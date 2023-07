Samudrik Shastra : कसं डिंपल येतंय गालावरी! गालावरची खळीही उलगडते अनेक रहस्य, कसं ओळखाल ते पहा

Samudrik Shastra : गालाचे डिंपल्स आयुष्यातील अशी अनेक रहस्ये सांगतात, ज्याबद्दल तुम्हालाही माहिती नसेल, येथे जाणून घ्या. सामुद्रिक शास्त्रानुसार, व्यक्तीच्या अवयवांचा पोत आणि शरीरावर असलेल्या खुणा पाहून त्याचा स्वभाव आणि भविष्य कळू शकते.

गालांवर पडणारी खळी अर्थात ‘डिंपल’ कोणत्याही व्यक्तीस केवळ सुंदर बनवत नाही, तर लोकांच्या गर्दीमध्ये त्या व्यक्तीला खास बनवते. बॉलिवूडमध्ये दीपिका पदुकोण, आलिया भट्ट, शाहरुख खान, गुल पनाग यासारख्या कलाकारांच्या गालावर ‘डिंपल’ आहेत. वास्तविक, गालवर पडणारी ही खळी आपल्या जीवनाबद्दल आणि भविष्याबद्दल बरेच रहस्य सांगते.

यामध्ये गालावरील खड्डे, म्हणजेच डिंपल, हेही अतिशय तपशीलवार सांगितले आहे. सहसा, जेव्हा काही लोक हसतात किंवा हसतात तेव्हा त्यांच्या गालावर डिंपल्स असतात. तसं या डिंपल्स म्हणजे नशीब आणि सौंदर्याची ओळख. (Samudrik Shastra : secrets revealed by dimples on cheeks according to samudrik shastra)

पण तुम्हाला त्याच्या व्यक्तिमत्त्वाबद्दल माहिती आहे का? तर, आजच्या या सामुद्रिक शास्त्रातील लेखाच्या माध्यमातून आपण आचार्य इंदू प्रकाश यांच्याकडून गालातील डिंपल्सबद्दल जाणून घेऊया.

सामुद्रिक शास्त्रानुसार असे लोक खूप भाग्यवान असतात. त्यांना नशिबाची पूर्ण साथ मिळते, त्यामुळे त्यांची कामेही लगेच होतात. तसेच, ते स्वत: व्यतिरिक्त, ते इतरांसाठी देखील भाग्यवान असल्याचे सिद्ध करतात. (Samudra Shastra)

सहसा गालावर पडणारी खळी केवळ हसतानाच येतात. गालांमध्ये पडणारी खळी एखाद्या व्यक्तीसाठी खूप भाग्यवान देखील असू शकते. शास्त्रानुसार, ज्या लोकांच्या गालावर खळी आहे ते लोक सौम्य आणि संवेदनशील असतात.

अशा लोकांना कला क्षेत्रात खूप रस असतो. एवढेच नव्हे तर, असे लोक इतरांची मदत करण्यात देखील पुढे असतात. शास्त्रात असेही म्हटले आहे की, ज्या लोकांना हसताना गालावर डिंपल येतात, त्या लोकांचे वैवाहिक आयुष्य खूप आनंदी आणि विलासी असते. (Beauty Tips)

सौंदर्याच्या बाबतीतही ते कोणापेक्षा कमी नाहीत.हे लोक स्वभावाने साधे आणि थोडेसे संवेदनशील असतात. तसेच त्यांना कलेची आवड आहे. याशिवाय हे लोक अभ्यासात रुची आणि विवेकी असतात. या लोकांचे वैवाहिक जीवन देखील खूप आनंदी असते.

त्याचबरोबर विष्णु पुराणात असेही सांगण्यात आले आहे की, ज्या मुलीच्या हसताना गालावर डिंपल्स येतात, तिचे वैवाहिक जीवन सुखी असते. पती-पत्नीमध्येही चांगले संबंध राहतात, परंतु सासरच्या बाबतीत डिंपल चांगले मानले जात नाही.

खळी सर्वांना का नाही पडत

फारच कमी लोकांच्या गालावर खळी पडते. याचे कारण म्हणजे, आपल्या गालांच्या स्नायूंच्या बदलांमुळे या ‘खळी’चा जन्म होतो. ज्या लोकांच्या गालांचे स्नायू इतरांपेक्षा लहान आहेत त्यांच्या गालांवर डिंपल पडतात. डिंपल येण्यासाठी असलेल्या गालच्या स्नायूला ‘जायगोमॅटिक्स’ म्हणतात. (Astro Tips)

खळी विषयी माहिती नसलेल्या गोष्टी