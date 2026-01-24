Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनासाठी तयारी करताना 'या' चुका करु नका

republic day 2026 preparation mistakes to avoid: 26 जानेवारी हा केवळ राष्ट्रीय सण नाही तर देशभक्ती आणि अभिमानाचे प्रतीक आहे. म्हणून, तुमचा लूक असा असावा की लोकांना वाटेल की तुम्ही हा दिवस मनापासून साजरा करत आहात. योग्य पोशाख, परफेक्ट मेकअप आणि साधी शैली तुम्हाला केवळ सुंदर बनवत नाही तर प्रतिष्ठित देखील बनवते. महिला आणि मुलींसाठी खास दिसणे विशेषतः महत्वाचे आहे. जर तुम्हाला या प्रजासत्ताक दिनी वेगळे दिसायचे असेल, तर तयारी करताना पुढील गोष्टी ठेवणे गरजेचे आहे. जर तुम्ही कॉलेज, ऑफिस, शाळेच्या कार्यक्रमात किंवा परेड पाहण्यासाठी जात असाल, तर हवामान आणि प्रसंगानुसार योग्य ड्रेस घालणे महत्वाचे आहे. .रंगाचा योग्य वापरलुक पूर्ण करण्यासाठी पोशाखासाठी केशर, पांढरा आणि हिरवा रंग यांचा समतोल राखणे खूप महत्वाचे आहे. संपूर्ण पोशाखात तिन्ही रंग वापरण्याऐवजी, एकच रंग प्रमुख ठेवा. यामुळे लूक चमकदार दिसणार नाही आणि देशभक्तीची भावनाही टिकून राहील..जास्त मेकअप टाळा या खास प्रसंगी हेवी मेकअप करणे टाळा. हलका फाउंडेशन, सॉफ्ट ब्लश, न्यूड किंवा फिकट गुलाबी रंगाची लिपस्टिक आणि मस्कारा ताजेतवाने आणि स्वच्छ लूक देईल. तिरंग्याचे रंग आयलाइनर किंवा नेल आर्ट करु शकता..Republic Day Speech Tips: 26 जानेवारीसाठी भाषण परफेक्ट करायचंय? ‘या’ सोप्या टिप्स फॉलो करा, भाषण ऐकताच सर्वजण करतील टाळ्यांचा कडकडाट.हेअर स्टाइलतुमची हेअरस्टाइल साधी ठेवावी. मोकळे केस, छोटा अंबाडा, उंच पोनीटेल किंवा साधी वेणी यासारख्या हेअरस्टाइल सर्वोत्तम आहेत. जास्त स्टायलिंग टाळा जेणेकरून लूक नॅचरल आणि सुंदर दिसेल..तिरंगी अॅक्सेसरीज घालाजड दागिन्यांऐवजी, लहान कानातले, स्टड, ब्रेसलेट किंवा तिरंगा बॅज आणि केसांचे सामान निवडा. यामुळे तुमचा लूक संतुलित राहील आणि तुमचा पोशाखही उठून दिसेल..फुटवेअरप्रजासत्ताक दिनी, अनेकदा खूप चालावे लागते किंवा उभे राहावे लागते. अशावेळी फ्लॅट्स, शूज, स्नीकर्स किंवा लो हील्स हा सर्वोत्तम पर्याय आहे. स्टाईलसोबतच आरामाचीही काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे..लुकमध्ये साधेपणाप्रजासत्ताक दिन हा एक राष्ट्रीय सण आहे, म्हणून खूप ग्लॅमरस किंवा आकर्षक लूक घेऊ नका. साधेपणा, शालीनता आणि आत्मविश्वास हे या दिवसाचे खरे सौंदर्य आहे..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.