Savitribai Phule Jayanti: संघर्षातून घडलेली क्रांती! सावित्रीबाई फुलेंचे 10 विचार बदलतील तुमचं विचारविश्व

Savitribai Phule Jayanti: भारतीय समाजाच्या इतिहासात सावित्रीबाई फुले यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले गेले आहे. म हिलांच्या शिक्षणाची मशाल हातात घेऊन समाजातील अंधश्रद्धा, रूढी-परंपरा आणि अन्यायाविरुद्ध त्यांनी आयुष्यभर संघर्ष केला. त्या केवळ पहिल्या महिला शिक्षिका नव्हत्या, तर समाजक्रांतीच्या अग्रदूत होत्या. ज्या काळात मुलींना शिक्षण देणे पाप मानले जात होते, त्या काळात सावित्रीबाईंनी शाळा सुरू करून हजारो मुलींच्या आयुष्याला नवी दिशा दिली. अपमान, टीका आणि सामाजिक बहिष्कार सहन करूनही त्यांनी आपले ध्येय सोडले नाही. शिक्षण, समानता आणि स्वाभिमानाचा संदेश त्यांनी आपल्या विचारांतून आणि कृतीतून दिला. सावित्रीबाई फुलेंचे विचार आजही तितकेच प्रेरणादायी आणि मार्गदर्शक आहेत. आज त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांचे प्रेरणादायी विचार जाणून घेऊया. .प्रेरणादायी विचार "शिक्षणामुळे माणूस स्वतःला ओळखू लागतो, त्यामुळे शिक्षण हे खूप महत्त्वाचे आहे.""स्वाभिमानाने जगण्यासाठी सगळ्यांनी शिक्षण घेतले पाहिजे. शाळा हा सर्वोत्तम दागिना आहे.""अज्ञानावर सर्वांनी मात केली पाहिजे. त्यावर मात करण्यासाठी शिक्षण घेणे गरजेचे आहे."."मुलीच्या लग्नापूर्वी तिला शिक्षण द्या, त्यामुळे तिला चांगले आणि वाईट यातील फरक कळेल.""ज्ञानाशिवाय आयुष्याला अर्थ नाही , बुद्धीशिवाय आपण प्राणी बनतो. ज्ञानाच्या दिव्याने मनं उजळून टाका.""पुरुषप्रधान समाजाला महिलांच्या समानतेची इच्छा कधीच वाटणार नाही. महिलांना स्वतःला सिद्ध करावे लागेल. अन्याय आणि गुलामगिरीच्या विरोधात लढावे लागेल."."लेखणी तलवारीपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहे, जेव्हा ती शिक्षणासाठी वापरले जाते.""तुम्हाला जितके अधिक माहिती असेल किंवा शिक्षण असेल तितकी तुम्हाला भीती वाटण्याची शक्यता कमी आहे.""बंधनातून मुक्त होऊन महिलांनी शिक्षण घेतले पाहिजे.".सावित्रीबाई फुले यांच्या बद्दलच्या खास गोष्टी ३ जानेवारी १८३१ रोजी सातारा जिल्ह्यात त्यांचा जन्म झाला.१८४० साली नवव्या वर्षी ज्योतिबाराव फुले यांच्यासह विवाह झाला.१८४८ साली पुण्याच्या भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरु केली.१८४९ साली मुस्लिम महिलांनाही शिक्षित करण्यासाठी शाळा काढली. १८५३ साली गर्भवती बलात्कार पिडित महिलांसाटी बाल हत्या प्रतिबंधक गृहाची स्थापना केली.१८७३ साली ज्योतिरावांनी स्थापन केलेल्या सत्यशोधक समाज संस्थेत महिलांच्या प्रमुख बनल्या१८९३ साली सासवड येथे झालेल्या सत्यशोधक परिषदेचे अध्यक्षपद भूषवले.