Kojagir Pournima Marathi Wishes: कोजागरी पौर्णिमेनिमित्त प्रियजनांना अन् मित्रांना पाठवा मराठी शुभेच्छांचा खजिना

कोजागिरी पौर्णिमा ज्याला शरद पौर्णिमा म्हणूनही ओळखले जाते. ही हिंदू धर्मातील पवित्र रात्र आहे. हा दिवस खास बनवण्यासाठी मराठीतून शुभेच्छा देऊ शकता. यंदा कोजागरी पौर्णिमा ६ ऑक्टोबरला साजरा केला जाणार आहे. कोजागरी पौर्णिमा शरद पौर्णिमा म्हणून ओळखली जाते. हिंदू धर्मात या सणाला खास महत्व आहे. या दिवशी माता लक्ष्मीची पूजा केली जाते. तसेच तसेच या दिवशी चंद्र पृथ्वीच्या अगदी जवळ येतो आणि या रात्री चंद्राच्या शीतल प्रकाशातून अमृतवर्षाव होतो असे मानले जाते. यामुळेच चंद्रप्रकाशात दूध ठेवण्याची प्रथा आहे. या दिवसाला अधिक खास बनवण्यासाठी तुम्ही पुढीलप्रमाणे मराठीतून खास शुभेच्छा व्हॉट्सअॅपवर पाठवू शकता. यामुळे नात्यात गोडवा आणि आपुलकी वाढेल. .तुमच्या आयुष्यात सौख्य, मागल्य आणि समृद्धी लाभोदीर्घायुष्य घेऊन येणारी ठरोमाता लक्ष्मीचरणी हीच प्रार्थनाकोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा! चांदण्यांत न्हाऊन निघाली चांदरातकोजागरी चंद्राचा पसरला रूपेरी प्रकाशकोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा! आजचा दिवस तुमच्यासाठीसुखकारक आणि आनंददायक असावा हिच सदिच्छाकोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा!.मंद प्रकाश चंद्राचा, त्यात गोडवा दुधाचा,विश्वास वाढू दे नात्याचा,त्यात असू दे गोडवा साखेरचा,कोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा! आकाशगंगा तेजोमय झालीनभात चंद्रफुलांची उधळण झालीकोजागरीचा चंद्र पाण्यासाठीवसुंधराही आतुर झाली कोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा!.चंद्राच्या साथीने मिळालीबांसदुची मेजवानीकोजागरीच्या रात्री लिहिली जारणाची कहाणीकोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा! कोजागरीच्या चंद्राची किरणेखेळत होती पाण्यातचांदणी रात पसरली होतीधरती अन् अंबरातकोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा!.शरद पौर्णिमेच्या पवित्र रात्रीतुमच्या आणि कुटुंबावर अमृत आणि सोमरस बरसेलसुखाटा आणि समृद्धीचा पाऊस येवोकोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा! दूध केशरी चंद्र चांदणेकोजागरीचे रूप आगळे कोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा!.आपण सगळे एकत्र येऊयाशरद पौर्णिमा चंद्राच्या आशीर्वादकोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा! प्रकाश चंद्रमाचा,आस्वाद दुधाचा,साजरा करूया सण कोजागरीचा,कोजागरी पौर्णिमेच्या खुप खुप शुभेच्छा!