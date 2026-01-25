Republic Day Marathi Wishes 2026: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त प्रियजनांना पाठवा देशभक्तीपर हटके शुभेच्छा, वाचा एकापेक्षा एक संदेश

republic day marathi wishes 2026 for whatsapp: प्रजासत्ताक दिन म्हणजे भारताच्या लोकशाहीचा अभिमान, संविधानाची ताकद आणि प्रत्येक भारतीयाच्या हक्कांचा उत्सव होय. 26 जानेवारी 2026 रोजी संपूर्ण देशात देशभक्तीचा उत्साह पाहायला मिळतो. तिरंग्याची शान, राष्ट्रगीताचा अभिमान आणि मनात देशासाठी काहीतरी करण्याची प्रेरणा… हा दिवस खासच असतो. अशा या खास दिवशी आपल्या भावना शब्दांतून व्यक्त करण्यासाठी देशभक्तीपर शुभेच्छा मराठीतून पाठवू शकता. .बलसागर भारत होवोविश्वास शोभुन राहोप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.विविधतेत एकताहीच आमची शानसंविधानाने राखल आहेप्रत्येक भारतीयाचा मानप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा! प्रजासत्ताक दिनाचाहा खास दिवसआपल्याला आपल्यादेशाची एकता आणि विविधतेची ताकदओळखून देतोप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.देशसेवेची भावना आणि तिरंग्याचा अभिमानसदैव अबाधित राहू देप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.भारतीय प्रजासत्ताकाचा अभिमान कायम ठेवा,प्रत्येक भारतीयांच्या हृदयात राहावा,प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.सलाम करा या तिरंग्यालाजी तुमची शान आहेमान नेहमी वर उंच ठेवाजो पर्यंत प्राण आहेप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.देश विविध रंगाचादेश विवध ढंगाचाविविधता जपणाऱ्या एकात्मतेचाप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.स्वातंत्र्य वीरांना करुया शतश प्रणामत्यांच्या निस्वार्थ त्यागानेच भारत बनला महानप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा! मक्त आमचे आकाश सारे झुलतीहिरवी राने वन स्वैर उडती पक्षी आकाशीआनंद आज उरी नांदेप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.तिरंग्याचा सन्मानसंविधानाचा अभिमानदेशासाठी बलिदानदेणाऱ्यांना सलामप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा! चला आपल्या देशाच्यावीर जवानांना आठवूयात्यांनी दिलेल्याबलिदानाला आठवूयासलाम सर्व वीरांनाप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा! भारतीय असण्याचा करुया गर्वसोबत मिळून करु साजरेप्रजासत्ताक पर्वदेशाच्या शत्रूंना मिळून हरवूघराघरावर तिरंगा लहरवूप्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.