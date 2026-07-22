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RO, UV की UF? फिल्टर पाणी की खनिजांचा नाश? तुमच्या घरातील पाण्यासाठी कोणता प्युरिफायर आहे बेस्ट...

Is Your Water Purifier Wasting Water & Minerals?: फक्त महागडा प्यूरिफायर खरेदी करून उपयोग नाही; पाण्याचा TDS तपासून करा योग्य निवड!
RO vs UV vs UF: Which Water Purifier is Best?

RO vs UV vs UF: Which Water Purifier is Best?

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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RO vs UV vs UF: Which Water Purifier is Best?

Which Purifier Fits Your Home?: आजकाल बाजारात अनेक प्रकारचे वॉटर प्यूरिफायर उपलब्ध आहेत. पण सर्वात महागडा किंवा जाहिरातींमधील प्यूरिफायर खरेदी केला म्हणजे शुद्ध पाणी मिळेलच असे नाही. पाण्याचा स्त्रोत, त्यातील क्षार (TDS) आणि अशुद्धता यावर आधारित योग्य प्यूरिफायरची निवड करणे आवश्यक आहे.

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