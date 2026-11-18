Career After Motherhood: मातृत्वाचा अनुभव घेतल्यानंतर पुन्हा कामावर रुजू होणे हे अनेक महिलांसाठी आव्हानात्मक ठरत आहे. योग्य नियोजन, कुटुंबाचा आधार आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर महिलांनी या बदलाला सामोरे जावे, असा सल्ला स्त्रीरोगतज्ज्ञांनी दिला आहे..सध्या कामाचे स्वरूप सातत्याने बदलत आहे. प्रसूतीच्या कालावधीत कामात झालेल्या नवनवीन बदलांबाबत अद्ययावत राहण्याची चिंता महिलांना सतावत आहे. प्रसूतीनंतर शरीरात होणारे बदल, संप्रेरकांमधील चढ-उतार, अपुरी झोप, स्तन्यपान आणि बाळाच्या संगोपनाची जबाबदारी यामुळे महिलांवर शारीरिक आणि मानसिक ताण येतो. ही भावनिक आणि शारीरिकदृष्ट्याही महत्त्वाची संक्रमणावस्था असते. खासकरून सातत्याने बदलत असलेल्या 'आयटी' क्षेत्रातील महिलांना हा अनुभव अधिक येत असल्याचे स्त्रीरोगतज्ज्ञ सांगतात..स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ डॉ. रुची ठाकूर म्हणाल्या, "अनेक महिला शंका उपस्थित करतात. मात्र, आई झाल्यानंतर महिलेची व्यावसायिक क्षमता कमी होत नाही. मात्र, नव्या जबाबदाऱ्यांसह कार्यालयात वातावरणाशी पुन्हा जुळवून घेण्यासाठी तिला वेळ देणे गरजेचे असते. कामावर रुजू होण्यापूर्वी कार्यालयातील नवीन घडामोडी, कामाच्या पद्धती आणि जबाबदाऱ्यांची माहिती घ्यावी. सहकाऱ्यांशी संवाद साधून कामाचे नियोजन टप्याटप्प्याने केल्यास आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होते. प्रत्येक महिलेने स्वतःची तुलना इतरांशी न करता स्वतःच्या गतीने पुढे जावे. मातृत्व आणि करिअर या दोन्ही गोष्टी एकत्र सांभाळणे शक्य आहे. त्यासाठी स्वतःला वेळ देणे, स्वतःला समजून घेण्याची वृत्ती आणि योग्य आधार मिळणे महत्त्वाचे आहे.".सिझेरियन प्रसूती झालेल्या किंवा प्रसूतीनंतर काही आरोग्यविषयक समस्या असलेल्या महिलांनी कामावर परतण्याची घाई करू नये, असा सल्ला स्त्रीरोग व प्रसूती सल्लागार डॉ. सब्रिना बोकील यांनी दिला. त्या म्हणाल्या, "शक्य असल्यास सुरुवातीला घरून काम करण्याचा पर्याय स्वीकारून पुढील दोन ते तीन महिन्यांत हळूहळू कार्यालयात जाण्यास सुरुवात करावी. यामुळे कामाच्या जबाबदाऱ्या आणि बाळाची काळजी यांचा समतोल साधणे सोपे होऊ शकते. कामावर परतताना स्तन्यपान करणाऱ्या महिलांनी विशेष नियोजन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक महिलेची प्रसूतीनंतर सावरण्याची प्रक्रिया वेगळी असते. त्यामुळे कामावर परतण्याचा निर्णय हा शारीरिक तयारी, मानसिक स्वास्थ्य आणि वैयक्तिक परिस्थिती लक्षात घेऊन व डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घ्यावा.".महत्त्वाच्या टिप्सकामाच्या ठिकाणच्या नव्या जबाबदाऱ्यांशी जुळवून घ्याकामावर परतण्यापूर्वी सहकाऱ्यांशी संवाद साधासुरुवातीला कामाचा ताण टप्प्याटप्प्याने वाढवावासिझेरियन प्रसूतीनंतर डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच रुजू व्हावेबाळाच्या संगोपनात जोडीदार आणि कुंटुबाचा वाटा महत्त्वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.