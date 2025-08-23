निःस्वार्थ मैत्री

- स्वराज नागरगोजे आणि प्रगती माने‘झी मराठी’वर अलीकडेच प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या ‘तारिणी’ या मालिकेत अभिनेता स्वराज नागरगोजे नायकाच्या भूमिकेत झळकत आहे. मालिकेबाहेरही त्याचं आयुष्य तितकंच रंगतदार आहे, कारण त्याच्या सोबत आहे त्याची जिवलग मैत्रीण प्रगती माने. दोघांची ही मैत्री डान्स क्लासपासून सुरू झालेली असून आजही तितक्याच गोड आठवणी आणि निःस्वार्थ बंधन जपणारी आहे..या मैत्रीबद्दल प्रगती सांगत होती, ‘आम्ही दोघं सेम डान्स क्लासमध्ये होतो. मी कथक शिकायचे आणि तो हिपहॉप व बॉलिवूड स्टाईल शिकायचा. खरंतर आमच्या बॅचेस वेगळ्या होत्या; पण डान्स क्लास कॉम्पिटिशन्स व्हायच्या, तेव्हा आम्ही सगळे एकत्र जमायचो आणि त्यावेळीच आमची खरी ओळख झाली.’.ती पुढे म्हणाली, ‘स्वराज प्रचंड मेहनती आहे, खूप पॉझिटिव्ह थिंकिंग ठेवतो आणि प्रत्येक व्यक्तीला आपुलकीनं भेटतो. हे त्याचं व्यक्तिमत्त्व मला खूप आवडतं. मात्र त्याची एक गोष्ट मला त्रासदायक वाटते ती म्हणजे तो नेहमी मोबाईल सायलेंटवर ठेवतो. त्यामुळे सगळ्यांना काळजी वाटते.’.स्वराज प्रगतीबद्दल बोलताना म्हणतो, ‘प्रगती खूप प्रॅक्टिकल, हार्डवर्किंग आहे. तिला काही साध्य करायचं असेल तर ती ते कसंही करून मिळवते. यामुळे मला प्रचंड प्रेरणा मिळते. मात्र, तिच्यात अजिबात पेशन्स नाही. पार्सल यायचं असलं, तरी ती एवढी उतावीळ होते की सतत वाट बघते. या बाबतीत मी अगदी तिच्या विरुद्ध आहे आणि मी तिला नेहमी सांगतो, की माणसात थोडा संयम हवा.’.तो सांगत होता, ‘आम्ही सगळे मित्र एकदा एका गडावर ट्रेकिंगला गेलो होतो. अर्ध्यावर सगळेजण दमले आणि माघारी जायचं म्हणाले. मला मात्र वर जाऊन तिथून दिसणारा व्ह्यू पाहायचा होता; पण माझ्यासोबत पुढे यायला कोणीच तयार नव्हतं. शेवटी मी एकटाच पुढे जाणार इतक्यात प्रगती आली आणि म्हणाली, ‘चल मी येते तुझ्यासोबत’. आम्ही दोघं वर पोहोचलो आणि तो व्ह्यू पाहिला; तो क्षण माझ्यासाठी खूप खास होता.’.प्रगतीनंही एक गंमतिशीर किस्सा शेअर केला. ‘एकदा खूप पाऊस पडत होता. क्लास झाल्यावर मी सुखरूप घरी पोहोचले की नाही हे पाहण्यासाठी स्वराज माझ्या घरासमोर फेरी मारत होता. फक्त माझी स्कूटी दिसली म्हणजे मी आले हे त्याला कळावं म्हणून! हे करताना तो बिचारा चिखलात पडला आणि त्याची चप्पल तुटली होती. ही आठवण गंमतीदार असली, तरी यामध्ये त्याला माझी असलेली काळजी, माझ्यासाठी खरंच खूप खास आहे,’ असं ती म्हणाली..मैत्रीविषयी प्रगती म्हणते, ‘मैत्री ही निःस्वार्थ असायला हवी. जिथं तुम्ही मनमोकळेपणानं व्यक्त होऊ शकता, न जुमानता की समोरची व्यक्ती मला जज करेल का, त्या बिनधास्तपणातच खरी मैत्री दडलेली असते.’.स्वराजच्या दृष्टीनं मैत्री म्हणजे, ‘जिथे फसवणूक किंवा स्वार्थ नसतो. आजकाल लोक मैत्रीतून काहीतरी साध्य करतात, पण आमच्या नात्यात असं काहीच नाही. इथं आहे ते फक्त काळजी, प्रेम आणि एकमेकांना पुढे जाण्यासाठी दिलेली खरी साथ, हेच नातं म्हणजे माझ्यासाठी ‘रेशीम नातं आहे.’(शब्दांकन : महिक्षा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.