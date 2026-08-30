Skin Care: ड्रेसिंग टेबलवर वर्षांनुवर्षे पडलेला परफ्युम सुरक्षित आहे का? त्वचेसाठी ठरू शकतो घातक; 'हे' बदल दिसताच वापरणे करा बंद! 

Is Using Expired Perfume Safe?: अनेकदा ड्रेसिंग टेबलवर ठेवलेली परफ्युमची बाटली वर्षानुवर्षे तशीच पडून राहते. सुगंधात फारसा बदल जाणवत नाही म्हणून अनेक जण मुदत संपलेला (Expired) परफ्युमही बिनधास्त वापरत राहतात. पण, एक्सपायर झालेला परफ्युम वापरणे ही फक्त सुगंधाशी संबंधित बाब नसून त्वचेच्या आरोग्याशी जोडलेला गंभीर विषय आहे.सौंदर्य तज्ज्ञांच्या मते, मुदत संपल्यानंतर परफ्युम वापरणे त्वचेसाठी का धोकादायक ठरू शकते आणि त्याची काळजी कशी घ्यावी, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे- .एक्सपायर परफ्युम वापरण्याचे घातक परिणामकेमिकल्स खराब होणे आणि बॅक्टेरियांचा धोका: कॉस्मॅटिक उत्पादनांप्रमाणेच परफ्युममधील घटकही कालावधीनुसार खराब होतात. जुन्या परफ्युममध्ये बॅक्टेरिया वाढण्याचा धोका असतो, ज्यामुळे तो त्वचेसाठी सुरक्षित राहत नाही.ॲलर्जी आणि त्वचेची जळजळ: परफ्युममधील रसायनांची मुदत संपल्यास ते त्वचेवर लालसरपणा, रॅशेस, खाज आणि ॲलर्जी निर्माण करू शकतात. संवेदनशील (Sensitive) त्वचा असणाऱ्यांसाठी हा धोका अधिक असतो.डोकेदुखी आणि मानसिक तणाव: एक्सपायर झालेल्या परफ्युमचा वास बदलतो किंवा तीव्र होतो. या केमिकलच्या वासामुळे अनेकदा डोकेदुखी, मळमळ किंवा तणाव जाणवू शकतो..Helmet Safety: हेल्मेटलाही असते एक्सपायरी डेट! किती वर्षांनी बदलावे जुने हेल्मेट? वेळीच सावध व्हा, नाहीतर जिवाला वाढेल धोका!.'या' ठिकाणी अजिबात लावू नका!एक्सपायर झालेला परफ्युम कधीही चेहरा आणि डोळ्यांच्या आसपास लावू नये. तसेच त्वचेवर कुठे कापलेले किंवा जखम असेल, तर तिथे लावल्यास गंभीर संसर्ग (Infection) आणि जळजळ होऊ शकते.खराब झालेला परफ्युम कसा ओळखावा?सुगंधात बदल: वासात स्पष्ट बदल किंवा आंबटपणा जाणवणे.रंग आणि टेक्स्चर: परफ्युमचा रंग उडणे किंवा गडद होणे.असे बदल दिसल्यास तो परफ्युम वापरणे लगेच थांबवावे..परफ्युम साठवण्याची योग्य पद्धतपरफ्युम जास्त काळ टिकावा यासाठी तो थेट सूर्यप्रकाश, उष्णता आणि दमट हवेपासून दूर ठेवावा.बाथरूमऐवजी थंड आणि कोरड्या जागी बाटली ठेवावी.हवेच्या संपर्कात येऊन ऑक्सिडायझेशन होऊ नये म्हणून बाटलीचे झाकण नेहमी घट्ट बंद ठेवावे..Skincare Tips: चेहऱ्यासाठी प्रत्येक वेळी \nघरगुती उपाय नसतात फायदेशीर! जाणून घ्या त्वचातज्ज्ञांचा महत्त्वाचा सल्ला... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.