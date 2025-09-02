सकाळ श्रावण सरीत महिलांचा सहभाग: सण, स्पर्धा आणि सामाजिक जबाबदारी

सृजनाचा अनोखा आविष्कार असलेल्या श्रावण महिन्याचे आणि समस्त महिलावर्गाचे एक वेगळेच नाते असते. रोजच्या धकाधकीच्या आयुष्यात रूढी, परंपरांचे संगोपन करतानाच सण आणि उत्सवाच्या निमित्ताने का होईना नटून, थटून मिरवण्याची आपली हौस त्या पूर्ण करत असतात.महिलांच्या कलागुणांना प्रोत्साहन मिळावे, त्यांना स्वतःला व्यक्त करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे आणि केवळमनोरंजनच नव्हे तर आर्थिक, शैक्षणिक क्षेत्राबाबतही जागरूक राहावे लागेल सकाळ नेहमीच नवनविन उपक्रम राबवित असते. सकाळ श्रावण सरी चे यंदाचे हे चौथे वर्ष..Sakal Shravan Sari : सकाळ श्रावण सरी 2025.१७ ऑगस्ट ते 22 ऑगस्ट ठाणे, दादर, कल्याण, वाशी, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर आणि संभाजीनगर – अशा दहा शहरांमध्ये पावसाच्या धुवांधार सरींसोबत "सकाळ श्रावण सरी" हा सोहळा सुद्धा रंगला होता. सणांची उधळण आणि स्पर्धांची रेलचेल असलेल्या या पारंपारिक सोहळ्यात मंगळागौर, नृत्य स्पर्धा, श्रावण साज ( पाने, फळे, फुले, भाज्या यांचा साज), फॅशन वॉक, सोसायटी टी टाईम मी टाईम स्पर्धा, मी पर्यावरण सखी स्पर्धा, खूप सारी करमणूक आणि बरेच आकर्षण होते..या कार्यक्रमामध्ये एचडीएफसी म्युचुअल फंड (फायनांशियल लिट्रसी पार्टनर ) यांनी "बरणी से आझादी" या उपक्रमाद्वारे महिलांना पैशाची बचत आणि गुंतवणूक याबाबत जागरूक केले तर ब्रेव्हरेज पार्टनर सोसायटी टी ने महिलांना चहा तर पाजलाच पण त्याचबरोबर टी टाईम मी टाईम स्पर्धेमध्ये महिलांच्या मनातील आनंद, व्यथा, कथा याद्वारे त्यांना व्यक्त केले आणि त्याचबरोबर ट्रॅव्हल पार्टनर केसरी टूर ने सुद्धा पर्यटनावर आधारित प्रश्न विचारून बक्षिसे दिली. शिवाय लकी ड्रॉ द्वारे महीलांना मोफत नेपाळ ट्रीप सुद्धा घोषित केली आहे. .या सर्व धम्माल मस्ती साठी शरीराची काळजी तेव्हढीच महत्वाची आहे आणि म्हणुनच रिसर्च आयुने महीलांना मोलाचे सल्ले पण दिले. सहयोगी प्रायोजक गोदरेज, यांचे सुद्धा सहकार्य लाभले होते. सह प्रायोजक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांनी, सण आणि उत्सव याकाळात होणारे प्रदुषण आणि पर्यावरणाचा होणारा रहास रोखण्यासाठी या कार्यक्रमातून एक जबाबदार नागरिक म्हणून महिलांना आवाहन केले व 'मी पर्यावरण सखी' स्पर्धे द्वारे कापडी पिशव्यांचा वापर, वृक्ष लागवड आणि संवर्धन, ओला - सुका कचरा विघटन याबाबत महिलांचे विचार सुद्धा ऐकले. ईंडीयन ऑइल तर्फे घरगुती गॅस सिलेंडर संदर्भातील सुरक्षा कशी राखावी याबाबत माहीती दिली..19 ऑगस्ट रोजी पिंपरी-चिंचवड मध्ये एच डी एफ सी म्युचुअल फंड तर्फे ऊत्तरा कोतुळकर, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कडुन मंचक जाधव, रिसर्च आयु च्या डाॅ वृषाली तुपाटकर, केसरी टूर्स च्या वंदना मुळे यांची ऊपस्थिती होती.20 ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे एच डी एफ सी म्युचुअल फंड तर्फे प्रतिक येरपुडे, केसरी टूर्स च्या अश्विनी कहाट व मयुर सामग, सोसायटी चहा तर्फे नरेश सावंत यांची ऊपस्थिती होती.20 ऑगस्ट रोजी कोल्हापूर येथे एच डी एफ सी म्युचुअल फंडचे शाखा व्यवस्थापक सुनिल जाधव, दिपाली शहा, रागिणी दाभाडे, मुबिन अत्तर, केसरी टूर्स चे प्रविण गाईकर, स्काॅच ब्राईटचे नीळकंठ तोरणे व गौरव एंटरप्रायझेस चे गणेश गाडे यांची ऊपस्थिती होती.21 ऑगस्ट रोजी नागपूर येथे एच डी एफ सी म्युचुअल फंड तर्फे देविका नागुलवार, केसरी टूर्स च्या पेंढारकर, आदित्य अनघा मल्टी स्टेट क्रेडिट को ऑप सो लि च्या ऐश्वर्या सराफ, श्री मेहेर ज्वेलर्स चे हर्षल दारोडकर यांची ऊपस्थिती होती.21 ऑगस्ट रोजी नाशिक येथे एच डी एफ सी म्युचुअल फंड चे रिजनल हेड आदित्य तोष्णीवाल, रिलेशनशीप मॅनेजर अश्विनी जैन, केसरी टूर्स च्या शाखा व्यवस्थापिका रेणुका देशमुख व विक्री कार्यकारी अधिकारी निवेदिता धर्माधिकारी, सोसायटी चहा चे सचिन येवले यांची ऊपस्थिती होती. .22 ऑगस्ट रोजी पुणे येथे एच डी एफ सी म्युचुअल फंड तर्फे, प्राजक्ता कांबळे, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कडुन मंचक जाधव, रिसर्च आयु च्या डाॅ वृषाली तुपाटकर, केसरी टूर्स च्या वंदना मुळे व ईंडीयन ऑइल च्या पुणे येथील व्यवस्थापक स्वाती ओडुकले व आशुतोष सिंग यांची ऊपस्थिती होती.रोजचं, कुटुंब आणि इतर कामे अशी तारेवरची कसरत करत घर सांभाळणाऱ्या स्त्रियांना त्यांचे छंद, आवडीनिवडी जोपासायला मिळणारे कार्यक्रम वर्षभर व्हावेत, करमणूकी बरोबरच जागरूकतेसाठी सुद्धा कार्यक्रम व्हावेत असे आवाहन सकाळ श्रावण सरीत उपस्थित असलेल्या महिलांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.