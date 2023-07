Shravan 2023 : तूम्ही एक महिना कांदा लसूण खाऊ नका, बघा किती फायदे आहेत ते!

Shrawan 2023 : श्रावण महिना सुरू असून कांदा-लसूण टाकून सात्विक भोजन करण्याची परंपरा आहे. पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की कोणत्याही पूजेमध्ये कांदा आणि लसूण सोडण्याचा सल्ला का दिला जातो.

कारण महिन्यासाठी कांदा लसूण सोडल्यास काय होईल. या दरम्यान, त्याचा शरीरावर काय परिणाम होतो आणि ते कसे फायदेशीर ठरू शकते? चला, या सर्व प्रश्नांची सविस्तर माहिती घेऊया. (Shravan 2023 : Leaving onion-garlic can be beneficial for health, know what will be the effect of not eating it for 1 month)

आहाराचे सात्त्विक, राजसिक, तामसिक असे तीन विभागात विभाजन केले गेले आहे. सात्त्विक पदार्थ म्हणजे जो पदार्थ ताजा आहे, कमीत कमी प्रक्रिया केलेला, पचायला हलका आहे व मधुर आहे. या ठिकाणी मधुर या शब्दाचा अर्थ गोड असा न घेता तो मधुर रसात्मक आहे.

म्हणजे सर्व शरीरातील धातूंना बल देणारा व पोषण करणारा आहे. आहार मनाला चिरकालीन उत्साह देतो, तो आहार सात्त्विक आहार समजावा. अध्यात्मिक मार्गातील लोकांनी राजसिक आणि तामसिक पदार्थ उपवास काळामध्ये अवश्य खाणे टाळावेत. (Shravan)

कांदा आणि लसूण खाणे बंद केल्यावर काय होते

आयुर्वेद काय म्हणतो?

आयुर्वेदानुसार कांदा आणि लसूण न खाल्ल्याने तुमच्या शरीराला अनेक प्रकारे फायदा होतो. किंबहुना, कांदा आणि लसूण दोन्ही राजसिक अन्नाच्या श्रेणीत येतात कारण त्यांच्या तिखट गंध सारख्या वैशिष्ट्यांमुळे.

राजसिक भोजनाने राजस गुण जागृत होतो, ज्यामुळे मनात क्रोध, मत्सर, अभिमान, प्रसिद्धीची इच्छा, आत्मकेंद्रीपणा आणि ऐहिक सुखांची इच्छा निर्माण होते. याव्यतिरिक्त, ते Allium कुटुंबाशी संबंधित आहे आणि फिनोलिक फायटोकेमिकल्समध्ये खूप समृद्ध आहे, जे शरीरात एंड्रोजेनिक, म्हणजे लैंगिक उत्तेजक म्हणून कार्य करतात. (Onion & Garlic)

आयुर्वेदानुसार, कांदा आणि लसूण या दोन्हींचा उपयोग लैंगिक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि वंध्यत्व दूर करण्यासाठी केला जातो. हे खाल्ल्याने थेट मध्यवर्ती मज्जासंस्थेला चालना मिळते.

विज्ञानातील तथ्य काय आहेत?

आहारामध्ये कांदे आणि लसूण समाविष्ट आहेत. हे कार्बोहायड्रेट्स आहेत, जसे की साखर आणि फायबर, जे काही लोकांसाठी लहान आतड्यांद्वारे खराबपणे शोषले जात नाहीत.

त्यांचे जास्त प्रमाणात सेवन केल्याने तुम्हाला संवेदनशील GI ट्रॅक्ट किंवा इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम आणि ऍसिड रिफ्लक्स यांसारख्या परिस्थितींना सामोरे जावे लागू शकते, ज्यामुळे गॅस, गोळा येणे, अतिसार आणि बद्धकोष्ठता होऊ शकते. (Health Tips)

कांदा-लसूण 1 महिना सोडल्यास काय फायदे होतील

एक महिन्यासाठी कांदा आणि लसूण सोडून दिल्यास, तुमचे शरीर डिटॉक्सिफिकेशन मोडमध्ये जाते आणि नंतर ते शरीरात साठवलेली चरबी आणि ऊर्जा अधिक वापरते.

एक प्रकारे, ते शरीरासाठी स्क्रबिंग आणि क्लिंजिंगचे काम करते. त्यामुळे लठ्ठपणा, साखर आणि पोटाच्या समस्या नियंत्रणात राहतात. याशिवाय तुमची विचारसरणीही बदलते, तुम्ही शांत होतात आणि तुम्हाला बरे वाटते.