By

Shravan 2023 : श्रावण महिन्यात व्रत करण्याचे धार्मिक तसेच शास्त्रीय फायदे आहेत. भगवान शंकराची पूजा करण्यासोबतच श्रावण महिन्यात उपवासही केला जातो. असे केल्याने कुठे शिवभक्तीचा आशीर्वाद मिळतो. त्याचबरोबर तुमचे आरोग्यही चांगले राहते. जाणून घेऊया उपवासाचे शास्त्रीय फायदे.

श्रावण महिना भगवान शिवाला समर्पित आहे. श्रावण महिन्यातील प्रत्येक सोमवार व्यतिरिक्त इतर काही महत्त्वाच्या तारखांनाही उपवास केला जातो. असे मानले जाते की श्रावणात भगवान शंकराची पूजा केल्याने तुम्हाला शुभ फळ मिळते आणि तुमच्या जीवनात सुख, समृद्धी आणि संपत्ती वाढते. (Shravan 2023 : Shravan Somvar Vrat Benefits Religious Significance and Scientific Advantages of Fasting in Shravan)

उपवास केल्याने केवळ भक्त आणि परमेश्वरातील अंतर कमी होते. एवढेच नव्हे तर शरीर आणि मन शुद्धीसाठी सुद्धा हे खूप फायदेशीर मानले जाते. असेही मानले जाते की, आठवड्यातून एक दिवस उपवास केल्याने जिथे आपली पचनक्रिया चांगली राहते. सर्व दूषित पदार्थ देखील शरीरातून बाहेर पडतात. (Shravan)

श्रावणातील व्रताचे धार्मिक महत्त्वासोबतच काही वैज्ञानिक फायदेही आहेत.याबद्दल जाणून घेऊयात.

श्रावण ऋतूतील बदलामुळे आपली पचनक्रिया मंदावते. उपवास केल्याने आपल्या पचनसंस्थेला थोडी विश्रांती मिळते आणि शरीरातील सर्व दूषित पदार्थ बाहेर पडतात.

श्रावण महिन्यात पालक, मेथी, माठ, शेपू, भोपळीची पालेभाजी अशा पालेभाज्या खाणे चांगले मानले जात नाही. धार्मिक कारणास्तवही ते शुभ नाही आणि आरोग्यालाही हानी पोहोचवते. या ऋतूमध्ये त्यांच्यामध्ये बॅक्टेरिया आणि कीटकांचे प्रमाण वाढते.

जर तुम्ही व्रत न पाळले तर येणाऱ्या काळात तुम्हाला काही गंभीर आजार होऊ शकतात. उपवासाचा अर्थ पूर्ण उपाशी राहून शरीर कमकुवत करणे असा नाही तर अन्नाचे प्रमाण कमी करून काही काळ शरीराला विश्रांती देणे असा आहे. त्यातून विषारी घटक काढून टाकावे लागतात.

उपवास दरम्यान, चरबी जाळण्याची प्रक्रिया जलद होते. त्यामुळे चरबी झपाट्याने वितळू लागते आणि जर तुम्ही उपवास केला नाही तर चरबी वाढतच जाते आणि तुमच्या हाडांवरचा भार वाढत जातो. त्यामुळे आपल्या मानसिक क्षमतेवरही परिणाम होतो.

उपवास केल्याने इन्शुलिन सेन्सिटिव्हिटीवर सकारात्मक परिणाम झाल्याचे दिसून येते. कारबोहायड्रेड सहन करण्याची शारीरिक क्षमता वाढल्याचे जाणवते. उपवास केल्याने इन्शुलिन रक्तातून ग्लुकोज घेण्यासाठी सेल्सना संकेत देतात, असे एका अभ्यासातून सिद्ध झाले आहे.

उपवास ठेवल्याने तुमच्या मनातील सकारात्मक ऊर्जेचा संचार वाढतो. शरीर निरोगी होते. शरीर निरोगी असेल तर मन आणि मेंदूही निरोगी असतात. चातुर्मासातील काही विशेष दिवशी उपवास करावा ज्यामुळे रोग आणि दुःख दूर होतात. वयानंतर खाणेपिणे टाळावे लागते. उपवास केल्याने तुमचे शरीर चपळ होते आणि शक्ती मिळते.

उपवास केल्याने तुमच्या शरीराची प्रतिकारशक्ती वाढते आणि रोगप्रतिकारक शक्तीही मजबूत होते. कोणत्याही रोगाशी लढण्याची शक्ती वाढते. उपवास केल्याने नवीन रोगप्रतिकारक पेशी तयार होतात.

उपवास केल्याने तुमच्या मनातील संकल्पाची भावना वाढते. केवळ दृढनिश्चयी मनामध्ये सकारात्मकता, दृढता आणि सचोटी असते. जिद्द असणारा माणूसच जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होतो. ज्या व्यक्तीच्या मनात, शब्दात आणि कृतीत दृढता किंवा दृढनिश्चय नाही तो मृत समजला जातो.

राग येणाऱ्यांनी उपवास करावा

ज्यांचा राग तीव्र असतो किंवा ज्यांचा स्वभाव उग्र आहे अशा लोकांसाठी सोमवारचा उपवास खूप फायदेशीर आहे. सोमवार हा दिवस शिवाला समर्पित आहे. त्याच बरोबर हा दिवस चंद्रालाही समर्पित आहे. ज्या लोकांच्या कुंडलीत चंद्र दशा भारी आहे त्यांनी हा उपवास करावा. याचा त्यांना विशेष फायदा होतो.