्ताक दिन म्हणून साजरा केला जातो.तसेच हा दिवस देशाच्या लोकशाही मूल्यांचा, घटनात्मक परंपरेचा आणि विविधतेत एकतेचा गौरव करणारा मानला जातो. म्हणूनच, यंदा आपण ७७वा की ७८वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात असू शकतो. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी पुढील माहिती नक्की वाचा..प्रजासत्ताक दिन २०२६ बाबत लोकांचा संभ्रमदरवर्षी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो. याच दिवशी भारताने राज्यघटना स्वीकारली होती, पण दरवर्षी, यंदा आपण कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत, असा प्रश्न अनेकांना पडतो. त्याच उत्तर जाणून घेऊया..प्रजासत्ताक दिनभारताला १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी स्वातंत्र्य मिळालं. मात्र, तेव्हा भारत प्रजासत्ताक नव्हता. देशासाठी स्वतःची राज्यघटना तयार करण्यासाठी जवळपास अडीच वर्षं लागली. शेवटी २६ जानेवारी १९५० रोजी भारतीय संविधान लागू झालं आणि भारत प्रजासत्ताक झाला.त्यामुळेच दरवर्षी २६ जानेवारीला आपण प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. मात्र अनेकांना वाटतं की भारत १९४७ मध्येच प्रजासत्ताक झाला आणि म्हणून दरवर्षी कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जातो हे समजणं अनेकांना कठीण जातं.यंदा कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा होणार?२६ जानेवारी १९५० ला भारतीय संविधान लागू होऊन भारत प्रजासत्ताक झाला आई त्या दिवसापासून आज ७७वर्ष पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे यावर्षी म्हणजेच २६ जानेवारी २०२६ मध्ये आपण ७७व प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार आहोत..कर्तव्य पथावर वरील प्रजासत्ताक दिन संचलननवी दिल्लीतील कर्तव्य पथावर होणारी भव्य संचलन परेड हा या दिवसाचा मुख्य आकर्षणाचा भाग असतो. या परेडमध्ये:लष्कर व निमलष्करी दलांची शिस्तबद्ध मानवंदनाराज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांचे देखावेस्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाचे प्रदर्शनभारताच्या सांस्कृतिक वारशाचे सादरीकरणयातून भारताची एकता, सामर्थ्य आणि संस्कृती जगासमोर मांडली जाते..देशभरात कसा साजरा होतो प्रजासत्ताक दिनशाळा, महाविद्यालये आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये ध्वजवंदन केले जाते.देशभक्तीपर कार्यक्रम व सांस्कृतिक उपक्रम आयोजित केले जातात.स्वातंत्र्यसैनिक आणि घटनाकारांना आदरांजली वाहिली जाते.राष्ट्रीय अभिमान व्यक्त करणारे उपक्रमही पार पडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.