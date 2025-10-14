आठवणींचे धागेदोरे! 15 हजार रुपयांची पैठणी आणि स्वप्नपूर्तीची गोष्ट

Paithani dream : माझा जन्म भोर तालुक्यातील डोंगराळ परिसरातील आळंदेवाडी या छोट्याशा खेड्यात झाला. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने लहानपणापासूनच देखण्या वस्रांपासून मी वंचित राहिले. बालपणी गावात लग्नसमारंभाला एखादी बहरदार पैठणी दिसली की माझे डोळे त्या सौंदर्यात हरवून जात. .मनात मात्र एकच स्वप्न रुंजी घालायचं, ‘‘कधी तरी आपणही अशी सुंदर साडी नेसू...’’ गरिबीतून मी बीकॉमपर्यंतचं शिक्षण पूर्ण केले आणि आयुष्यात एक नवीन वळण आले. माझा विवाह दौंड तालुक्यातील खोर गावचे रामदास डोंबे यांच्याशी झाला. लग्नानंतर अवघ्या महिन्याभरातच पतींना बंगळूरला कंपनीच्या कामानिमित्त पंधरा दिवसांसाठी जावे लागले..Travel Story : "आई, मी घर सोडून चाललो!" चॉकलेट आणि पोळीचा रोल घेऊन निघालेल्या 4 वर्षांच्या आहानचा गमतीदार प्रवास! .मला एकटीला सोडून जात असल्याने त्यांच्या मनात अपराधीपणाची जाणीव होती; पण त्या भावनेतून त्यांनी केलेला एक छोटा प्रयत्न माझ्या आयुष्याचा सुवर्णक्षण ठरला. बंगळूरजवळील नामांकित हौसूर येथील चेन्नई सिल्क मॉलमधून त्यांनी तब्बल पंधरा हजार रुपयांची रेशमी साडी खरेदी केली आणि परत येताना ती मला प्रेमाने दिली. .Farmer Success Story:'कोल्हारच्या केळीचा ईराणमध्ये डंका'; अनुभवाशिवाय डॉ. थेटे दाम्पत्याने फुलविली बाग, समाधानकारक मिळतोय दर.माझ्या हातात ती साडी येताच, माझ्या डोळ्यांत आनंदाश्रू दाटले. ही फक्त एक साडी नव्हती, तर माझ्या लहानपणी रंगविलेल्या स्वप्नांची पूर्तता होती. आमचा लग्नाचा पहिला वाढदिवस या मानाच्या साडीमध्ये करण्याचा योग आला. .आजही ती साडी नेसताना मला केवळ रेशमी कापडाचा स्पर्श जाणवत नाही, तर त्यात पतीच्या प्रेमाची ऊब, काळजीची जाणीव आणि माझ्या स्वप्नपूर्तीची गोड आठवणही दाटून येते. म्हणूनच माझ्यासाठी ती साडी केवळ वस्त्र नाही, तर आयुष्यभर जपून ठेवावं असं एक अनमोल नातं आहे. कावेरी डोंबे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.