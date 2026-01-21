Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनानिमित्त राष्ट्रगीतासह प्रसिद्ध गाणी कोणी गायली? जाणून घ्या

AIBE Exam 2026Famous Singers Performing the National Anthem: भारत देश दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करतो. यावर्षी आपण ७७ वा प्रजासत्ताक दिन साजरा करत आहोत. हा दिवस आपल्या संविधानाचा, लोकशाहीचा आणि स्वतंत्र्यलढ्यातील बलिदानांचा गौरव करणारा आहे. .प्रजासत्ताक दिनानिमित्त देशभरातील शाळा, महाविद्यालये, शासकीय कार्यालये आणि वसाहतींमध्ये ध्वजारोहण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, देशभक्ती गीत, नृत्य, भाषणे आणि कविता सादरीकरणाचे आयोजन केले जाते. जर तुम्हीही या कार्यक्रमात सहभाग घेणार असाल, तर आजच्या खास लेखातून तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहोत..AIBE Exam 2026: लॉ विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! आता ऑल इंडिया बार परीक्षा वर्षातून दोनदा; सुधारित पात्रता निकष जाणून घ्या.वंदे मातरम् - लता मंगेशकरभारताचा प्रत्येक उत्सव हा ‘वंदे मातरम्’ शिवाय अपूर्ण आहे. बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी लिहिलेले हे गीत लता मंगेशकर यांनी हे गायलेले हे संगीत अमर झाले. मातृभूमीच्या प्रति श्रद्धा, स्वातंत्र्य आणि एकतेची भावना यातून स्पष्ट होते..माँ तुझे सलाम- ए. आर. रहमानए. आर. रहमान यांनी संगीतबद्ध केलेले आणि गायलेले गाणे आधुनिक देशभक्तीवरील गीत प्रत्येक भारतवासीच्या हृदयात गर्व जागवते. 'माँ तुझे सलाम' हे गाणे राष्ट्रावर असलेले प्रेम, प्रेरणा आणि एकता यांची उत्तम प्रतीक आहे..Lower Blood Sugar: फक्त 10 मिनिटांच्या सवयीने ब्लड शुगर होईल कमी; हार्वर्ड डॉक्टरांनी सांगितलेला ‘हा’ कानमंत्र पाळा.ए मेरे वतन के लोग – लता मंगेशकरकवी प्रदीप यांनी लिहिलेले हे हृदयस्पर्शी गाणे लता मंगेशकर यांनी गायले आहे. सैनिकांच्या बलिदानाला श्रद्धांजली वाहणारे हे गीत प्रत्येक भारतीयाला देशभक्तीची जाणीव करुन देते..ये जो देश है तेरा – ए.आर. रहमानस्वदेस चित्रपटातील हे गाणे मातृभूमीशी असलेले भावनिक नाते दर्शवते. ए.आर. रहमान यांचे संगीत आणि अर्थपूर्ण बोल देशासाठी योगदान देण्याची प्रेरणा देतात..भारत हमको जान से प्यारा है – हरिहरनरोजा चित्रपटातील हे ए.आर. रहमान यांचे संगीत देशाच्या सौंदर्याची, शक्तीची आणि लवचिकतेची आठवण करून देते. हरिहरन यांचे गायन हे गीत सर्वकालीन आवडते बनवते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.