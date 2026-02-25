Sensitive Teeth Tips: दात संवेदनशील आहेत? गरम किंवा थंड खाल्ल्यावर झिणझिण्या येतात? हे 3 टिप्स आजच फॉलो करा

Home Remedies for Sensitive Teeth Relief: बऱ्याच लोकांना गरम, थंड किंवा गोड पदार्थ खाल्ल्यावर दात झिणझिण्या करतात.. हा संवेदनशीलपणा दातांना कमकुवत बनवू शकतो. आणि खाणे त्रासदायक होऊ शकते. पण काळजी करू नका..आजच्या खास लेखात दिलेल्या या ३ सोप्या आणि प्रभावी टिप्स फॉलो केल्यास तुमचे दात मजबूत, पिवळेपणा दूर आणि मोत्यासारखे चमकदार राहतील. मात्र त्रास दीर्घकाळ राहिला तर तत्काळ दंततज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे..Holi 2026: होळीवर ग्रहणाचा वेळ किती असेल? भद्रा कधीपर्यंत राहील, होलिका दहनाचा मुहूर्त येथे जाणून घ्या.हळद व मीठाने ब्रश कराआठवड्यातून एकदा थोडे मीठ आणि हळद एकत्र करून दातांना हलक्या हाताने ब्रश करा. हळदीतील नैसर्गिक ॲण्टीबॅक्टेरियल घटक दातांचे रक्षण करतात.बेकिंग सोडा वापरादातांवरील पिवळेपणा कमी करण्यासाठी आणि संवेदनशीलता कमी करण्यासाठी, मीठ आणि बेकिंग सोडा एकत्र करून ब्रश करा. काही मिनिटांत दात स्वच्छ आणि मजबूत होतात..हलक्या हाताने ब्रश कराजोरात ब्रश केल्यास दातांचा वरचा थर निघून जाऊ शकतो आणि संवेदनशीलता वाढते. नेहमी हलक्या हाताने, फक्त दात स्वच्छ करण्यासाठी ब्रश करा..IGNOU Job Fair 2026: नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दिल्लीमध्ये ‘या’ दिवशी मेगा भरती मेळावा; पाहा कोणत्या क्षेत्रात संधी.अत्यंत प्रभावी टॉपरझिणझिण्या कमी करण्यासाठी लवंगाचे तेल दातांना हलके लावा. काही दिवसांत फरक स्पष्ट दिसेल.वर्षातून एकदा दंत तपासणी करणे विसरू नका. यामुळे दातांचे आरोग्य कायम चांगले राहते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.