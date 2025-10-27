Multani Mati In winter: हिवाळ्यात त्वचेवर मुलतानी माती लावावी का? वाचा सविस्तर

Winter Beauty Tips: मुलतानी माती त्वचेसाठी खूप फायदेशीर आहे. त्वचेसंबंधित अनेक समस्या दूर करते. मुल्तानी माती डाग आणि मुरुमे दूर करण्यासाठी प्रभावी आहे. म्हणूनच बरेच लोक ते चेहऱ्यावर लावणे पसंत करतात. मुलतानी माती त्वचेला थंडावा देखील देते. तेलकट त्वचेसाठी ते खूप फायदेशीर आहे. मुलतानी माती त्वचा थोडी कोरडी करू शकते. म्हणूनच, अनेक लोकांना असे वाटते की हिवाळ्यात मुलतानी माती लावू नये. पण हिवाळ्यात चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावावी का हे जाणून घेऊया. .हिवाळ्यात चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावता येईल का?तुम्ही हिवाळ्यातही तुमच्या चेहऱ्यावर मुलतानी माती लावू शकता. तेलकट त्वचा असलेल्यांना तुम्ही मुलतानी माती लावू शकता. मुलतानी माती त्वचा कोरडी करू शकते. म्हणून, कोरडी त्वचा असलेल्या लोकांनी मुलतानी मातीचा जास्त वापर टाळावा. हिवाळ्यात रात्रीच्या वेळी तुम्ही सहजपणे मुलतानी माती तुमच्या चेहऱ्यावर लावू शकता. यामुळे त्वचेची चमक वाढते आणि रंग स्वच्छ होतो. मुलतानी माती गुलाबपाणी किंवा कच्च्या दुधात मिसळूनच चेहऱ्यावर लावू शकता. तुम्ही त्यात कोरफडीचे जेल किंवा नारळाचे तेल देखील मिसळू शकता. यामुळे त्वचा हायड्रेट राहील आणि कोरडेपणा टाळता येईल..Nutritionist Advice: महिलांसाठी धोकादायक! 'या' 5 लक्षणांमुळे कॉफी पिणे बंद करा, तज्ज्ञांचे मत!.मुलतानी माती कशी लावायची?हिवाळ्यात तुम्ही तुमच्या चेहऱ्यावर मुलतानी माती अनेक प्रकारे लावू शकता. यासाठी 2 चमचे मुलतानी माती घ्या. त्यात गुलाबपाणी आणि कोरफडीचे जेल मिसळा. ही पेस्ट तुमच्या चेहऱ्यावर लावा आणि 20 मिनिटे तसेच राहू द्या. नंतर, साध्या पाण्याने चेहरा धुवा. नंतर मॉइश्चरायझर लावा..मुलतानी माती लावतांना कोणती काळजी घ्यावी?जर तुमची त्वचा कोरडी असेल तर हिवाळ्यात मुलतानी माती वापरणे टाळा. जर तुम्ही तुमच्या चेहऱ्याला मुलतानी माती लावली तर नंतर तुमच्या त्वचेला मॉइश्चरायझर करायला विसरू नका.तेलकट त्वचा असलेले लोक त्यांच्या चेहऱ्याला मुलतानी माती लावू शकतात, परंतु जास्त काळ ते लावणे टाळा..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..हिवाळ्यात मुलतानी माती किती वेळा लावावी?.आठवड्यातून १-२ वेळा, मॉइश्चरायझिंग घटकांसोबत मिसळून लावा, जेणेकरून त्वचा कोरडी होणार नाही..कोरड्या त्वचेसाठी मुलतानी माती कोणत्या घटकांसोबत मिसळावी?.दूध, मध, दही किंवा नारळ तेलासारखे हायड्रेटिंग घटक मिसळा, जे त्वचेला नम्यता देतील..मुलतानी मातीमुळे त्वचा कोरडी होऊ शकते का?.होय, शुद्ध स्वरूपात जास्त वेळ लावल्यास, म्हणून १०-१५ मिनिटांत धुवा आणि लगेच मॉइश्चरायझर लावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.