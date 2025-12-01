लाइफस्टाइल

Custom Imitation Jewellery: कस्टमाइज, इमिटेशन ज्वेलरीची क्रेझ; किमतीत दहा टक्क्यांनी वाढ, प्रत्येक फंक्शनसाठी वेगळा लूक

custom imitation jewellery: लग्नसराई सुरू होताच बाजारपेठेत खरेदीसाठी लगबग सुरू झाली. सोन्याच्या वाढत्या किमती अन् तरुणींनी इतरांपेक्षा वेगळ्या लूकची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी कस्टमाइज, इमिटेशन आणि ऑक्सिडाइज ही आधुनिक टच देणारी ज्वेलरी फक्त बजेट-फ्रेंडली नाही, तर युनिक घालण्याची संधी ठरते.
