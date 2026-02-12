लाइफस्टाइल

Natural Skin Care: केमिकल्सला करा बाय-बाय! स्वयंपाकघरातील ‘या’ 5 भाज्यांनी मिळवा पार्लरपेक्षा जास्त ग्लो

Best vegetable juices for glowing skin naturally: महागड्या स्किनकेअर उत्पादनांची आवश्यकता आहे का? ही एक मिथक आहे. चमकदार चेहऱ्याचे रहस्य तुमच्या स्वयंपाकघरातील भाज्यांच्या टोपलीत आहे. तुम्ही पुढील पाच भाज्यांचा वापर करुन चेहऱ्यावर चमक आणू शकता.
Kitchen vegetables for instant face glow

Sakal

Puja Bonkile
Updated on

How to get parlor like glow at home naturally: अनेक लोक हजारो रुपयांच्या किमतीचे स्किनकेअर प्रोडक्ट वापरतात. तुमचे नैसर्गिक सौंदर्य तुमच्या त्वचेला मिळणाऱ्या पोषणावर अवलंबून असते. भाज्या जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा एक उत्तम स्रोत आहेत आणि त्यांच्यात चमकदार त्वचेचे रहस्य आहे. जर तुम्ही बारकाईने पाहिले तर तुमचे स्वयंपाकघर तुमची स्किनकेअर लॅब बनू शकते. ते केवळ मुरुमांवर उपायच ठेवत नाही तर तुमची त्वचा तेजस्वी बनवते आणि डाग कमी करू शकते. यासाठी, तुमच्या आहारात भरपूर भाज्यांचा समावेश करा. काही भाज्या अशा आहेत ज्यांचा रस चेहऱ्यावर लावल्यास चमकदारा दिसते.

