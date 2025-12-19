Secret Santa Gifts 2025 : कमी बजेट, भन्नाट गिफ्ट! सीक्रेंट सांतासाठी Amazon वरील ‘या’ युनिक वस्तू ठरतील परफेक्ट

Secret santa gift ideas under 500 : ख्रिसमस दरवर्षी २५ डिसेंबरला मोठ्या उत्साहात आणि आनंदात साजरा केला जातो. ख्रिसमसजवळ आला की ऑफिसमध्ये वेगळाच उत्साह पाहायला मिळतो. कारण सीक्रेट सांताची वेगळी मज्जाच असते. पण खरी मज्जा तेव्हाच येते जेव्हा एखादी भेटवस्तू युनिक, उपयुक्त आणि बजेटफ्रेंडली असते. खरं तर सर्वांनाच हाच प्रश्न असतो की सीक्रेंट सांताला "काय गिफ्ट द्यावे?" जास्त महाग नको पण साधंही नको असेच सर्वांना वाटते. म्हणूनच या ख्रिसमसला Amazon वरुन युनिक गिफ्ट खरेदी करा. यामुळे तुमचे पैसेही वाचतील आणि समोरची व्यक्ती देखील गिफ्ट पाहू आनंदी होईल..Secret Santa Gift Ideas for EveryoneScented Candles - अॅमेझॉनवर सेंटेंड कॅन्डल अगदी बजेटमध्ये खरेदी करु शकता. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा. https://amzn.to/4p0v7Km Coffee Mugs - सीक्रेंटसांतासाठी खास गिफ्ट द्यायचे असेल तर हे उत्तम पर्याय आहे. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/4s1t23t Desk Plants - ख्रिसमसनिमित्त एखाद्याला खास गिफ्ट द्यायचे असेल तर डेस्क पाल्ट देऊ शकता. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/44sMjRq Fridge Magnets - अनेकांना घर सजवण्याची आवड असते. ख्रिसमसनिमित्त ही वस्तू भेट देऊन आनमदी करु शकता. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/49fUzqq Journals - ख्रिसमस एखाद्यासाठी खास बनवायचा असेल त हे गिफ्ट उत्तम पर्याय आहे. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/3KZNEs9.Best Secret Santa Gifts for MenLeather Key Holder - ख्रिसमसनिमित्त पुरुषांना गिफ्ट द्यायचे असेल तर लेदर कि होल्डर उत्तम पर्याय आहे. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/4p0v7Km Beard Oil - हे गिफ्ट एखाद्यासाठी खास ठरु शकते. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/3XWmVzP Fun Socks - तुमच्या ऑफिसमध्ये सीक्रेट सांता असेल आणि तुम्हाला एखाद्या पुरुष व्यक्तीचे नाव असेल तर हे गिफ्ट देऊ शकता. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/48OMwPW Travel-size Perfume - ख्रिसमसनिमित्त पुरुषांसाठी हे गिफ्ट परफेक्ट आहे. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/44C1l7s Insulated Coffee Cup - एखाद्याला कॉफी आवडत असेल तर ख्रिसमसनिमित्त हे गिफ्ट देऊ शकता. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/49hpaUz.Best Secret Santa Gifts for WomenTote Bags - ख्रिसमसनिमित्त महिलांना गिफ्ट द्यायचे असेल तर ही वस्तू परफेक्ट आहे. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/3KR2UYs Jewellery Organizer - महिलांनी दागिने ठेवण्यासाठी ही वस्तू उत्तम ठरते. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/4pIED63 Aesthetic Mugs - ख्रिसमसनिमित्त तुमच्या खास व्यक्तीला ही वस्तू भेट देऊ शकता. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/4p1CEZp.Compact Mirror - ख्रिसमसनिमित्त ही युनिक वस्तू भेट देऊन आनदी करु शकता. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/44C2Hz4 Soft Stole - ख्रिसमसला खास बनवण्यासाठी ही वस्तू खास ठरते. यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा.https://amzn.to/3XXqSEr.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.