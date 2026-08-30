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Skin Care: ड्रेसिंग टेबलवर वर्षांनुवर्षे पडलेला परफ्युम सुरक्षित आहे का? त्वचेसाठी ठरू शकतो घातक; 'हे' बदल दिसताच वापरणे करा बंद! 

Side Effects of Expired Perfume: परफ्युमची एक्सपायरी डेट संपल्यानंतरही तो वापरल्यास रॅशेस, ॲलर्जी आणि डोकेदुखीचा धोका; वासावरून किंवा रंगावरून असा ओळखा खराब झालेला परफ्युम...
Why Expired Perfume Can Damage Your Skin: Side Effects and Prevention Tips

Why Expired Perfume Can Damage Your Skin: Side Effects and Prevention Tips

esakal 

सकाळ डिजिटल टीम
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Is Using Expired Perfume Safe?: अनेकदा ड्रेसिंग टेबलवर ठेवलेली परफ्युमची बाटली वर्षानुवर्षे तशीच पडून राहते. सुगंधात फारसा बदल जाणवत नाही म्हणून अनेक जण मुदत संपलेला (Expired) परफ्युमही बिनधास्त वापरत राहतात. पण, एक्सपायर झालेला परफ्युम वापरणे ही फक्त सुगंधाशी संबंधित बाब नसून त्वचेच्या आरोग्याशी जोडलेला गंभीर विषय आहे.

सौंदर्य तज्ज्ञांच्या मते, मुदत संपल्यानंतर परफ्युम वापरणे त्वचेसाठी का धोकादायक ठरू शकते आणि त्याची काळजी कशी घ्यावी, याबद्दलची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे-

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