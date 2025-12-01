Custom Imitation Jewellery: कस्टमाइज, इमिटेशन ज्वेलरीची क्रेझ; किमतीत दहा टक्क्यांनी वाढ, प्रत्येक फंक्शनसाठी वेगळा लूक

custom imitation jewellery: लग्नसराई सुरू होताच बाजारपेठेत खरेदीसाठी लगबग सुरू झाली. सोन्याच्या वाढत्या किमती अन् तरुणींनी इतरांपेक्षा वेगळ्या लूकची तयारी सुरू केली आहे. त्यासाठी कस्टमाइज, इमिटेशन आणि ऑक्सिडाइज ही आधुनिक टच देणारी ज्वेलरी फक्त बजेट-फ्रेंडली नाही, तर युनिक घालण्याची संधी ठरते..तरुणी आता प्रत्येक फंक्शनसाठी वेगळा लूक निवडतात. हळद-मेंदीनिमित्त कवडी, फ्लॉवर ज्वेलरीचा ट्रेंड आहे. आर्टिफिशिअल गुलाब, झेंडू, मोगरा फुले, पोलन, मोती अशा साहित्यांपासून तयार होणारे गजरे, हातफुले, कर्णफुले, नेकलेस सेट हे फोटोशूटसाठी परफेक्ट आहेत. हलकी, टिकाऊ आणि त्वचेला त्रास न देणारी असते. ब्यूटी पार्लर आणि ज्वेलरी शॉप्समध्ये कस्टमाइज सेट्सची सेवा सहज उपलब्ध आहे..वेगळे दिसण्यासाठी कस्टमाइजचा ट्रेंडसोने महागले तरी स्टाइल कमी झाली नाही. उलट, ग्राहक हवी तशी डिझाइन, हव्या त्या थीमनुसार ज्वेलरी बनवून घेत आहेत. पारंपरिक लूकला मॉडर्न टच, मोती-फ्लॉवर-मेटल यांच्या मिश्रणामुळे प्रत्येक सेट युनिक आणि उठावदार दिसतो.सोशल मीडियामुळे मागणी वाढलीइन्स्टाग्रामवरील ट्रेंडिंग रील्स, वधूंचे प्री-वेडिंग शूट्स यांचा प्रभाव दिसत आहे. रील्समध्ये दिसणारे ऑक्सिडाइज सेट, बोहो नेकलेस, थीमबेस्ड फ्लोरल सेट ग्राहक थेट फोटो, व्हिडिओ दाखवून मागणी करत आहेत..Sunscreen: थंडी वाढली तरी विसरू नका सनस्क्रीन! जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले महत्त्वाचे कारण.कस्टमाइज एंगेजमेंट प्लेटर ठरते आकर्षणरिंग ठेवण्यासाठी खास जागा, एलईडी लाइटचा सुंदर वापर आणि दर्जेदार साहित्य यामुळे मजबूत प्लॅटर तयार होतात. नाव, तारीख, थीम आणि रंग सर्व काही ग्राहकांच्या पसंतीनुसार असल्याने कस्टमाइज एंगेजमेंट प्लेटरची मागणी वाढली. यांच्या किमती तीनशेपासून ते तीन हजारांपर्यंत आहे..मी मागील सहा वर्षांपासून ज्वेलरी सेट, एंगेजमेंट प्लेटर, दिवे, राख्या आणि गिफ्ट हॅम्पर तयार करते. मागणी वाढत गेल्याने त्याचे रूपांतर व्यवसायात झाले. महिनाभरात १५ हजारांची ज्वेलरी विक्री झाली असून त्यामध्ये आकर्षक असणारे कवडी आणि फ्लॉवरचे सेट जास्त विकले. तसेच प्रत्येक ज्वेलरीवर आठ ते दहा टक्के भाववाढही झाली आहे.- सपना मुथा, व्यावसायिक, कस्टमाइज ज्वेलरीज्वेलरी सेटच्या किमतीफ्लॉवर ज्वेलरी सेट : २५० ते १५००हळदीचा सेट : १५० ते २५००मेंदी सेट : ५० ते ५००इतर फंक्शनचे सेट : १५० ते ३०००मार्केटमध्ये स्वस्तात स्वस्त सेट : ५० पासून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.