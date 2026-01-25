Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनासाठी विद्यार्थ्यांना सहज बोलता येतील अशी भाषणं - एकाच क्लिकवर

Republic Day Speeches 2026: दरवर्षी २६ जानेवारीला संपूर्ण भारत देश जल्लोषाने प्रजासत्ताक दिन साजरा करतो. याच काळात अनेक विद्यार्थी आणि पालक “प्रजासत्ताक दिन भाषण” शोधत असतात. भाषण किती लांब असावं, कोणती माहिती सांगावी आणि कोणती भाषा वापरावी, याबाबत बऱ्याचदा गोंधळ होतो. विशेषतः लहान विद्यार्थी किंवा पहिल्यांदाच भाषण करणाऱ्या मुलं आणि पालकांवर याचा ताण येतो.म्हणूनच आम्ही पुढे २०२६ साठी प्रजासत्ताक दिनावर आधारित मराठी भाषणं दिली आहेत, जी शाळेतील अपेक्षा लक्षात घेऊन तयार केली असून वेगवेगळ्या शब्दमर्यादा आणि वेळेनुसार मांडलेली आहेत..प्रजासत्ताक दिन भाषण – १० ओळीप्रजासत्ताक दिन भारतात दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. हा दिवस आपल्या देशासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. १९५० साली याच दिवशी भारताचे संविधान लागू झाले. संविधानामुळे भारत एक प्रजासत्ताक देश बनला. हा दिवस आपल्याला स्वातंत्र्य, समानता आणि एकतेचे महत्त्व शिकवतो. आपण या दिवशी स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आठवतो. शाळांमध्ये ध्वजारोहण आणि विविध कार्यक्रम होतात. सर्वजण अभिमानाने राष्ट्रगीत गातात. संविधानाचा आदर करणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपण चांगले नागरिक बनण्याचा संकल्प करूया..१ मिनिटाचं प्रजासत्ताक दिन भाषणआदरणीय शिक्षक आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो,आज मी प्रजासत्ताक दिन २०२६ या विषयावर थोडेसे बोलणार आहे. प्रजासत्ताक दिन दरवर्षी २६ जानेवारीला साजरा केला जातो. या दिवशी भारताचे स्वतःचे संविधान लागू झाले. संविधान आपल्याला अधिकार देते आणि कर्तव्यांची जाणीव करून देते. हा दिवस आपल्याला देशासाठी काम करणाऱ्या थोर नेत्यांची आठवण करून देतो.त्यांच्या प्रयत्नांमुळेच आपल्याला स्वतंत्र आणि लोकशाही भारत मिळाला. शाळांमध्ये ध्वजारोहण, भाषणे आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम होतात.विद्यार्थ्यांनी शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि आदर ही मूल्ये अंगीकारली पाहिजेत.चला, आपण सर्वजण देशाच्या प्रगतीसाठी प्रयत्न करूया.धन्यवाद..२ मिनिटाचं प्रजासत्ताक दिन भाषणआदरणीय शिक्षकवृंद आणि माझ्या मित्रांनो,आज प्रजासत्ताक दिनाच्या पावन प्रसंगी बोलण्याची संधी मिळाल्याचा मला आनंद आहे.२६ जानेवारी १९५० रोजी भारताचे संविधान लागू झाले आणि भारत प्रजासत्ताक देश बनला. संविधान आपल्या देशाचा पाया आहे. ते आपल्याला समानता, स्वातंत्र्य आणि न्यायाचे मार्गदर्शन करते.भारत विविधतेने नटलेला देश आहे. वेगवेगळ्या भाषा, संस्कृती आणि परंपरा असूनही आपण सर्व भारतीय आहोत. हीच आपली खरी ताकद आहे. या दिवशी आपण स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आठवतो. त्यांच्या त्यागामुळेच आज आपण मुक्त देशात जगतो. विद्यार्थी म्हणून आपली जबाबदारी खूप मोठी आहे. शिस्त, प्रामाणिकपणा आणि परिश्रम यांतूनच आपण देशसेवा करू शकतो.