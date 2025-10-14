लाइफस्टाइल

आठवणींचे धागेदोरे! 15 हजार रुपयांची पैठणी आणि स्वप्नपूर्तीची गोष्ट

Story of a Precious Gift : गरिबीतून बीकॉमपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर, एका रेशमी पैठणीचे बालपणीचे स्वप्न पतीने बंगळूरहून आणलेल्या ₹१५,००० च्या साडीमुळे कसे पूर्ण झाले, याची कावेरी डोंबे यांची भावनिक कहाणी.
सकाळ वृत्तसेवा
Paithani dream : माझा जन्म भोर तालुक्यातील डोंगराळ परिसरातील आळंदेवाडी या छोट्याशा खेड्यात झाला. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने लहानपणापासूनच देखण्या वस्रांपासून मी वंचित राहिले. बालपणी गावात लग्नसमारंभाला एखादी बहरदार पैठणी दिसली की माझे डोळे त्या सौंदर्यात हरवून जात.

