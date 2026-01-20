Republic Day Speech Tips: 26 जानेवारीसाठी भाषण परफेक्ट करायचंय? ‘या’ सोप्या टिप्स फॉलो करा, भाषण ऐकताच सर्वजण करतील टाळ्यांचा कडकडाट

simple tips for perfect Republic Day speech: 26 जानेवारी म्हणजे केवळ सुट्टीचा दिवस नाही, तर भारतीय संविधान, स्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांचा अभिमान व्यक्त करण्याचा हा दिवस आहे. या दिवशी शाळा, महाविद्यालये, ऑफिस आणि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांमध्ये भाषणाला विशेष महत्त्व असतं. मात्र अनेकांना भाषणाची तयारी करताना भीती, गोंधळ किंवा आत्मविश्वासाचा अभाव जाणवतो. योग्य शब्द, प्रभावी मांडणी आणि आत्मविश्वास यांचा अभाव असेल, तर चांगला विषय असूनही भाषण प्रभाव पाडू शकत नाही. जर तुम्हालाही 26 जानेवारीसाठी भाषण परफेक्ट करायचं असेल, तर पुढील ५ गोष्टींची मदत घेऊन प्रभावी भाषणाची तयारी करु शकता. .महापुरूषांच्या संघर्ष आणि बलिदाणाचा उल्लेखतुम्ही २६ जानेवारीनिमित्त भाषण करत असाल तर देशाला स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी ज्या महापुरूषांनी बलिदाण दिले त्यांचा नक्की उल्लेख करावा. तसेच राज्यघटनेबद्दल थोडक्यात माहिती सांगावी. .ऐतिहासिक गोष्टी नीट तपासाया खास दिनानिमित्त लिहिलेल्या भाषणात ऐतिहासिक गोष्टी किंवा तथ्ये असतील तर नीट तपासून घ्यावी. चांगला वक्ता तोच असतो, जो श्रोत्यांचे मनोरंजन करण्यासोबतच अचुक महत्वपूर्ण माहिती देतो. उदा. राज्यघटनेचे महत्व, ती कोणी लिहिली असे मुद्दे तपासून घ्यावे..भाषणाची सुरुवातभाषणाची सुरुवात करताना स्वत:चा परिचय द्यावा. तो थोडक्यात द्यावा. त्यानंतर मंचावर उपस्थित पाहुणे आणि श्रोत्याचे अभिवादन करावे. तसेच भाषणाचा मुख्य मुद्दा हा प्रजासत्ताक दिनाच्या महत्वावर क्रेंद्रित असावा..भाषणात प्रसिद्ध म्हणी असावीभाषणात प्रसिद्ध म्हणी असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भाषण अगदी प्रभावी वाटते. तुम्ही भाषणात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरु यांसारख्या नेत्याचा उल्लेख करु शकता. तसेच त्यांचे काही घोषवाक्य देखील वापरु शकता..भाषणाचा सराव करावाभाषण करण्यापूर्वी आत्मविश्वास येण्यासाठी आरशासमोर उभे राहून सराव करावा. यामुळे भाषण नीट लक्षात राहते. तसेच आत्मविश्वास वाढतो. भाषणातील वाक्य छोटी आणि सोपी ठेवावी. यामुळे श्रोत्यांना तुमचे भाषण नक्की आवडेल. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.