चला, संविधानाचा आदर करण्याचा आणि चांगले नागरिक बनण्याचा संकल्प करूया.जय हिंद!.प्रजासत्ताक दिन भाषण – सुमारे २०० शब्दआदरणीय शिक्षक आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो,आज आपण सर्वजण प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्यासाठी येथे एकत्र आलो आहोत.२६ जानेवारी हा भारताच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. १९५० साली या दिवशी संविधान लागू झाले आणि भारत प्रजासत्ताक देश झाला. संविधान आपल्याला अधिकार देते, पण त्याचबरोबर जबाबदाऱ्यांचीही जाणीव करून देते. समानता, न्याय आणि स्वातंत्र्य ही मूल्ये आपल्या देशाची ओळख आहेत.भारत हा विविधतेत एकता असलेला देश आहे. वेगवेगळ्या धर्म, भाषा आणि संस्कृती असूनही आपण एकत्र राहतो. प्रजासत्ताक दिनी आपण स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आठवतो.त्यांनी दिलेल्या संघर्षामुळेच आजचा भारत उभा आहे. शाळांमध्ये या दिवशी ध्वजारोहण आणि कार्यक्रम होतात. यातून विद्यार्थ्यांमध्ये देशप्रेम आणि शिस्त निर्माण होते.विद्यार्थी म्हणून आपण अभ्यासात प्रामाणिक राहिले पाहिजे. चांगली सवय, योग्य वर्तन आणि जबाबदारी हाच खरा देशभक्तीचा मार्ग आहे.चला, आपण सर्वजण उज्ज्वल भारत घडवण्याचा संकल्प करूया..प्रजासत्ताक दिन भाषण – सुमारे ४०० शब्दआदरणीय शिक्षक, मान्यवर पाहुणे आणि माझ्या मित्रांनो,आज प्रजासत्ताक दिनाच्या गौरवशाली प्रसंगी मी आपल्यासमोर बोलत आहे.प्रजासत्ताक दिन दरवर्षी २६ जानेवारी रोजी साजरा केला जातो. १९५० साली या दिवशी भारताचे संविधान लागू झाले. यामुळे भारत लोकशाही आणि कायद्याने चालणारा देश बनला. संविधान हे आपल्या देशाचे मार्गदर्शक आहे. ते प्रत्येक नागरिकाला समान अधिकार देते आणि जबाबदारीची जाणीव करून देते. लोकशाहीची खरी ताकद ही नियमांमध्ये असते, व्यक्तींमध्ये नाही.भारत विविधतेने भरलेला देश आहे. वेगवेगळ्या भाषा, धर्म आणि संस्कृती असूनही आपण एक राष्ट्र आहोत. ही एकता टिकवणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे. या दिवशी आपण स्वातंत्र्यसैनिक आणि संविधान निर्मात्यांना आदरांजली अर्पण करतो.त्यांच्या दूरदृष्टीमुळे आजचा भारत उभा आहे. शाळांमधील प्रजासत्ताक दिनाचे कार्यक्रम विद्यार्थ्यांमध्ये देशभक्ती जागवतात. ध्वजारोहण, भाषणे आणि सांस्कृतिक उपक्रम यातून शिस्त आणि मूल्ये रुजतात.इयत्ता ९वी–१०वीचे विद्यार्थी म्हणून आपण देशाचे भावी नागरिक आहोत. शिक्षण हे राष्ट्रनिर्मितीचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे. खरी देशसेवा म्हणजे प्रामाणिकपणा, शिस्त आणि जबाबदारी. फक्त भाषण नव्हे, तर कृतीतून देशप्रेम दाखवले पाहिजे.चला, आपण संविधानाचा सन्मान करूया आणि योग्य नागरिक बनूया. एकत्र मिळून शांत, सक्षम आणि प्रगत भारत घडवूया..दीर्घ भाषण करताना होणाऱ्या सामान्य चुकाअनेक विद्यार्थी भाषणाचा अर्थ न समजता पाठांतर करतात, त्यामुळे व्यासपीठावर गोंधळ होतो.हळू आणि स्पष्ट बोलणे महत्त्वाचे आहे. अवघड शब्द वापरण्यापेक्षा सोपी भाषा अधिक प्रभावी ठरते.योग्य भाषणाची लांबी कशी निवडावी?विद्यार्थ्याच्या वर्ग आणि कार्यक्रमानुसार भाषणाची लांबी ठरते. लहान वर्गांसाठी १० ओळी किंवा छोटे भाषण योग्य असते. माध्यमिक वर्गांसाठी २ ते ४ 