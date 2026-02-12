Natural Skin Care: केमिकल्सला करा बाय-बाय! स्वयंपाकघरातील ‘या’ 5 भाज्यांनी मिळवा पार्लरपेक्षा जास्त ग्लो

How to get parlor like glow at home naturally: अनेक लोक हजारो रुपयांच्या किमतीचे स्किनकेअर प्रोडक्ट वापरतात. तुमचे नैसर्गिक सौंदर्य तुमच्या त्वचेला मिळणाऱ्या पोषणावर अवलंबून असते. भाज्या जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा एक उत्तम स्रोत आहेत आणि त्यांच्यात चमकदार त्वचेचे रहस्य आहे. जर तुम्ही बारकाईने पाहिले तर तुमचे स्वयंपाकघर तुमची स्किनकेअर लॅब बनू शकते. ते केवळ मुरुमांवर उपायच ठेवत नाही तर तुमची त्वचा तेजस्वी बनवते आणि डाग कमी करू शकते. यासाठी, तुमच्या आहारात भरपूर भाज्यांचा समावेश करा. काही भाज्या अशा आहेत ज्यांचा रस चेहऱ्यावर लावल्यास चमकदारा दिसते. .तुमच्या त्वचेसाठी जीवनसत्त्वे अ, ई आणि सी आवश्यक मानले जातात. कारण ते अतिनील किरणांपासून तिचे संरक्षण करतात. नॅशनल लायब्ररी ऑफ मेडिसिनच्या मते, निरोगी त्वचेसाठी मॅक्रोन्यूट्रिएंट्स आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट्स दोन्ही आवश्यक आहेत. उदाहरणार्थ, व्हिटॅमिन सीची कमतरता जखमेच्या उपचारांना अडथळा आणू शकते आणि निस्तेज त्वचा निर्माण करू शकते. व्हिटॅमिन बीच्या कमतरतेमुळे डाग असलेले पुरळ येऊ शकतात. निरोगी त्वचेसाठी व्हिटॅमिन सी, ई सोबत, आवश्यक आहे. .टोमॅटो जर तुमच्या चेहऱ्यावर डाग, रंगद्रव्य किंवा टॅनिंग असेल तर टोमॅटोचा रस वापरता येतो. त्यात लाइकोपीन आणि व्हिटॅमिन सी भरपूर प्रमाणात असते, तसेच अनेक अँटीऑक्सिडंट्स असतात. टोमॅटो त्वचेला खोलवर स्वच्छ करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे ती स्वच्छ राहते. तुम्ही टोमॅटोचा रस १ चमचा दही आणि मधात मिसळून चेहऱ्याला लावू शकता..बटाट्याचा रस लावात्वचेची चमक वाढवण्यासाठी टॅनिंग दूर करण्यासाठी आणि रंग सुधारण्यासाठी बटाट्याचा रस खूप प्रभावी मानला जातो. तुम्ही बटाट्याचा रस थेट चेहऱ्यावर लावू शकता किंवा थोडे तांदळाचे पीठ, चिमूटभर हळद, टोमॅटोचा रस आणि गुलाबजल मिसळून फेस पॅक बनवू शकता. ते तुमच्या चेहऱ्यावर 20 मिनिटे राहू द्या आणि नंतर साध्या पाण्याने धुवा. आठवड्यातून दोनदा हा पॅक लावा..बीटबीट खाल्ल्याने तुमच्या आरोग्यावर आणि त्वचेवर आश्चर्यकारक परिणाम होतात. तुम्ही बीट आणि नारळाच्या तेलात मिसळून लिप बाम बनवू शकता. तुम्ही त्याचा रस थेट तुमच्या चेहऱ्यावर लावू शकता आणि मसाज करू शकता, ज्यामुळे त्याला गुलाबी चमक मिळेल. तुम्ही दही, बेसन, बीट आणि काही थेंब लिंबाचा रस मिसळून तुमच्या चेहऱ्यावर लावू शकता, ज्यामुळे त्वचा चमकदार होते..काकडी उन्हाळा सुरू होताच काकडी बाजारात मुबलक प्रमाणात मिळते. त्या तुमच्या त्वचेला हायड्रेट करतात आणि आरामदायी परिणाम देतात. डोळ्यांखालील सूज असो किंवा काळी वर्तुळे असोत, काकडीच्या रसाचे आश्चर्यकारक परिणाम होतात. थकलेल्या डोळ्यांना आराम देण्यासाठी, तुम्ही काकडी किसून पापण्यांवर ठेवू शकता. .गाजरगाजर हे व्हिटॅमिन ए चा एक उत्तम स्रोत आहे. ते मुरुमे कमी करण्यास आणि त्वचेला चमकदार करण्यास मदत करतात. तुम्ही गाजराचा रस मधात मिसळून चेहऱ्यावर लावू शकता किंवा तुम्ही गाजराच्या पेस्टमध्ये बेसन आणि चिमूटभर हळद मिसळून लावू शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.