राधिका चव्हाण, अभिनेत्रीआयुष्यात कधी कोणती संधी आपल्यासमोर येईल, हे सांगता येत नाही. मात्र, आलेल्या संधीचे सोने करण्याची तयारी आपल्यात असली पाहिजे. माझ्या आयुष्यातही असाच एक अनपेक्षित बदल घडला आणि निवेदनाच्या क्षेत्रातून मी अभिनयाकडे वळले. आज ‘सनई चौघडे’ या मालिकेतील ‘भानू आजी’ या भूमिकेमुळे मला नवी ओळख मिळाली आहे. ही माझ्या आयुष्याची दुसरी इनिंग आहे..कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे माझ्यासारख्या निवेदिकेचं कामही थांबलं. त्याच काळात कोणीतरी मला ऑनलाइन ऑडिशनबद्दल सांगितलं आणि अभिनय क्षेत्रात प्रयत्न करण्याचा सल्ला दिला. मुंबईतील एका कास्टिंग डायरेक्टरचा संपर्क मिळाला आणि माझा अभिनयाचा प्रवास सुरू झाला. ऑडिशन्स देत गेले आणि हळूहळू आई, आजी, न्यायाधीश, प्राचार्य अशा हिंदी भूमिका मिळू लागल्या.शंभर जाहिराती, वेब सीरिज, ‘मेरे साई’, ‘ये है चाहतें’ यांसारख्या हिंदी मालिका, चित्रपट, नाटक आणि लघुपटांमध्ये काम केल्यानंतर मराठी मालिकेत काम करण्याची इच्छा होती. मात्र, कोणाशी संपर्क साधावा, हे समजत नव्हतं. अशातच ऋषिकेश मुरकर यांचा फोन आला. एका मराठी मालिकेत उच्चभ्रू श्रीमंत घरातील आजीची भूमिका आहे, कराल का, असं त्यांनी विचारलं..मालिकेचे दिग्दर्शक राजू सावंत आहेत, हे समजल्यावर मी लगेच होकार दिला. त्यावेळी मी सिमल्याला सुट्टीसाठी गेले होते. ऑडिशन त्याच दिवशी पाठवायची होती आणि माझ्याकडे आजीच्या भूमिकेला शोभेल अशी साडीही नव्हती. अखेर शालीचाच साडीसारखा पदर करून ऑडिशन दिली. मनात धाकधूक होती. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी फोन आला. राजू सावंत सरांना माझी ऑडिशन आवडली होती! पुढे झी मराठीकडून निवड होईल का, पुण्याहून मुंबईला जाणे जमेल का, आर्थिक बाबी जुळतील का, असे अनेक प्रश्न होते. अखेर सर्व गोष्टी जुळून आल्या आणि माझ्या शालीच्या पदरात ‘सनई चौघडे’ ही मालिका पडली..माझी मातृभाषा गुजराती आहे. बालपण कोलकाता इथं गेलं, शिक्षण कॉन्व्हेंटमध्ये झालं, लग्न कराडच्या चव्हाण कुटुंबात झालं, नोकरी आणि व्यवसायासाठी बंगळूरमध्ये राहिले आणि सध्या पुण्यात वास्तव्य आहे. हिंदी मालिकांमध्ये काम करण्याची सवय असताना मराठी मालिकेत काम करणं हे माझ्यासाठी मोठं आव्हान होतं. माझ्या मातृभाषेचा प्रभाव संवादांमध्ये जाणवू नये, यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागली. आजही मराठीवर प्रभुत्व मिळवण्याचे माझे प्रयत्न सुरू आहेत.‘सनई चौघडे’मुळे मी खानोलकर कुटुंबाचा भाग झाले. मात्र, त्यासाठी पुण्यातील माझा संसार, मित्रपरिवार आणि मुलांपासून दूर राहावं लागलं. मनानं दूर गेले नसले, तरी प्रत्यक्ष अंतर वाढलं. सण-उत्सवांच्या काळातही रिअल लाइफ सोडून ‘रील लाइफ’मध्ये रमावं लागतं. ही मोठी किंमत आहे; पण पुण्यापासून दूर गेले असले, तरी या मालिकेमुळे अखंड महाराष्ट्र आणि देशभरातील प्रेक्षकांशी जोडले गेले. ‘भानू आजी’ म्हणून घराघरांत पोहोचल्याचा आनंद काही वेगळाच आहे..चित्रीकरणादरम्यान अनेक मजेशीर प्रसंग घडतात. एकदा माझेच पाच रीटेक झाले. तेव्हा राजू सर म्हणाले, ‘‘अरे, आजीला नाश्ता द्या, डायलॉग खातायत!’’ त्यानंतर स्पॉटबॉयपासून सर्वजण माझ्यासाठी नाश्ता आणायला धावले. हा प्रसंग आजही आठवला की हसू येतं. एकदा डायनिंग टेबलवरील प्रसंगात गौतम जयची छेड काढत होता. त्यावेळी तेजस्विनी, बिंदू आणि मला इतकं हसू आलं, की राजू सरांना ‘कट’ म्हणावं लागलं. त्या प्रसंगातील आमचं नैसर्गिक हसू प्रेक्षकांनाही आवडलं. राजू सरांच्या सेटवर नेहमीच खेळीमेळीचं वातावरण असतं. अनुभवी सहकलाकार, चर्चा, विनोद आणि आनंदी वातावरणामुळे कामाचा ताण जाणवत नाही..या प्रवासात सहकलाकारांची साथ खूप मोलाची ठरली. तेजस्विनीसारख्या अनुभवी कलाकार प्रसंग कसा साकारावा, याबाबत छान सूचना देतात. बिंदूबरोबर रूममध्ये स्क्रिप्टची रिहर्सल करताना अनेकदा मजेशीर आणि चांगले पंच सापडतात. कौटुंबिक मालिका यशस्वी होण्यासाठी सर्व कलाकारांनी एकत्र येऊन काम करणं आवश्यक असतं, याचा अनुभव मला या मालिकेतून मिळाला. कलाकार म्हणून प्रेक्षकांची दाद हीच खरी कमाई असते. एका महत्त्वाच्या प्रसंगात मला राग, सहानुभूती आणि प्रेम अशा वेगवेगळ्या भावना क्षणाक्षणाला व्यक्त करायच्या होत्या. तो प्रसंग पूर्ण झाल्यानंतर मॉनिटरमागून राजू सरांनी टाळ्या वाजवल्या आणि ‘काय दिलंय आजीनं!’ असं कौतुक केलं. त्यानंतर सेटवरील सर्वांनी टाळ्या वाजवल्या. कलाकारासाठी ही दाद खूप महत्त्वाची असते. त्यानंतर मायबाप प्रेक्षकांकडून मिळणारी पसंती ही मोठी पावती असते. संपूर्ण टीमच्या मेहनतीला यश मिळालं आणि ‘सनई चौघडे’ ही मालिका सर्वोत्कृष्ट मालिकेचा मान मिळवणारी ठरली, याचा मला विशेष आनंद आहे. (शब्दांकन : आरसिन तांबोळी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.