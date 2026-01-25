लाइफस्टाइल

Republic Day 2026 Sale : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कुठे कुठे लागलाय सेल? किती स्वस्तात मिळतायत वस्तु, सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर

Republic Day Sale 2026 Amazon Flipkart Myntra Nykaa Offers : प्रजासत्ताक दिन २०२६ निमित्त सुरू असलेल्या सेलमध्ये ८०% पर्यंत सूट मिळत आहे स्मार्टफोन, कपडे, होम अप्लायन्सेसवर बँक कॅशबॅक आणि नो-कॉस्ट emi सह जबरदस्त खरेदीची संधी आहे.
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Republic Day Online and Offline Sale : जागतिक मंदीचे सावट दूर सारत प्रजासत्ताक दिन २०२६ निमित्त भारतीय बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण आहे. यंदाच्या ८० व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ई कॉमर्स क्षेत्रातील टॉपच्या कंपन्यापासून ते स्थानिक मॉल्सपर्यंत सर्वांनीच आकर्षक सेल्स आणि सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन आणि होम अप्लायन्सेसवर यंदा मोठी सवलती दिल्या जात असून ग्राहकांसाठी ही खरेदीची सुवर्णसंधी ठरत आहे.

Republic Day
India
sale
Discount
Discount Offer
festival Discount

