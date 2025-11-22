Period Blood Face Mask: बापरे! हे काय? ग्लोइंग त्वचेसाठी पिरीयड्सचं ब्लड चक्क चेहऱ्याला लावलं! हा व्हायरल स्किनकेअर आहे तरी काय?

Shocking Beauty Trend: स्किनकेएअर हा आज प्रत्येकाच्या दैनंदिन जीवनाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. ग्लोइंग, मॉइश्चुराईझिंग आणि नॅचरल स्किन सगळ्यांनाच हवी असते. त्यासाठी मार्केटमध्ये मिळणारे वेगवेगळे प्रोडक्ट्स खूप प्रमाणात वापरले जातात. पण हळूहळू आजकालची पिढी घरगुती, आयुर्वेदिक, जुने नैसर्गिक उपाय यांना जास्त प्राधान्य देत आहे. अशातच आता एक स्किनकेअर ट्रेंड सोशम मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये सुंदर आणि ग्लोइंग त्वचेसाठी काही मुली चक्क पिरीयड ब्लड चेहऱ्याला लावताना दिसत आहेत. हा नेमका प्रकार आहे तरी काय ते पाहूया. .Menstrual Masking सोशल मीडियावर सध्या Menstrual Masking हा स्किनकेअर ट्रेंड जोर धरताना दिसत आहेत. या ट्रेंडमध्ये काही महिला स्वत:चंच पिरियड ब्लड चेहऱ्यावर मास्कसारखं लावताना दिसत आहेत. त्यांच्यामते यामुळे त्यांच्या त्वचेला पोषण मिळतं. पण हे खरंच आरोग्यदायी आणि सुरक्षित आहे का? .समर्थक महिला काय म्हणतात?हे स्किनकेअर वापणाऱ्या आणि त्याचे समर्थन करणाऱ्या महिला हे रक्त का फायदेशीर आहे ते सांगतात. त्यांच्यानुसार, पिरियडच्या रक्तात स्टेम सेल्स, सायटोकिन्स आणि प्रोटीन्स असतात, जे त्वचेची पुनर्निर्मिती करण्यात आणि त्वचा ताजीतवानी करण्यासाठी मदत करतात. .Toilet Hygiene Tips for Women: UTI थांबवण्याची सर्वात सोपी पद्धत; महिलांनी न चुकता फॉलो केल्या पाहिजेत 'या' हायजिन टिप्स.अभ्यासात काय सांगितलं आहे?इतकंच नाही, तर यावर FASEB (फेडरेशन ऑफ अमेरिकन सोसायटीज फॉर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी) ने अभ्यासही केला आहे. या अभ्यासानुसार पिरियडमधील ब्लड शरीरातील ऊतींच्या (Tissue) दुरुस्तीसाठी आणि जखम बरी करायला मदत करू शकतं. तसंच केलेल्या संशोधनातून असं समोर आलं आहे की, मेनस्ट्रुअल प्लाझ्मा (Menstrual Plasma) लावलेल्या जखमा फक्त २४ तासांत पूर्णपणे (१००%) भरल्या, तर सामान्य रक्ताच्या प्लाझ्माने उपचार केलेल्या जखमा साधारण ४०% भरल्या..संशोधकांच्या मते, असे होण्याचं कारण म्हणजे पिरियड ब्लडमध्ये नैसर्गिक पुनर्निर्माण क्षमता (Regenrative Property)असते, जी गर्भाशयाला (Uterus) दर महिन्याला नव्याने तयार होण्यासाठी मदत करते.काही संशोधनांमध्ये असंही आढळलं आहे की पिरियडच्या रक्तातून मिळणाऱ्या MenSCs नावाच्या स्टेम सेल्समध्ये त्वचेतील कोलेजन वाढवण्याची आणि सुरकुत्या कमी करण्याची शक्यता दिसून येते..Indian Office Workers Diabetes Risk: 'ऑफिस स्ट्रेस' ठरतोय डायबिटीज होण्याचं कारण? भारतीय अभ्यासातून धक्कादायक निष्कर्ष आला समोर.मग हे स्किनकेअर कितपत योग्य आहे?तज्ञांच्या मते, पिरियड ब्लडमध्ये बॅक्टेरिया आणि फंगस असू शकतात. यात Staphylococcus Aureus नावाचा जीवाणूही असतो, तो साधारणपणे त्वचेवर राहतो, पण जखमेत किंवा उघड्या छिद्रांमध्ये गेला तर संसर्ग होऊ शकतो.एवढंच नाही, तर पिरियड ब्लडमध्ये STIs म्हणजेच Sexually Transmitted Infections असण्याची सुद्धा शक्यता असते.Menstrual Masking वर क्लिनिकल लेव्हलवर अजूनही पुरेसं संशोधन झालेलं नाही. म्हणून हे फायदेशीर आहे याचा पुरावा सध्या कुठेही नाही..तज्ज्ञांचा इशाराडॉक्टर आणि त्वचारोग तज्ज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की घरच्या घरी असे प्रयोग करणे सुरक्षित नाही. अशा गोष्टींचा वापर फक्त नियंत्रित प्रयोगशाळेत संशोधनासाठीच करावा. चेहऱ्यावर थेट मासिक पाळीचे रक्त लावणे आरोग्यासाठी धोकादायक ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.