Republic Day 2026 Sale : प्रजासत्ताक दिनानिमित्त कुठे कुठे लागलाय सेल? किती स्वस्तात मिळतायत वस्तु, सर्वकाही पाहा एका क्लिकवर

Republic Day Online and Offline Sale : जागतिक मंदीचे सावट दूर सारत प्रजासत्ताक दिन २०२६ निमित्त भारतीय बाजारपेठेत उत्साहाचे वातावरण आहे. यंदाच्या ८० व्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने ई कॉमर्स क्षेत्रातील टॉपच्या कंपन्यापासून ते स्थानिक मॉल्सपर्यंत सर्वांनीच आकर्षक सेल्स आणि सवलतींचा पाऊस पाडला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, फॅशन आणि होम अप्लायन्सेसवर यंदा मोठी सवलती दिल्या जात असून ग्राहकांसाठी ही खरेदीची सुवर्णसंधी ठरत आहे..ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवरील धमाकानेहमीप्रमाणे Amazon चा 'Great Republic Day Sale' आणि Flipkart चा 'Republic Day Sale' सुपरफास्ट सुरू आहेत. २०२६ च्या या सेलमध्ये 5G मोबाईल, लॅपटॉप्स आणि स्मार्ट टीव्हीवर ४०% ते ७०% पर्यंत सूट मिळत आहे. विशेषतः Apple, Samsung आणि नवीन भारतीय टेक ब्रँड्सवर बँकिंग ऑफर्समुळे अतिरिक्त १०% डिस्काउंट मिळत आहे. याशिवाय, 'टाटा क्लिक' (Tata CLiQ) आणि 'रिलायन्स डिजिटल'ने देखील गॅजेट्सवर भारी डिसकाउंट जाहीर केल्या आहेत..DMart Secrets : डिमार्टमध्ये मुलांपेक्षा जास्त मुलीच कामाला का घेतल्या जातात? खरं कारण जाणून आश्चर्यचकित व्हाल.फॅशन आणि कपड्यांवरील ऑफर्सजर तुम्ही कपडे किंवा छप खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर Myntra, Ajio आणि Nykaa Fashion वर 'रिपब्लिक परेड' सेल सुरू आहे. प्रख्यात ब्रँड्सवर आकर्षक सूट असून प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने पारंपारिक खादी आणि एथनिक वेअरवर विशेष डिस्काउंट दिल्या जात आहेत. पुण्यातील फिनिक्स मार्केट सिटी किंवा मुंबईतील R-City मॉल्समध्येही अनेक ऑफर्सचा धमका पाहायला मिळत आहे..Mastani Descendants : मस्तानीचे वंशज आता कुठे आहेत? काय आहे त्यांची सध्याची अवस्था..पाहा इतिहासात खोल दडलेलं रहस्य.होम अप्लायन्सेस आणि फर्निचरनवीन वर्षाच्या सुरुवातीला घर सजवण्यासाठी IKEA आणि Pepperfry ने प्रजासत्ताक दिनानिमित्त विशेष सेल आयोजित केला आहे. सोफा सेट, बेड आणि किचन कॅबिनेट्सवर भरघोस सूट दिली जात आहे. तसेच, Vijay Sales आणि Croma मध्ये रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशिन आणि एअर कंडिशनर्सवर एक्स्चेंज बोनस आणि नो कॉस्ट ईएमआयच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत, ज्यामुळे मध्यमवर्गीयांची मोठी बचत होत आहे..Elon Musk Fraud : लग्नाचं आमिष, महागडे गिफ्ट्स...'इलॉन मस्क' ने मुंबईच्या महिलेला फसवलं? 16 लाख रुपये लुटले, पाहा जगभर गाजलेलं प्रकरण काय.बँकिंग आणि स्थानिक मार्केटमधील डिस्काउंटया सेलचा फायदा घेण्यासाठी विविध बँकांनी (उदा. SBI, HDFC, आणि ICICI) क्रेडिट कार्ड्सवर खास कॅशबॅक ऑफर्स दिल्या आहेत. ऑनलाइन सोबतच स्थानिक मार्केटमध्येही तिरंगा सेलचे बोर्ड झळकत आहेत. खाद्यपदार्थांच्या आउटलेट्समध्ये रिपब्लिक डे स्पेशल थाळी वर सवलती आहेत. त्यामुळे खरेदी करण्यापूर्वी विविध प्लॅटफॉर्मवर किमतींची तुलना करून आणि अधिकृत Amazon India किंवा Flipkart सारख्या वेबसाईटला भेट देऊन आपला आवडती डील फायनल करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.