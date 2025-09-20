Navratri 2025 Marathi Wishes: आले हे अंबे तुझा दारात...! शारदीय नवरात्रीच्या नातेवाईकांना अन् मित्र-परिवाला पाठवा भक्तीमय शुभेच्छा

शारदीय नवरात्री 22 सप्टेंबरपासून सुरू होत आहे. या नऊ रात्रींमध्ये माता दुर्गेच्या नऊ रूपांचे पूजन करून भक्त समृद्धी, शांती आणि आनंदाची प्रार्थना करतात. या सणाच्या निमित्ताने नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराला भक्तीमय शुभेच्छा पाठवून उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करा..Sharadiya Navratri Greetings: हिंदू धर्मात नवपारात्रीला खुप महत्व आहे. यंदा 22 सप्टेंबरला शारदीय नवरात्री साजरी केली जाणार आहे. या नऊ रात्रींच्या पवित्र काळात माता दुर्गेच्या नऊ रूपांचे पूजन करून भक्त आपल्या जीवनात समृद्धी, शांती आणि आनंद मागतात.शारदीय नवरात्र हा माता दुर्गाच्या सन्मानार्थ साजरा केला जाणारा एक वार्षिक हिंदू सण आहे. नवरात्र म्हणजे नऊ रात्रींचा समूह असा शब्दशः अर्थ होत असून हा सण नऊ रात्री साजरा होतो. या सणाच्या निमित्ताने नातेवाईक आणि मित्रपरिवाराला भक्तीमय शुभेच्छा पाठवून उत्सवाचा आनंद द्विगुणित करा. .सर्व मंगल मांगल्ये,शिवे सर्वार्थ साधिके,शरण्ये त्र्यम्बके गोर,नारायणी नमोस्तुते,तुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!नवरात्रीच्या शुभेच्छा नारी तू नारायणीनारी तू सबलातुझ्या तेजाने उजळे सृष्टीनमितो आम्ही तुजलातुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!.घटस्थापना घटाची,नवदुर्गा स्थापनेची,आतुरता आगमनाची,आली पहाट नवरात्र उत्साहाची,तुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!अंबामातेची नऊ रूप तुम्हालाकिर्ती, प्रसिद्ध, आरोग्य, धनशिक्षण, सुख,समृद्धी, भक्तीआणि शांती देवोतुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!.घटस्थापनेपासून सुरू होणाऱ्या नऊ रात्रीलाकरूया देवीच्या नऊ रूपांची मनोभावे पूजातुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा! शरद ऋतूत रंगे उत्सव नवरात्रीचाआसंडून वाहू दे आपल्या आयुष्यात पूरनाविन्य, आनंद आणि सुखाचाशारदीय नवरात्रीच्या मनापासून शुभेच्छा!.नवरात्रीचे नऊ दिवस,सण हा मांगल्याचा असो..देवीची नऊ रूपे पाहून,मन तिच्याच ठाय वसेतुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा! तुमच्या मित्र-परिवारालाआणि नातेवाईकांनाघटस्थापना व नवरात्रोत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा.घटस्थापना घटाचीनवदुर्गा स्थापनेची आतुरता आगमनाची आली पहाट नवरात्र उत्सवाचीतुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा! नवरात्रीच्या या पावन प्रसंगीआई जगदंबेचा कृपाशिर्वाद तुम्हास मिळू देतुम्हाला सर्वांना नवरात्रीच्या हार्दिक शुभेच्छा!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.