‘इतरांचे उगीचच अनुकरण नको’

साडी ही सौंदर्य, आत्मविश्वास आणि संस्कृती यांचं प्रतिक आहे, सगळ्यांत सुंदर पोशाख, माझ्यासाठी कायम साडीच!
Sayali Sanjeev
सायली संजीव

मला सगळ्यात जास्त आवडणारा पोशाख हा साडी म्हणजे साडी. याचं कारण एका स्त्रीचं रूप- मग ती महाराष्ट्रीयन असो भारतीय असो- तिचं रूप सगळ्यात जास्त साडीतच खुलून दिसतं, असं मला वाटतं. वेगवेगळ्या रंगाच्या, रचनेच्या साड्या आपल्याला पाहायला मिळतात. अख्या भारतभर वेगवेगळे हातमाग आपल्याला पाहायला मिळतात, त्यामुळे मला साडी प्रचंड आवडते. साडीमध्ये अनेक वेगवेगळ्या रचना आहेत, अनेक वेगवेगळ्या प्रिंट्स आहेत, अजरक असतं, बांधणी आहे, ब्लॉक प्रिंटिंग आहे असे असंख्य प्रकार साडीमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात.

