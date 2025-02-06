लाइफस्टाइल

Rose Day 2026 Special: ग्लॅमरस लूक हवा आहे? ‘या’ मॅक्सी ड्रेसेस स्टाईल करा आणि सगळ्यांचे लक्ष वेधून घ्या

Rose Day 2026 Dress idea: व्हॅलेंटाईन वीक मधला पहिला दिवस हा रोझ डे असतो. रोझ डे निमित्त नवीन लूक हवा असेल तर मॅक्सी ड्रेस परिधान करू शकता. यामुळे तुम्ही स्टायलिश आणि सुंदर दिसाल.
Rose Day 2026

Rose Day 2026

Sakal
Puja Bonkile
Updated on

Rose Day 2026 outfit ideas for women: दरवर्षी 14 फेब्रुवारीला व्हॅलेंटाईन डे साजरा केला जातो. व्हॅलेंटाईन वीकची सुरूवात रोझ डे होते. रोझ डे निमित्त नवीन आणि ग्लॅमरस लूक हवा असेल तर मॅक्सी ड्रेस परिधान करू शकता. त्यावर कोणते फुडवेअर आणि दागिने घालावे हे सुद्धा जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Valentines Day
Lover
Valentine Week

Related Stories

No stories found.