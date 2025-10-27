लाइफस्टाइल

Multani Mati In winter: हिवाळ्यात त्वचेवर मुलतानी माती लावावी का? वाचा सविस्तर

winter beauty tips: मुलतानी माती त्वचेसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. तुम्ही नियमितपणे चेहऱ्यावर लावू शकता. पण हिवाळ्यात त्वचेसाठी मुलतानी माती लावावी का हे जाणून घेऊया.
Winter Beauty Tips: मुलतानी माती त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. त्वचेसंबंधित अनेक समस्या दूर करते. मुल्तानी माती डाग आणि मुरुमे दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे. म्हणूनच बरेच लोक ते चेहऱ्यावर लावणे पसंत करतात. मुलतानी माती त्वचेला थंडावा देखील देते. तेलकट त्वचेसाठी ते खूप फायदेशीर आहे. मुलतानी माती त्वचा थोडी कोरडी करू शकते. म्हणूनच, अनेक लोकांना असे वाटते की हिवाळ्यात मुलतानी माती लावू नये. पण हिवाळ्यात चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावावी का हे जाणून घेऊया.

