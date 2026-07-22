RO, UV की UF? फिल्टर पाणी की खनिजांचा नाश? तुमच्या घरातील पाण्यासाठी कोणता प्युरिफायर आहे बेस्ट...

RO vs UV vs UF: Which Water Purifier is Best?Which Purifier Fits Your Home?: आजकाल बाजारात अनेक प्रकारचे वॉटर प्यूरिफायर उपलब्ध आहेत. पण सर्वात महागडा किंवा जाहिरातींमधील प्यूरिफायर खरेदी केला म्हणजे शुद्ध पाणी मिळेलच असे नाही. पाण्याचा स्त्रोत, त्यातील क्षार (TDS) आणि अशुद्धता यावर आधारित योग्य प्यूरिफायरची निवड करणे आवश्यक आहे..RO वॉटर प्यूरिफायर (Reverse Osmosis)RO तंत्रज्ञानामध्ये पाणी अत्यंत बारीक पडद्यामधून (Membrane) प्रेशरने दाबून काढले जाते. हे पाण्यातील विरघळलेले क्षार, जड धातू (Heavy Metals), आर्सेनिक आणि फ्लोराईड प्रभावीपणे कमी करते. बोरवेल, टँकर किंवा हाय-TDS (जास्त क्षार) असलेले पाणी असल्यास RO बेस्ट मानले जाते.RO चालवण्यासाठी विजेची गरज असते आणि यात पाणी वाया जाते. जर तुमच्या नळाचे पाणी आधीच कमी TDS चे असेल, तर RO वापरल्याने पाण्यातील आवश्यक खनिजे कमी होतात..Water TDS Checker : तुमच्या घरी येणारं पाणी पिण्यासाठी सुरक्षित आहे का? पिनकोड टाकून शुद्धता चेक करा एका क्लिकवर.UV वॉटर प्यूरिफायर (Ultraviolet)UV प्यूरिफायरमध्ये अल्ट्राव्हायोलेट (UV) किरणांचा वापर करून पाण्यातील सूक्ष्म जंतू, बॅक्टेरिया आणि व्हायरस नष्ट केले जातात. नगरपालिकेचे किंवा महापालिकेचे स्वच्छ पाणी, ज्याचा TDS कमी आहे पण त्यात जंतू असण्याची शक्यता आहे, अशा पाण्यासाठी UV योग्य आहे.हे पाण्याचा TDS किंवा पाण्यातील विरघळलेले क्षार कमी करत नाही. पाणी गढूळ असल्यास UV किरण पूर्णपणे काम करत नाहीत, त्यामुळे यासोबत सेडिमेंट फिल्टर असणे आवश्यक असते..UF वॉटर प्यूरिफायर (Ultrafiltration)UF मध्ये बारीक फायबरच्या पडद्याद्वारे पाणी गाळले जाते, ज्यामुळे कचरा, गाळ आणि सूक्ष्मजीव अडवले जातात. कमी TDS असलेल्या पाण्यासाठी जिथे गढूळपणा किंवा गाळ काढायचा आहे तिथे UF चा वापर होतो.हे प्यूरिफायर बहुतेक वेळा विजेविना चालते. पण, हेसुद्धा पाण्यातील विरघळलेले क्षार किंवा पाण्याचा कडकपणा कमी करू शकत नाही..तुमच्या घरासाठी योग्य प्यूरिफायर कसे निवडावे?वॉटर प्यूरिफायर खरेदी करण्यापूर्वी प्रयोगशाळेतून किंवा TDS मीटरने पाण्याची गुणवत्ता तपासून घेणे फायदेशीर ठरते.जर महापालिकेचे स्वच्छ पाणी येत असेल, पण त्यात सूक्ष्म जंतूंचा धोका असेल, तर UV किंवा UV+UF प्यूरिफायर पुरेसा ठरतो.तसेच, ज्या भागात विजेची समस्या आहे किंवा पाण्याचा दाब कमी आहे आणि पाण्यात फक्त गाळ व कचरा आहे, तिथे UF प्यूरिफायर हा सर्वोत्तम पर्याय ठरतो.खरेदी करताना या गोष्टी लक्षात ठेवापाणी चाचणी: फक्त TDS मीटरवर अवलंबून न राहता पाण्यातील बॅक्टेरिया व रसायनांची प्रयोगशाळेत तपासणी करा.कॉम्बिनेशन प्यूरिफायर: RO+UV+UF एकत्र असलेले मॉडेल महाग असतात आणि त्यांचा मेंटेनन्स जास्त असतो; गरजेनुसारच ते निवडा.आफ्टर-सेल्स सर्व्हिस: ब्रँड निवडताना त्याच्या फिल्टर बदलण्याचा खर्च आणि स्थानिक सर्व्हिसची उपलब्धता तपासून घ्या..Sewage Pump : आता घरात घुसणार नाही पावसाचं पाणी; वापरुन बघा 'हा' स्वस्तातला मस्त पंप.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.